Letní opravy komplikují provoz v opavských ulicích, víte, kde si dát pozor?

Petr Popadinec (ANO), člen Rady města Opavy: „V současné době probíhá oprava kanalizační sítě a vodovodní sítě na ulici Hobzíkově, která nás omezuje tím, že tam je jednosměrný provoz směrem do centra, nebo směrem na ulici Olomouckou. Další objízdné trasy jsou vedené po ulicích Hradecké a Rooseveltově. Věříme, že do 14 dnů bude ukončena i tato oprava.“
Velké komplikace se očekávají přímo v centru města, kde se bude rekonstruovat trolejové vedení v jedné z nejrušnějších křižovatek.
Petr Popadinec (ANO), člen Rady města Opavy: „Další důležitou opravou bude, a taky to bude poměrně velké dopravní omezení, křižovatka Praskova, Sněmovní, Komenského, kdy dojde k výměně trolejového vedení. To znamená, že ta křižovatka musí být kompletně uzavřena a veškeré objízdné trasy budou vedené přes město. Jinak to opravdu nejde.“
Menší omezení působí lokální opravy komunikací a také zastávkových zálivů.
Petr Popadinec (ANO), člen Rady města Opavy: „Poslední takovou červencovou opravou, a ta se týká občanů sídlišť, kteří bydlí v centru a jezdí přes něj, je oprava zálivu na Dolním náměstí, kde dochází k výměně a ke zpevnění zálivů pro trolejbusovou a autobusovou dopravu.“
Zdroj: POLAR televize Ostrava