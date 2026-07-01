Letní dovolená v Německu

Paní Herdorfer, jako šéfka národní turistické centrály lákáte po celém světě mezinárodní hosty do turistické destinace Německo. Čím je vaše země tak výjimečná a jedinečná? Proč by se mělo cestovat do Německa právě teď – v roce 2026?
V žebříčku Anholt & Co. Nation Brands Index, celosvětovém průzkumu zaměřeném na hodnotu značek jednotlivých zemí, uvádějí respondenti z 50 zemí pět nejdůležitějších atributů dovolené v Německu: fascinující, obohacující, vzrušující, uvolněná a romantická. Náš slogan „Germany simply inspiring“ přesně vystihuje mimořádnou rozmanitost, která zde čeká na hosty z celého světa: pulzující města a jedinečná přírodní krajina, bohatá kultura a pestrá zábava, místa k odpočinku, světově proslulé lidové slavnosti a špičková gastronomie. Najdete nás v srdci Evropy, snadno dostupné ze všech koutů světa. A to vše je zahrnuto v kultuře pohostinnosti, která je typická pro kvalitní turistickou destinaci zaměřenou na služby.
Začněme s Německem jako kulturní destinací. Například zámek Neuschwanstein nebo drážďanská Frauenkirche jsou známé po celém světě. Jaké jsou vaše osobní tipy pro milovníky cestování za kulturou?
Německo je nejoblíbenější kulturní destinací Evropanů při jejich cestách po světě. Důvodem nejsou jen ikonické památky, které jste zmínili. Našich 55 památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO mapuje evropské kulturní dějiny od 50 milionů let starých fosilních nálezů v Messelském nalezišti přes římsko-germánský limes, významné sakrální stavby ze středověku, románského, gotického a barokního období až po architekturu Bauhausu, která celosvětově ovlivnila estetiku 20. století.
Milovníci klasické hudby si při cestách po Německu také přijdou na své. V německých divadlech se totiž odehrává většina světových operních představení a dědictví proslulých hudebních skladatelů udržují vynikající sbory a orchestry. Za mimořádně zajímavé považuji to, že kvalitní kultura není k dispozici pouze ve velkoměstech, jako jsou Berlín, Mnichov nebo Hamburk, ale i v mnoha menších a středně velkých městech nabízejí divadla pozoruhodný program.
Řada festivalů se věnuje odkazu konkrétních skladatelů, jako například Bayreuthský festival, který letos slaví 150. výročí a je zasvěcen Richardu Wagnerovi, Mozartův festival ve Würzburgu, Beethovenův festival v Bonnu, durynské Bachovy týdny, Brahmsův festival v Lübecku nebo Händelův festival v Halle. Řada různých žánrů se představuje například v rámci Maifestspiele ve Wiesbadenu nebo Potsdamer Schlössernacht. Mnoho špičkových akcí, jako je Rheingau Musikfestival, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern nebo Schleswig-Holstein Musikfestival, nadchne návštěvníky prvotřídními hudebními zážitky i na neobvyklých místech ve venkovských oblastech, v kostelech, stodolách a jezdeckých halách. Čtyři lipské hudební trasy, které spojují hudební zážitek s prohlídkou města, vedou od minulosti až po současnost.
A jak je to s nabídkami mimo tyto klasické kulturní cesty?
Petra Hedorfer: Německo má mimořádně pestrou festivalovou kulturu, která každoročně přitahuje i tisíce fanoušků ze zahraničí, protože některé akce patří k největším událostem svého žánru v Evropě. Slavnosti jsou nedílnou součástí německé kultury – po celé zemi a v každém ročním období: Některé z největších lidových slavností na světě, jako je mnichovský Oktoberfest, Cannstätter Wasn ve Stuttgartu nebo Dom v Hamburku, jsou místy setkávání turistů z celého světa, stejně jako pouliční karneval v karnevalových baštách podél Rýna nebo různé Christopher Street Days. Turisté mohou zcela autenticky prožít tradice a regionální zvyky na místních vinařských slavnostech, dožínkách a – v neposlední řadě – na přibližně 4 000 vánočních trzích.
Německo je zavedenou destinací pro kulturní a městské výlety. Vyplatí se cesta do Německa i pro milovníky aktivní dovolené nebo rodiny?
Rozhodně ano. Prostřednictvím naší iniciativy „Stay longer“ například propagujeme, aby návštěvníci velkoměst prozkoumali i jejich okolí. Často se přímo na okraji velkoměst nacházejí okouzlující přírodní oblasti, které zážitek z městských výletů obohacují o zcela novou dimenzi: Rheingau se svými vinicemi nedaleko Frankfurtu, Alte Land u Hamburku, Porúří jako nejzelenější průmyslová oblast Evropy nebo jezerní krajiny vzniklé revitalizací povrchových uhelných dolů na východě Německa.
Velkým tématem v Německu je turistika: ať už se jedná o náročné stezky v horském terénu, nebo prémiové turistické trasy pro milovníky pohodové turistiky, orientaci zajišťuje přibližně
300.000 kilometrů značených turistických tras. Síť dálkových cyklotras zahrnuje 76.000 kilometrů: mimořádně lákavé jsou trasy podél velkých řek s odpovídajícími servisními službami, půjčovnami a dobíjecí infrastrukturou pro elektrokola. Ale i milovníci silničních kol a horských kol si přijdou na své. A od výletů na kánoi přes paddleboarding až po kitesurfing najdou i milovníci vodních sportů obrovskou nabídku.
Mnohé aktivity jsou koncipovány tak, aby oslovily všechny generace. Díky tomu mohou rodiny s malými i většími dětmi objevovat rozmanitost Německa a zažít při tom nezapomenutelné zážitky. Vrcholem každé rodinné dovolené, nebo dokonce důvodem pro samostatný výlet, jsou zábavní parky, které nabízejí napětí, dobrodružství a skvělou zábavu.
Propagujete tedy také Německo jako destinaci pro outdoorové aktivity. Co byste osobně doporučila – vysokohorské oblasti na jihu, nebo pobřeží na severu?
Společným jmenovatelem všech outdoorových aktivit – ať už cestujete sami, s přáteli nebo s rodinou – je nedotčená příroda. Zhruba třetina území Německa je pod zvláštní ochranou – v podobě národních parků, biosférických rezervací UNESCO a přírodních parků. Tyto oblasti pomáhají zajistit, aby jedinečné přírodní krajiny nebo úchvatná místa výskytu vzácných rostlin a živočichů byly turisticky atraktivní jak dnes, tak i pro budoucí generace.
Úspěšné úsilí o odpovědný a udržitelný cestovní ruch dokládá také 4. místo Německa v indexu SDG, který mapuje pokrok při plnění klimatických cílů OSN.
Zda se hosté více zajímají o procházky po slaniskách na pobřeží Severního moře nebo o vysokohorské túry v Alpách, záleží zcela na jejich osobním vkusu. Zvláštní pozornost si podle mého názoru zaslouží skvosty v oblastech středních pohoří, jako jsou bizarní skalní útvary v Saském Švýcarsku, legendární lesy severního Hesenska – domov pohádek bratří Grimmů –, stezky v korunách stromů v Bavorském lese nebo v Durynsku a orchidejová stezka v Bliesgau. Ve všech spolkových zemích se nacházejí tyto méně známé, ale neuvěřitelně půvabné oblasti středních pohoří, které lákají k odpočinku a relaxaci.
Existují také příklady, kde se dá mimořádně dobře spojit kultura a historie s přírodou a odpočinkem?
Rozhodně ano. Například v pohoří Harz zahrnuje světové kulturní dědictví UNESCO historické staré město Goslar, rudný důl Rammelsberg a vodohospodářský systém Oberharzer Wasserwirtschaft – jedinečné svědectví středověkého hornictví a inženýrského umění. A hornická oblast Erzgebirge/Krušnohoří, hornická krajina vznikající již od 11. století na obou stranách saské a české hranice, patří od roku 2019 rovněž k světovému dědictví UNESCO.
Významnými kulturními regiony je také 13 vinařských oblastí, v nichž se již po staletí vyrábějí špičková vína. Tradice a inovativní nadšení mladých vinařů zde vytvářejí výjimečné turistické zážitky.
V této souvislosti stojí za to zmínit také více než 350 lázeňských středisek s certifikátem kvality, kde se snoubí elegantní lázeňská architektura, pečlivě sestavená kulturní nabídka a lékařské služby na nejvyšší úrovni.
Vzhledem k aktuálním geopolitickým konfliktům je téma bezpečnosti pro mnoho cestujících důležité. Projevuje se to obecně v chování cestujících a co k tomu můžete říci z německého pohledu?
V květnu jsme se zeptali odborníků z mezinárodního cestovního ruchu, jak se konflikt na Blízkém východě v současné době promítá do chování cestujících po celém světě. Obecně lze říci, že se rezervace provádějí spíše na poslední chvíli, rostou nároky na flexibilitu a cenovou citlivost a upřednostňují se bližší destinace. Nejdůležitějším faktorem je však hodnocení bezpečnostní situace.
Pokud jde o podnikání v Německu, 53 procent cestovních kanceláří ve 2. čtvrtletí roku 2026 uvedlo, že navzdory současné nejisté situaci se rezervace v následujících šesti měsících budou vyvíjet pozitivně.
Ve prospěch Německa hovoří následující skutečnosti: 96 procent mezinárodních odborníků na cestovní ruch považuje Německo za bezpečnou nebo velmi bezpečnou destinaci. K tomu přispívá i naše geografická poloha v srdci Evropy, která je nejdůležitějším zdrojovým trhem mezinárodního cestovního ruchu, a náš v mezinárodním srovnání velmi dobrý poměr ceny a kvality služeb.
Co se týče cen: Mnoho cestujících se obává rostoucích nákladů. Je dovolená v Německu drahá?
Považujeme se za kvalitní turistickou destinaci zaměřenou na služby. Přesto si Německo v přímém srovnání s jinými evropskými prázdninovými destinacemi vede velmi dobře díky vynikajícímu poměru ceny a kvality služeb. Ceny hotelů jsou při srovnatelném standardu kvality a služeb naprosto konkurenceschopné a v roce 2026 se budou i nadále pohybovat na úrovni předchozího roku.
Stručně řečeno: Dovolená v Německu se vyplatí v každém ohledu. A kdo jednou poznal naši zemi, rád se sem vrací.
Zdroj: Německá turistická centrála
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