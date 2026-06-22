Letní restart, který vás překvapí. Jen 15 minut od českých hranic

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  11:17
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Praha 22. června 2026 (PROTEXT) - Ať už potřebujete na pár dní vypnout ještě před začátkem léta, nebo si během prázdnin dopřát romantický adults only únik ve chvíli, kdy jsou děti na táborech, ve Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden se čas zpomalí takřka okamžitě.

Wellness únik ve dvou

Tento adults only wellness hotel v hornorakouském regionu Mühlviertel nabízí ideální kombinaci klidu, přírody, spa i aktivního odpočinku opravdu jen malý kousek od českých hranic. Právě tady si můžete dopřát restart před letní sezonou i během samotného léta. Bez stresu, v pomalém rytmu a s pocitem, že nikam nemusíte spěchat. Moderní čtyřhvězdičkový superior hotel stojí nad lázeňským městečkem Bad Leonfelden, pouhých patnáct minut od českých hranic a jen nedaleko Lipna. Nepřehlédnutelnou stavbu navrhlo vídeňské studio Archisphere, které vycházelo z tradičních statků Vierkanthöfe, typických venkovských usedlostí se čtyřmi křídly kolem centrálního dvora, jež jsou právě pro region Mühlviertel charakteristické. Výsledkem je architektura, která propojuje rustikální charakter regionu s čistotou současného designu.

Příroda, design, klid a skvělé jídlo

Hotel nabízí 117 světlých pokojů a apartmánů orientovaných tak, aby respektovaly přirozený rytmus dne a pohyb slunce po obloze. Atmosféru zpomalení a klidu podtrhuje i místní gastronomie v duchu slow food. Samozřejmostí jsou regionální suroviny a tradiční recepty v kombinaci se současnými kuchařskými trendy. Součástí ubytování je vždy bohatá snídaně, lehký obědový bufet dostupný až do odpoledních hodin i servírovaná večeře doplněná výběrem kvalitních rakouských vín.

Spa zážitek na nové úrovni

Hřejivým wellness srdcem hotelu je Acquapura Nature SPA o rozloze 2500 m2, které letos získalo prestižní cenu DACH Spa Award 2026. Zdejší wellness koncept spojuje vodu, teplo, přírodu a relaxaci v jeden harmonický celek. Hosté si mohou užít vnitřní i venkovní vyhřívaný bazén, několik druhů saun, relaxační zóny, unikátní procedury inspirované regionem Mühlviertel nebo například barefoot stezku určenou pro chůzi naboso. Atmosféra celého hotelu stojí na klidu, přírodních rytmech a nenápadném luxusu. Velkou novinkou letošní sezony je nová event sauna určená pro saunové ceremoniály, která je aktuálně největší hotelovou event saunou v Horním Rakousku. Pojme až 70 hostů a nabízí saunové show s hudbou, světelnými efekty a aromaterapií z prémiových bio olejů. Wellness se zde mění v zážitek, který propojuje relaxaci, emoce i zábavu. Součástí nového konceptu je také nově upravená saunová zahrada o rozloze 1700 m2, kde bylo vysazeno 3500 trvalek, desítky stromů, keřů a vznikl zde i potůček a odpočinkové stezky.

Golf, který nikdy neomrzí

Pokud vás místo lehátka láká spíš green, Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden nabízí populární koncept Golf Unlimited. V rámci pobytu získáte každý den jedno green fee na některém ze tří partnerských golfových hřišť, kterými jsou Golfclub Mühlviertel St. Oswald-Freistadt, Golfclub Sterngartl nebo Golfclub Donau Linz-Feldkirchen. Součástí balíčku je také neomezený vstup na driving range, golfové míčky, rezervace tee time přes hotelovou recepci i uvítací dárek při příjezdu. Golfová sezona zde běží až do podzimu a pobyt lze spojit i s turnajem Falkensteiner Golf Cup.

Místo, kde čas plyne pomaleji

Okolní melancholická zvlněná příhraniční krajina Mühlviertelu je ideální také pro cyklistiku, pěší výlety nebo jednoduše pro chvíle bez programu. Vyrazit můžete k rašeliništím, na farmy s lamami nebo do lehce zvlněné krajiny, která přímo vám zaručeně dobije baterky. A právě to je možná největší luxus dnešní doby. Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden není jen wellness hotel. Je to pravé místo pro skutečný restart. Před létem, během něj i nakonec vlastně kdykoliv, když potřebujete na chvíli vypnout.

www.falkensteiner.com/hotel-bad-leonfelden

Zdroj: Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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