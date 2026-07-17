Letní BAIC X7: Dovolená začíná za volantem

Prostor pro rodinu a vše, co potřebuje
Přípravy na letní cesty vyžadují promyšlenou organizaci a tradičně dobrý trénink hry Tetris. BAIC X7 ale disponuje zavazadlovým prostorem o objemu 480 litrů, kam uložíte vše, co vám na dovolené nesmí chybět. Z praxe ale víme, že velikost kufru není rozhodující. Ať už má váš zavazadelník 20 nebo 500 litrů, vždy je úplně plný. Uspořádání X7 dává přednost pohodlí a maximálnímu prostoru pro cestující na zadních sedadlech. Když jedete ve dvou, stačí sklopit zadní sedadla a vznikne rovná ložná plocha bez nákladové hrany, přičemž krycí roletu lze v pohodě uschovat. Typická scéna: přicházíte ověšeni zavazadly k pátým dveřím vozu a jaksi vám chybí další ruka pro jejich otevření. U X7 stačí pár vteřin vydržet a páté dveře se vám samy otevřou. I když měříte jen 150 cm, nemusíte se bát, že už je nezavřete. Stačí si nastavit úhel otevření. Prostě pohoda.
Cesta jako relax
Máme naloženo a jedeme. Celý interiér vozu je navržen pro minimalizaci únavy při mnohahodinových cestách. Sedadla potažená syntetickou ekokůží jsou pro řidiče a spolujezdce vybavena vyhříváním a ventilací. Naprosto úžasná je jejich masážní funkce. Prostě se pohodlně usaďte a nechte o sebe pečovat. Spolujezdec bezesporu ocení elektricky polohovatelnou opěrku nohou. Jízda X7 je prostě cestování ve First Class. Veškeré vybavení je přitom součástí základní výbavy vozu. Vše je v ceně – žádné příplatky.
„Zákazníci dnes vnímají čas strávený na cestách odlišně. Očekávají, že vůz jim poskytne útočiště a technologické zázemí, které jim umožní přijet do cíle bez pocitu vyčerpání. Koncept jediné výbavy ALL IN, kde jsou pokročilé asistenční systémy i veškeré komfortní prvky automaticky součástí standardu, přesně na tuto potřebu reaguje,“ uvádí Pavel Tilšer, brand manažer BAIC CZ/SK.
Stálou kvalitu vzduchu v kabině udržuje systém AQS s ionizátorem. Velkorysost interiéru podtrhuje i největší panoramatická střecha ve třídě s elektricky posuvným oknem. Jestli necháte auto s otevřenou střechou třeba před chalupou a přižene se déšť, žádný problém. Střešní okno se při detekci deště automaticky zavře. Stejně tak se samo zavře během jízdy, když dosáhnete rychlosti 120 km/h.
Veškeré informace, nastavení vozu i zábavu obstarává systém propojených displejů. Ani o energii v telefonu se obávat nemusíte. Prostě ho připojte a odložte na bezdrátovou nabíječku. Vaše oblíbená muzika vám bude znít z 8 High-End Hi-Fi reproduktorů. Večerní romantiku můžete navodit i díky paletě 64 barev pro ambientní osvětlení.
Jistota a bezpečnost v novém prostředí
Pohyb v úzkých městských uličkách usnadňuje sada dvanácti ultrazvukových snímačů s programovatelnou funkcí nouzového zabrzdění a 360° 3D panoramatický obraz okolí vozu přenášený ze čtyř kamer. Díky tomuto systému víte, kam se ještě vejdete a kudy už neprojedete. Na X7 se můžete spolehnout i na dálničních tazích. Tam udržuje bezpečný odstup od vozu před vámi inteligentní adaptivní tempomat (IACC) s asistencí pro jízdu v dopravní zácpě (TJA). Samozřejmostí je systém detekce mrtvého úhlu (BSD).
Motoru BAIC X7 je jedno, jestli jedete sami nebo máte s rodinou pořádný náklad nezbytného vybavení. Síly má dost, protože přeplňovaný čtyřválec 1.5 T má výkon 130 kW a točivý moment 305 Nm. O přenos této síly se postará sedmistupňová dvouspojková převodovka DCT, která pohání přední kola. Nezávislé zavěšení kol s přední nápravou McPherson a zadní víceprvkovou nápravou multi-link spolehlivě filtruje nerovnosti a zajišťuje stabilitu i na méně kvalitních vozovkách, které během letních cest stoprocentně potkáte. Opravdu si můžete být jisti, že vaše auto vzbudí zájem, kdekoliv se zastavíte.
Teď už si jen naplánujte trasu, pohodlně se usaďte a vyrazte za hranice všedních dní. BAIC X7 do toho jde s vámi. Tak šťastnou cestu a krásné léto!
O společnosti BAIC
Automobilka BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation), založená v roce 1958, je pilířem globálního autoprůmyslu s ročním prodejem přes 1,7 milionu vozů. Její technologická převaha vychází z nákupu evropského inženýrství Saab a strategických partnerství, zejména s koncernem Mercedes-Benz, v němž BAIC drží 10% akcionářský podíl. S působností ve 110 zemích světa upevňuje svou pozici na českém a slovenském trhu prostřednictvím importéra GB Distribution s.r.o. Portfolio se zaměřuje na modely SUV a off-roady, které kombinují nejmodernější technologie s důrazem na maximální kvalitu zpracování.
Zdroj: BAIC-Czechia