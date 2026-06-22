Letní restart, který vás překvapí. Jen 15 minut od českých hranic

Wellness únik ve dvou
Tento adults only wellness hotel v hornorakouském regionu Mühlviertel nabízí ideální kombinaci klidu, přírody, spa i aktivního odpočinku opravdu jen malý kousek od českých hranic. Právě tady si můžete dopřát restart před letní sezonou i během samotného léta. Bez stresu, v pomalém rytmu a s pocitem, že nikam nemusíte spěchat. Moderní čtyřhvězdičkový superior hotel stojí nad lázeňským městečkem Bad Leonfelden, pouhých patnáct minut od českých hranic a jen nedaleko Lipna. Nepřehlédnutelnou stavbu navrhlo vídeňské studio Archisphere, které vycházelo z tradičních statků Vierkanthöfe, typických venkovských usedlostí se čtyřmi křídly kolem centrálního dvora, jež jsou právě pro region Mühlviertel charakteristické. Výsledkem je architektura, která propojuje rustikální charakter regionu s čistotou současného designu.
Příroda, design, klid a skvělé jídlo
Hotel nabízí 117 světlých pokojů a apartmánů orientovaných tak, aby respektovaly přirozený rytmus dne a pohyb slunce po obloze. Atmosféru zpomalení a klidu podtrhuje i místní gastronomie v duchu slow food. Samozřejmostí jsou regionální suroviny a tradiční recepty v kombinaci se současnými kuchařskými trendy. Součástí ubytování je vždy bohatá snídaně, lehký obědový bufet dostupný až do odpoledních hodin i servírovaná večeře doplněná výběrem kvalitních rakouských vín.
Spa zážitek na nové úrovni
Hřejivým wellness srdcem hotelu je Acquapura Nature SPA o rozloze 2500 m2, které letos získalo prestižní cenu DACH Spa Award 2026. Zdejší wellness koncept spojuje vodu, teplo, přírodu a relaxaci v jeden harmonický celek. Hosté si mohou užít vnitřní i venkovní vyhřívaný bazén, několik druhů saun, relaxační zóny, unikátní procedury inspirované regionem Mühlviertel nebo například barefoot stezku určenou pro chůzi naboso. Atmosféra celého hotelu stojí na klidu, přírodních rytmech a nenápadném luxusu. Velkou novinkou letošní sezony je nová event sauna určená pro saunové ceremoniály, která je aktuálně největší hotelovou event saunou v Horním Rakousku. Pojme až 70 hostů a nabízí saunové show s hudbou, světelnými efekty a aromaterapií z prémiových bio olejů. Wellness se zde mění v zážitek, který propojuje relaxaci, emoce i zábavu. Součástí nového konceptu je také nově upravená saunová zahrada o rozloze 1700 m2, kde bylo vysazeno 3500 trvalek, desítky stromů, keřů a vznikl zde i potůček a odpočinkové stezky.
Golf, který nikdy neomrzí
Pokud vás místo lehátka láká spíš green, Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden nabízí populární koncept Golf Unlimited. V rámci pobytu získáte každý den jedno green fee na některém ze tří partnerských golfových hřišť, kterými jsou Golfclub Mühlviertel St. Oswald-Freistadt, Golfclub Sterngartl nebo Golfclub Donau Linz-Feldkirchen. Součástí balíčku je také neomezený vstup na driving range, golfové míčky, rezervace tee time přes hotelovou recepci i uvítací dárek při příjezdu. Golfová sezona zde běží až do podzimu a pobyt lze spojit i s turnajem Falkensteiner Golf Cup.
Místo, kde čas plyne pomaleji
Okolní melancholická zvlněná příhraniční krajina Mühlviertelu je ideální také pro cyklistiku, pěší výlety nebo jednoduše pro chvíle bez programu. Vyrazit můžete k rašeliništím, na farmy s lamami nebo do lehce zvlněné krajiny, která přímo vám zaručeně dobije baterky. A právě to je možná největší luxus dnešní doby. Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden není jen wellness hotel. Je to pravé místo pro skutečný restart. Před létem, během něj i nakonec vlastně kdykoliv, když potřebujete na chvíli vypnout.
www.falkensteiner.com/hotel-bad-leonfelden
Zdroj: Falkensteiner Hotel Bad Leonfelden
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