Lesy v lese – nová centrála Lesů České republiky

Nová královéhradecká centrála Lesů České republiky, navržená studiem CHYBIK + KRISTOF ve spolupráci s Janem Stolkem a projekční kanceláří K4, se stane největší dřevěnou stavbou v zemi. Návrh budovy s kapacitou více než 12 000 m2 kancelářských prostor byl vybrán na základě dvoukolové anonymní mezinárodní soutěže, kterou studio CHYBIK + KRISTOF vyhrálo v roce 2017. Realizace projektu byla po nabytí stavebního povolení a vypracování prováděcí dokumentace zastavena v důsledku kůrovcové kalamity a covidové krize. V současnosti jsou všechny procesy vedoucí k realizaci obnoveny.

Projekt Lesy v lese zdůrazňuje potenciál dřeva jako klíčového materiálu současné architektury a jeho realizace tak představuje zásadní mezník v přístupu k udržitelnému stavebnictví, signalizující posun směrem k ekologičtějším stavebním praktikám.

Dřevo, jako jeden z nejstarších a nejodolnějších materiálů, se díky trvale udržitelnému charakteru a nízké uhlíkové stopě stává novým standardem soudobé architektury. Zatímco v západní Evropě a Skandinávii jsou dřevostavby na vzestupu, Česká republika v realizaci rozsáhlých dřevěných konstrukcí zaostává.

„Dřevo je materiál budoucnosti – hluboce zakořeněný v naší tradici, přesto mimořádně všestranný a obnovitelný. Při navrhování budovy Lesů ČR jsme vnímali dřevo jako přirozenou volbu, která nejlépe vystihuje samotnou podstatu poslání podniku hospodařícího se státními lesy. Tento projekt má ambici otevřít v České republice cestu k realizaci velkých dřevostaveb a inspirovat k plnému využití potenciálu tohoto materiálu,“ vysvětluje Ondřej Chybík. Důraz na regionální zdroje podporuje lokální ekonomiku, snižuje emise spojené s přepravou a přispívá k dlouhodobému rozvoji českého dřevozpracujícího průmyslu.

Budova je navržena s důrazem na propojení s okolní přírodou. Skládá se z pěti podélných částí směřujících do lesa a propojených centrální halou. Dispozice kombinuje funkčnost s hravostí – kanceláře jsou organizovány kolem sdílených prostor, mezi sekcemi vznikají zelená nádvoří, kterými se prostor přirozeně rozšiřuje do lesa, zatímco les se organicky prolíná zpět do struktury budovy.

Stavba naplňuje standardy pasivní budovy. Konstrukce využívá všechny tři hlavní typy dřevěných systémů: stěny tvoří technologie two-by-four, stropy a vestavby CLT panely a velkorozponové části lepené dřevěné nosníky.

Projekt nastavuje nový standard pro udržitelné stavební postupy, propojující moderní technologie s přírodním dědictvím země. Současně má ambici ovlivnit legislativní rámec, který zatím omezuje schvalování velkých dřevostaveb v Česku.

Autor: Ondřej Chybík, Michal Krištof [studio CHYBIK + KRISTOF], Jan Stolek

Rok projektu: 2017

Rok dokončení: 2026 – 2027

Kontakt: pr@chybik-kristof.com

