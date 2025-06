Letní program na zámku Loučeň v duchu Robina Hooda

Autor:

Loučeň (Nymbursko) 19. června 2025 (PROTEXT) - Loučeňský zámecký park se koncem července a po celý srpen promění v tajemné místo plné nejkrásnějších romantických příběhů krále zbojníků Robina Hooda. Na zámku Loučeň se s ním budou moci návštěvníci potkat a mimo to ještě s krásnou Lady Marion nebo zlým šerifem z Nottinghamu a spoustou dalších. Od 30. července do 30. srpna tohoto roku obsadí družina Robina Hooda celý zámecký park, který se rázem promění v Sherwood a vtáhne zúčastněné do dávné doby legend a středověku. Robin Hood a jeho zbojníci se vzepřou zlému šerifovi. V zámeckém parku budou verbovat nové rytíře, cvičit je v lukostřelbě a turnajovém umění nebo zkoušet zbroj a zbraně. Rytíři se zase předvedou v rytířských turnajích a scénkách s tématem dobrodružství Robina a jeho druhů. Součástí letního programu bude i dětské putování, které prověří dovednosti těch nejmladších. Děti budou Robinovi a jeho družině pomáhat pašovat jídlo do Sherwoodu, utkají se s Rolandem, budou poznávat lesní rostliny a zvířata, naučí se střílet z katapultu a další dovednosti nezbytné pro přijetí do družiny Robina Hooda. Zámecký park na Loučeni, známý díky svým dvanácti labyrintům a bludištím, se královsky postará o všechny malé návštěvníky a jejich rodiče.