Letní dovolené lákají zloděje k vloupání do domů a chat. Odradit je může výstraha systému chytré domácnosti

V loňském létě došlo podle policejních statistik došlo loni od června do srpna k 398 případům vloupání do rodinných domů. Ve stejném období také ke 182 případům vloupání do víkendových chat

Z dat také vychází, že by na rodinné domy mohla směřovat čím dál častěji pozornost zlodějů, zejména v satelitních centrech. Byty či domy nejčastěji vykrádají v Praze, následují Moravskoslezský kraj a oblast Karviné, Brno a okolí. Příčinou krádeží vloupáním je mnohdy podcenění zabezpečení ze strany majitelů nemovitostí.

Nepodceňte zabezpečení vstupní brány nebo garážových vrat

Způsobů, jak se vloupat do bytu nebo domu, je nespočet. Často však zlodějům stačí nepozornost a málo zabezpečená domácnost. Zlodějům často nahrává, pokud je dům viditelně neobydlený či se nachází na místě, které je vzdálené od civilizace. Kromě investice do kvalitních zámků se proto vyplatí napojit přístupová místa do domu, tedy vstupní bránu či vrata do garáže, na systém chytré domácnosti.

„Vstupní brána či garážová vrata jsou mnoha případech prvním přístupovým bodem, který se pokusí nezvaní návštěvníci překonat, aby se k majetku dostali. Po zapojením těchto vstupů do systému chytré domácnosti můžete nastavit scénáře, které spustí další odstrašující prvky v domě, například rozsvítí všechna světla nebo spustí poplašnou sirénu. Obyvatelé domu mohou zároveň kontrolovat, zda jsou vrata do garáže či vstupní brána otevřena a případně informovat policii nebo sousedy,“ vysvětluje výhody chytrých systémů Jaroslav Zeman ze společnosti Somfy.

Mizí peníze i záruční listy. Bezpečná domácnost začíná prevencí

Není překvapivé, že hlavním cílem zlodějů během krádeží v bytech a domech jsou peníze, zlaté šperky, osobní doklady, notebooky, tablety a paměťové disky. V případě krádeží střelných zbraní nebo starožitností odborníci hovoří o zlodějích specialistech. Pachatelé se také zaměřují na luxusní oblečení, obuv nebo kosmetiku. Překvapivé jsou krádeže písemných dokumentací k odcizeným věcem. V takovém případě se pak dotyční snaží odcizené věci vydávat za vlastní a prodat díky záručním listům lépe.

Prvním krokem k bezpečné domácnosti jsou kvalitní bezpečností dveře, bezpečnostní fólie na skleněných výplních a uzamykatelné kličky na oknech. S tím souvisí nezapomínat při každém odchodu zkontrolovat dobře uzavřená okna, balkonové i vstupní dveře. Vzhledem k četnosti krádeží ve „spících bytech“ je vhodné dbát na bezpečnost i v případě, že jste doma, a to jednoduchou formou, jako je zamčení dveří či nasazení bezpečnostního řetízku.

„Mechanické prvky zabezpečení se vyplatí kombinovat se systémem chytré domácnosti. Rámy oken lze vybavit senzory, které spustí alarm, pokud je narušena okenní tabulka, chytrý zámek hlídá zavření dveří a kamery a senzory monitorují situaci v domě a jeho okolí. Chytrá domácnost dnes zvládá také režim simulace přítomnosti, ve kterém v běžných intervalech rozsvěcí světla či zatahuje venkovní rolety, aby si případní nezvaní návštěvníci mysleli, že je dům stále obývaný. Informace ze všech senzorů se pak dostávají přímo k uživateli domu pomocí mobilní aplikace,“ vysvětluje Jaroslav Zeman ze společnosti Somfy. Ruku v ruce s těmito opatřeními je také důležité kvalitní pojištění domácnosti. To je nejen součástí prevence, ale také tím nejlepším způsobem, jak mít na své straně funkční řešení v případě, kdy se stanete obětí vykradení vašeho bytu či domu.

Pojištění domácnosti ochrání vše, co si z ní může zloděj odnést

Pojistit svou domácnost proti krádežím vloupáním a vandalismu je způsob, jak zajistit náhradu vzniklé škody za odcizené věci. Během sjednávání pojištění je potřeba myslet na výši a rozsah ochrany – nastavení pojistných limitů a zvolených pojistných nebezpečí. „Dražší nebo vzácnější věci doporučujeme přímo specifikovat v pojistné smlouvě. Typicky se jedná o šperky, umělecká díla, ale třeba i elektrokolo jehož hodnota může často přesahovat sto tisíc korun. Mít dokumentaci k těmto věcem na bezpečném místě je pak samozřejmostí,“ doplňuje Pavel Kaplan, ředitel Odboru pojištění majetku ČSOB Pojišťovny a dodává: „Správně nastavená pojistka se vyplatí vždy, protože řada z nás není tak bohatá, aby si mohla vzniklou škodu nahradit bezproblémovým zakoupením nových věcí nebo nového bytu. A tak tento důležitý krok v ochraně své domácnosti nepodceňte.“