Letní Letná do Prahy znovu přiveze světovou špičku nového cirkusu

Zahraniční program Letní Letné je dlouhodobě jedním z důvodů, proč je festival nejvýznamnější novocirkusovou událostí ve střední Evropě. Každoročně představuje českému publiku tvorbu domácích i zahraničních souborů, které určují směr současného nového cirkusu, propojují akrobacii, tanec, divadlo, hudbu i výtvarnou imaginaci a dokazují, jak široký a proměnlivý tento obor může být.
Highlightem letošního ročníku bude australský soubor Circa, který se na Letní Letnou vrací po deseti letech. Do Prahy přiveze inscenaci Wolf – fyzicky intenzivní a strhující představení na pomezí akrobacie a tance, v němž deset performerů pracuje s energií smečky, rytmem i extrémní tělesnou přesností. Circa patří k mezinárodně nejrespektovanějším novocirkusovým souborům současnosti a jeho vystoupení sklízela ovace po celém světě.
Francouzskou scénu letos zastoupí Cirque La Compagnie s představením Pandax. Pětice akrobatů v něm bere diváky na bláznivý road trip s malým Fiatem Panda a spojuje přitom humor, živou hudbu a technicky suverénní artistická čísla. Na Letní Letnou se vrací také Compagnie Rasposo, která uvede vizuálně silnou inscenaci Hourvari. V ní se prolíná akrobacie, loutkovost a existenciální obraznost, takže divák chvílemi ztrácí jistotu, kdo vede a kdo je veden.
Šíři současného nového cirkusu ukáže Sawdust Symphony Michaela Zandla, Davida Eiseleho a Kolji Hunecka. Představení pracuje s objektovou manipulací, řemeslem, dřevem, pilinami i humorem a ukazuje, že nový cirkus nemusí stát pouze na velkých artistických výkonech a že i komorní práce s materiálem a přesně vystavěnou situací může nabídnout silný divadelní zážitek.
Zahraniční program festivalu znovu podpořila Nadace PPF. Důvodem je kromě vysoké kvality pozvaných souborů také to, že pravidelné setkávání české scény se zahraniční špičkou přináší cennou inspiraci, sdílení know-how a zkušeností a má velký význam pro rozvoj domácího talentu.
„Letní Letná je unikátní festival, který už přes dvacet let každoročně vytváří prostor, kde se čeští novocirkusoví umělci setkávají se světovou špičkou ve svém oboru. V Nadaci PPF věříme v sílu inspirace. Dlouhodobě podporujeme český talent a jsme přesvědčeni, že aby mohl vyrůst na světovou úroveň, potřebuje se poměřovat s tím nejlepším, co mezinárodní scéna nabízí. Proto opakovaně podporujeme zahraniční program festivalu, který českým divákům i umělcům dává jedinečnou možnost vidět, slyšet a zažít, co právě hýbe světem nového cirkusu,“ říká Jana Tomas Sedláčková, členka správní rady Nadace PPF.
„Je skvělé mít partnera, který sdílí stejnou vizi – inspirovat k tomu, co se zdá být nemožné. Povzbuzovat k překračování vlastních hranic a vytvářet prostor pro setkání, která v nás probouzejí tvořivost a dávají naší práci nový rozměr. Nejen čeští umělci a profesionálové, ale i diváci mohou v zahraničních představeních nacházet cennou inspiraci,“ doplňuje za festival jeho výkonná ředitelka Ivana Pěkná Vrbíková.
Letní Letná zároveň nabídne i rozsáhlý program domácí provenience. Ten odstartuje světová premiéra Vertigeod AirGym Art Company. Doplní ji mimo jiné stálice české scény Cirk La Putyka, Losers Cirque Company nebo projekty nejmladší generace umělců. Festival tak i letos propojí zahraniční inspiraci s tím nejzajímavějším, co vzniká v domácím novém cirkusu.
Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná se koná od 12. do 31. srpna 2026 v Letenských sadech v Praze. Vstupenky na zahraniční hvězdy i českou scénu jsou v prodeji na letniletna.cz.
Zdroj: Nadace PPF