Letní restart pro vaše vlasy: hydratace, ochrana i osvěžení

Head & Shoulders Menthol Fresh
Nový šampon Head & Shoulders Menthol Fresh byl vyvinut speciálně pro potřeby pokožky hlavy během horkých letních měsíců. Kombinuje chladivý mentol, který přináší okamžitý pocit osvěžení, s účinnou látkou piroctone olamine, jež pomáhá bojovat proti příčinám vzniku lupů a souvisejícího svědění. Šampon poskytuje okamžitý chladivý efekt, pomáhá zmírňovat nepříjemné pocity spojené se svěděním pokožky hlavy a při pravidelném používání přispívá k jejímu dlouhodobému komfortu.
- drogerie Teta; cena 256,-Kč
Pantene Pro-V Hydration Recharge Heat & Glow
Bezoplachový krém Pantene Pro-V Hydration Recharge Heat & Glow je dokonalým společníkem pro každou ženu, která touží po krásných a zdravě vypadajících vlasech. Tento krém, vlasy nejen intenzivně hydratuje, ale také je chrání před slunečním zářením a dalšími vnějšími vlivy. Vlasy pak zůstanou chráněné, sametově jemné a dokonale upravené v každé situaci. Pantene Pro-V Hydration Recharge Heat & Glow je vhodný pro všechny typy vlasů, ideální pro úpravu vlasů žehličkou nebo kulmou, aktivuje se teplem. Pro dokonalý efekt doporučujeme používat v kombinaci s dalšími produkty Pantene Pro-V, jako je šampon, kondicionér a maska na vlasy.
- dm.cz, cena: 179,-Kč
Vitamíny na vlasy Zdravý medvěd Light
Kapsle Zdravý medvěd light obsahují 33 pečlivě vybraných vitaminů, minerálních látek a dalších nutričních složek, které přispívají k udržení normálního stavu vlasů, pokožky a nehtů, k normální činnosti nervové soustavy a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Jedná se o komplexní doplňky stravy pro muže i ženy s promyšleným a šetrnějším složením, navržené na základě odborných nutričních poznatků o potřebách organismu v období hormonálních a fyziologických změn.
- Zdravymedved.cz, cena 1590,- Kč za měsíční balení
Zdroj: Neopublic