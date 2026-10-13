Letňany zažijí Czech Fashion Week Glamour i s jedinečnou kolekcí české návrhářky

Svět módy se opět propojí se zvučnými jmény, uměním i s unikátní atmosférou, které dokáže nabídnout právě tato legendární akce. Během podzimního Czech Fashion Week Glamour se očím odborné i široké veřejnosti odtajní nová kolekce Fashion Island SS27 spolu s exkluzivní kolekcí LYANIS Couture. Liliana Augustinová část modelů sama navrhuje a další pečlivě vybírá od zahraničních návrhářů. Společně se sestrou pak vytvářejí výslednou podobu kolekce a její prezentaci. Při tvorbě a výběru kolekcí je kladen důraz na precizní zpracování, kvalitní materiály a nadčasovou eleganci. Nová kolekce Fashion Island SS27 nabídne svěží pohled na současnou ženskou módu a oslaví sebevědomí, individualitu i přirozenou krásu.
„Od začátku pro nás bylo důležité nabízet ženám něco jiného, než co najdou běžně v obchodech. Modely jsou vybírány i navrhovány tak, aby byly ženské, výjimečné a nezaměnitelné. Proto pracujeme především s limitovanými kolekcemi,“ říká Liliana Augustinová.
Dokonalé ženské křivky se rozvlní během přehlídky přinášející resort fashion a couture modely prezentované předními tvářemi tuzemského i zahraničního modelingu. V průběhu večera nebudou chybět ani hudební a umělecká vystoupení. Významnou módní událost si nenechají ujít ani slavné tváře českého modelingu, například Aneta Vignerová, Natálie Kočendová, Nikol Švantnerová, Tereza Budková, Justýna Zedníková, vítězka světové soutěže Miss Global Karolína Kokešová, vítězka Miss Czech Republic Lucie Pisková, Miss Universe Slovakia Viktoria Güllová a další.
Legendární událost
Czech Fashion Week se během uplynulé dekády stal respektovanou platformou pro prezentaci etablovaných módních návrhářů i nastupující generace talentovaných designérů. Na jednom místě propojuje kreativitu, precizní řemeslné zpracování, inovace a současné světové trendy. Každá přehlídka je pečlivě připravenou show, která nabízí nejen pohled na nejnovější kolekce, ale také neopakovatelnou atmosféru plnou emocí, elegance a inspirace.
Projekt vznikl z touhy podpořit českou módní scénu a vytvořit profesionální prostor, kde mohou návrháři představit svou tvorbu na špičkové úrovni. Dnes patří Czech Fashion Week mezi nejvýznamnější módní události v České republice a pravidelně se představuje nejen v Praze, ale také v dalších významných městech a lázeňských centrech. Díky tomu přináší svět vysoké módy blíže široké veřejnosti a vytváří prostor pro objevování nových talentů i módních směrů.
Ročník 2026 nabídne také další kolekce Glamour a účast mnoha inspirativních osobností. Návštěvníci si v PVA EXPO PRAHA vychutnají výjimečnou atmosféru i možnost být součástí události, která udává směr české módní scéně. Nenechte si ujít příležitost být součástí jedné z nejprestižnějších módních akcí v Česku. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal.
Podrobnosti na www.cfw.cz.
Zdroj: ABF
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59599.