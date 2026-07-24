Letní speciál OK GROUP radí, jak pojistit aktivní dovolenou

„Sport na dovolené má přinášet radost, ne vysoké účty za zásah horské služby nebo léčbu. Před cestou je proto důležité ověřit, zda pojistka odpovídá plánovaným aktivitám,“ upozorňuje Michal Kubiš z OK GROUP, jedné z nejvýznamnějších českých makléřských a poradenských společností.
Text je součástí velkého Letního speciálu OK GROUP, člena skupiny OK HOLDING. Speciál se věnuje také zabezpečení domácnosti, půjčování dopravních prostředků v zahraničí, ubytování mimo hotely, cestování seniorů, dovolené s dětmi a dalším praktickým tématům. Další užitečné tipy najdete na www.okgroup.cz nebo sociálních sítích IG a LinkedIn.
Zdroj: Tempus Media, a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
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