Letní večery s přáteli: Když chceš víc než jen pivo a víno

Ready to drink koktejly, známé jako RTD, se staly jedním z největších letních trendů. Důvod je jednoduchý, kombinují pohodlí, styl i chuťový zážitek. Nemusíte řešit shaker, led, odměrky ani seznam ingrediencí. Stačí drink vychladit, otevřít a užít si večer s přáteli naplno.
RTD drinky se skvěle hodí na domácí párty, grilování nebo chill večery na terase. Místo klasické nabídky můžete hostům servírovat koktejlové příchutě inspirované barovou kulturou, navíc v praktickém formátu, který se snadno přenáší i skladuje. Velkým trendem letošního léta jsou svěží ovocné chutě, jemná perlivost a exotická atmosféra. Na tuhle vlnu naskakují například novinky od Stocku, které přinášejí několik různých koktejlových variant pro různé nálady i příležitosti. Dobrou zprávou je, že některé příchutě jsou dostupné také v nealkoholické variantě, takže si letní koktejlovou atmosféru mohou užít i ti, kteří dávají přednost drinkům bez alkoholu.
Pokud chcete dodat grilovačce tropický vibe, skvěle fungují drinky s exotickými tóny. Amundsen Pornstar Martini nabízí výraznou marakujovou chuť a sweet & fresh profil, který perfektně sedne k letním večerům na terase. Milovníci citrusové svěžesti zase ocení Amundsen Blue Lagoon s kombinací citrusů a ananasu, která připomíná atmosféru dovolené u moře. Na elegantnější večerní posezení se hodí Amundsen Cosmopolitan, který kombinuje brusinky a citrusové tóny s jemnou perlivostí. Pokud ale preferujete spíš pohodový styl letní garden party, skvěle zapadnou ovocné varianty gin & tonicu. Jahodový Dynybyl Gin & Tonic Strawberry přináší harmonickou kombinaci chutí, cherry varianta zase přidává klasickému gin & tonicu výraznější ovocný twist. Chcete své hosty opravdu překvapit? Servírujte RTD koktejly stylově. Stačí nechat celé vychlazené plechovky v servírovací nádobě plné ledu a doplnit je čerstvým ovocem, bylinkami nebo designovými sklenicemi. Vypadá to skvěle, hosté si navíc mohou svůj oblíbený drink jednoduše vzít sami. Jejich výhodou je také univerzálnost a rozmanitost příchutí, díky které si každý najde svého favorita. Hodí se tak na spontánní návštěvu přátel, festival i piknik, a není proto divu, že jejich popularita stále roste právě díky jednoduchosti, kvalitní chuti a pohodlí.
Pozdní léto je ideální čas zpomalit a užít si společné chvíle trochu jinak. Někdy opravdu stačí jen dobře vychlazený drink, pár přátel a pohodová atmosféra.
Pijsrozumem.cz
Zdroj: Stock Plzeň - Božkov
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