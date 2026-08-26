Letní záchrana jménem klimatizace. Jak z ní vytěžit maximum a šetřit energii?

Nevhodné řízení klimatizace patří podle společnosti LOXONE mezi nejčastější příčiny zbytečně vysoké spotřeby energie během letních měsíců.
„Během dne se podmínky v budově neustále mění. Přesto většina lidí nastaví klimatizaci jednou a dál už její provoz neřeší. Nejvíce je to patrné v administrativních budovách, kde není výjimkou, že klimatizace běží při otevřených oknech, chladí prázdné kanceláře nebo pracuje naplno i ve chvíli, kdy by stačilo zatáhnout venkovní žaluzie či využít přirozené noční ochlazení. Člověk jednoduše nemůže průběžně sledovat všechny okolnosti, které mají na chlazení vliv. Automatizace proto sama vyhodnocuje aktuální podmínky v budově a rozhoduje, kdy využít venkovní stínění, systém větrání nebo spustit klimatizaci,” říká Petr Skála, Country Manager LOXONE pro Česko.
Podle zkušeností společnosti LOXONE přináší automatizované řízení klimatizace ve srovnání s běžným manuálním ovládáním průměrnou úsporu energie přibližně o 30 %. U některých projektů, kde se současně optimalizovalo řízení fotovoltaiky s ohledem na spotové ceny elektřiny, bylo dosaženo úspor až o 80 %.
Když ovladač přestává být potřeba
Po propojení jednotlivých technologií do systému automatizace odpadá nutnost klimatizaci průběžně nastavovat. Systém sám reaguje na přítomnost osob, otevřená okna, aktuální počasí i dostupnou energii. Pokud jsou obyvatelé mimo domov nebo zaměstnanci opustí kanceláře, přejde do úsporného režimu. Ještě před jejich návratem pak automaticky zajistí příjemnou teplotu. Když někdo otevře okno, systém klimatizaci omezí nebo vypne. Pokud je budova vybavena fotovoltaickou elektrárnou, využívá přebytky vyrobené elektřiny k předchlazení interiéru. Tím zvyšuje vlastní spotřebu elektřiny a omezuje její přetoky do distribuční sítě. Budova se sama stává baterií podobně jako akumulační nádrž na teplou vodu.
Komfort není jen o teplotě
Teplota je pouze jednou z částí příjemného vnitřního prostředí. Stejně důležitý je také dostatek čerstvého vzduchu. Zejména v moderních administrativních budovách nebo školách často není možné větrat otevřenými okny, a proto tuto úlohu přebírá systém větrání s rekuperací tepla. Jeho provoz může být stejně jako klimatizace propojen s automatickým řízením budovy. Systém průběžně sleduje například venkovní teplotu, koncentraci oxidu uhličitého nebo obsazenost jednotlivých místností a podle aktuální situace rozhoduje, zda postačí přirozené noční ochlazení pomocí větrání, nebo zda je potřeba zapojit také klimatizaci.
„Chladný vzduch ještě neznamená kvalitní vnitřní prostředí. Klimatizace zajišťuje tepelný komfort, větrání s rekuperací tepla zase nepřetržitý přísun čerstvého filtrovaného vzduchu a odvod vzduchu odpadního. Společně vytvářejí prostředí, ve kterém se lidé cítí dobře. V administrativních budovách je to obzvlášť důležité, protože okna často vůbec nelze otevírat nebo jejich větrání nestačí zajistit kvalitní prostředí pro větší počet lidí. Pokud jsou oba systémy propojeny s inteligentním řízením budovy, dokážou průběžně reagovat na aktuální podmínky a automaticky zajistit optimální teplotu, kvalitní vzduch i minimální spotřebu energie,“ říká Michal Mareš, Technický poradce pro systémy větrání Zehnder.
Lidé dnes při výběru klimatizace přemýšlejí jinak
„V posledních letech se výrazně změnilo i to, s jakými otázkami lidé přicházejí. Dříve je zajímal především výkon nebo spotřeba klimatizace, dnes se stále častěji ptají, jak bude fungovat společně se stíněním, větráním nebo fotovoltaikou. Je vidět, že o budově stále častěji přemýšlejí jako o jednom propojeném systému. Pokud provoz jednotlivých technologií koordinuje automatizace, klimatizace pracuje plynuleji a šetrněji, což se pozitivně promítá i do její životnosti,“ zakončuje Petr Siváň ze společnosti CS-MTRADE, výhradního dovozce klimatizací a tepelných čerpadel Mitsubishi Electric pro Českou republiku.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=BCqDtYu_JF4
Zdroj: Crest Communications, a.s.