Letní dárek od společnosti Bybit: vaše vstupenka na Beach, Please! Festival 2025

Dubaj (SAE) 28. srpna 2024 PROTEXT/PRNewswire) - Bybit, druhá největší kryptoměnová burza na světě co do objemu obchodů, s potěšením oznamuje exkluzivní kampaň, která uživatelům nabízí zaručenou příležitost vyhrát včasné vstupenky na nejočekávanější městskou hudební událost v Rumunsku s názvem „Beach, Please! Festival 2025". Tento festival, který se od 9. do 13. července 2025 bude konat na překrásném pobřeží Costine?ti, slibuje, že bude vrcholem léta.