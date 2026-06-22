Léto bez peněženky. Hodinky Huawei Watch Fit 5 přichází s NFC platbami

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  10:00
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Praha 22. června 2026 (PROTEXT) - Festivaly, výlety, běhání parkem nebo rychlá zastávka na zmrzlinu. Léto je obdobím, kdy chceme mít co nejméně starostí a právě proto přichází na trh Watch FIT 5 v ideální dobu. Kromě prémiového designu, dlouhé výdrži baterie a skvělých funkcí se nejnovější smartwatch chlubí i NFC platbami. Watch FIT 5 jsou tajnou zbraní pro ideální léto.

Znáte to. V jedné ruce držíte drink, ve druhé festivalový program a u stánku s občerstvením právě přišla řada na vás. Lovit v batohu telefon nebo peněženku není zrovna ideální. Právě v takových situacích člověk ocení možnost zaplatit jednoduše hodinkami.

A přesně to nyní umožňují Huawei WATCH FIT 5. Díky integraci služby Curve Pay lze nově platit bezkontaktně přímo ze zápěstí. Stačí několik vteřin na nastavení a při samotné platbě už jen přiložíte hodinky. 

Léto bez starostí

Novinka přichází v ideální dobu. „Jsme neskutečně rádi, že se naši uživatelé dočkali placení hodinkami. Integrace Curve Pay do našich zařízení je bezpochyby významným milníkem pro Huawei. Díky této novince poskytujeme našim zákazníkům větší svobodu a nezávislost,“ říká Marie Fajstavrová, vedoucí produktové komunikace a tisková mluvčí CZ &SK Huawei CBG

Curve Pay nepřináší pouze samotné placení. Platforma funguje jako digitální peněženka, do které lze nahrát více platebních karet. Praktickou funkcí je také Go Back in Time, která umožňuje přesunout již provedenou platbu na jinou kartu. Curve Pay zároveň nabízí několik bezpečnostních prvků včetně automatického uzamčení plateb při sejmutí hodinek.

Proč právě Watch FIT 5 

Huawei WATCH FIT 5 ale nejsou jen o placení. Na první pohled zaujmou tenkým tělem, nízkou hmotností a prémiovým zpracováním. Nechybí pokročilé zdravotní funkce jako monitoring kardiovaskulárního zdraví (pouze u Pro verze), sledování spánku, měření tepu, sportovní režimy ani přesná GPS. Díky dlouhé výdrži baterie až 10 dní na jedno nabití, s vámi dokážou bez problémů absolvovat několikadenní výlet bez neustálého hledání nabíječky.

Právě spojení sportovních funkcí, elegantního designu a nově také bezkontaktních plateb dělá z Huawei WATCH FIT 5 ideálního společníka pro letošní léto. Ať už vyrážíte na hudební festival, ranní běh nebo jen na kávu, peněženku si můžete bez obav nechat doma. 

Dostupnost a cena

Huawei Watch FIT 5 PRO zakoupíte na oficiálním e-shopu Huawei a u partnerů Alza a Datart od 7 299 Kč. Do 5. července můžete využít také 20% slevu. Majitelé průkazů ISIC navíc mohou uplatnit i další 10% slevu. Klasická verze Huawei Watch FIT 5 jsou k dispozici na oficiálním e-shopu Huawei a u partnerů Alza a Datart od 4 899 Kč.

 

Zdroj: Huawei

 

 

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