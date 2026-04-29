Letenky zdražují. Dovolená autem dává letos větší smysl

Autor:
  16:28
Praha 29. dubna 2026 (PROTEXT) - Letní dovolená u moře letos čeká české rodiny v odlišném kontextu než v předchozích letech. Kombinace rostoucích cen letenek, zdražování zájezdů a nejistoty v letecké dopravě vede k tomu, že část Čechů začíná přehodnocovat své plány. Stále častěji se jako alternativa objevuje cestování autem, které nabízí větší kontrolu nad náklady i samotným průběhem dovolené.

Dovolená u moře letos výrazně zdraží

Podle aktuálních informací z trhu mohou ceny letenek do letní sezóny vzrůst o desítky procent. Růst cen paliva a provozních nákladů aerolinek se promítá nejen do samotných letenek, ale i do cen zájezdů.

Zatímco ještě v minulých letech mohla čtyřčlenná rodina pořídit dovolenou u moře přibližně za 20 až 25 tisíc korun, letos se stejný pobyt může pohybovat v rozmezí 30 až 35 tisíc korun. To představuje nárůst o 40 až 60 % a výrazně vyšší tlak na rodinné rozpočty.

Vedle ceny se navíc objevuje i další faktor – nejistota. Některé aerolinky omezují provoz nebo ruší vybrané spoje a zákazníci tak stále častěji řeší nejen to, kolik dovolená stojí, ale také zda proběhne podle plánu.

Češi byli na hraně už loni. Letos může přijít obrat

Data ukazují, že rozhodování mezi cestováním autem a letadlem bylo už v loňském roce velmi těsné. V roce 2024 využilo při delších zahraničních cestách letadlo přibližně 45 % Čechů, zatímco auto 44 %.

Tato téměř vyrovnaná bilance naznačuje, že Češi stáli na pomyslné hraně rozhodnutí.

„Ten rozdíl mezi letadlem a autem byl minimální. Stačí změna podmínek v podobě vyšší ceny nebo větší nejistoty a lidé se velmi rychle vrací k tomu, co znají a co mají pod kontrolou,“ říká Filip Kučera, ředitel marketingu Auto ESA.

Podle interního průzkumu Auto ESA bude v letošním roce volit cestu autem téměř 60 % dotázaných, kteří uvažují o zahraniční dovolené.

To potvrzuje, že auto zůstává pro Čechy přirozeným způsobem cestování a jeho význam může letos dále posílit.

Nejde jen o cenu. Jde o jistotu

Vedle zdražování se letos do rozhodování promítá i rostoucí nejistota v letecké dopravě.

„Letos neřeší lidé jen cenu, ale hlavně to, jestli na dovolenou opravdu odjedou. Nejistota kolem letecké dopravy je nutí hledat řešení, které mají plně pod kontrolou,“ vysvětluje Filip Kučera.

Cestování autem tak získává novou roli – není jen levnější alternativou, ale především jistější variantou, která umožňuje rodinám plánovat bez obav ze změn.

Návrat k cestování po vlastní ose

V aktuální situaci se do popředí vrací dovolená po vlastní ose, typicky do destinací jako Itálie, Chorvatsko nebo Slovinsko, které jsou pro české turisty dlouhodobě dobře dostupné autem.

Podobný trend je patrný i v dalších evropských zemích, například v Itálii, kde sílí důraz na domácí turistiku a cestování v rámci země.

„Auto dnes znamená svobodu rozhodování. Odjezd, návrat i celá dovolená jsou v rukou rodiny. To je v kontrastu s aktuální situací v letecké dopravě zásadní výhoda,“ říká Kučera z Auto ESA.

„Zároveň si rodiny stále častěji uvědomují, že dovolená jsou peníze, které zmizí během týdne. Auto jim naopak zůstává a umožní jim nejen letošní dovolenou, ale i další výlety, víkendy nebo zimní dovolenou,“ doplňuje Kučera.

Květen rozhoduje. V červnu může být pozdě

S blížícím se létem roste poptávka po rodinných vozech, zejména v segmentu kombi, SUV a MPV v cenové hladině 200 až 400 tisíc korun.

Podle zkušeností z trhu je právě květen obdobím, kdy je nabídka nejširší a ceny stabilní. S příchodem hlavní sezóny v červnu však tradičně dochází k nárůstu poptávky, což se může projevit rychlejším prodejem nejžádanějších modelů i postupným růstem cen.

„Květen je z pohledu výběru rodinného vozu nejlepší čas. Později už lidé často vybírají z omezenější nabídky a pod větším tlakem,“ upozorňuje Filip Kučera.

 

Zdroj: Auto ESA

