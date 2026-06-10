Léto je vhodné pro oční zákroky, tvrdí odborníci

Praha 10. června 2026 (PROTEXT) - Voda, slunce a cestování po oční operaci: co je mýtus a co skutečnost?
Sluneční brýle místo dioptrických, plavání bez kontaktních čoček, aktivní dovolená nebo svatba bez nutnosti hledat ztracené brýle – důvodů, proč si lidé naplánují oční operaci, aby si ještě stihli užít léto, je celá řada. Přesto stále přetrvává mýtus, že v teplých měsících se „oči neoperují“. Opak je ale pravdou – pro mnoho pacientů je právě léto tou nejvhodnější dobou, jak se brýlí jednou provždy zbavit. Lékaři očních klinik potvrzují, že roční období dnes není pro většinu laserových ani nitroočních zákroků překážkou. Stačí jen zákrok vhodně načasovat a po operaci dodržet jednoduchý režim, který se příliš neliší od běžných doporučení v jiných ročních obdobích.
U mladých pacientů zájem narůstá o 10%
Sezónní výkyvy v zájmu o oční zákroky lékaři NeoVize pozorují každoročně, liší se ale podle věku pacientů. Zatímco u seniorů zájem v létě klesá zhruba o třetinu, mladší pacienti si naopak léto vědomě vybírají – zákrok pohodlně skloubí s prázdninovým režimem a stihnou se připravit na školní povinnosti, které je po létě čekají. „Senioři letní měsíce raději tráví mimo horké město nebo doma. Ti, kteří přesto na zákrok přijdou, si pochvalují krátkou čekací dobu – předoperační vyšetření i operaci obou očí mohou mít hotové během týdne. Mladí pacienti naopak léto využívají rádi; rekonvalescence po operaci očí není dlouhá ani náročná. Ke konci prázdnin dokonce pozorujeme zvýšený zájem o laserové operace, protože studenti chtějí být připraveni na začátek nového školního roku nebo semestru. V létě zaznamenáváme zejména u mladších pacientů nárůst zájmu kolem 10 %,“ popisuje Mgr. Lenka Tuzová, ředitelka Oční kliniky NeoVize Brno, a dodává: „V létě chce snad každý nosit sluneční brýle, ne je kombinovat s dioptrickými. Lidé chtějí plavat, potápět se, zkoušet nové aktivity a neřešit kontaktní čočky nebo dokonce rozbité brýle na dovolené. V létě navíc vrcholí svatební sezóna a nevěsty často chtějí být bez brýlí.“
Léto operacím nebrání, pyly ani slunce dnes nevadí
Pokud o zákroku uvažujete, máme dobrou zprávu: většina obav, které pacienti před létem mívají, má pouze historický základ a dnes již dávno neplatí. Ať už jde o pobyt na slunci, koupání, nebo strach z bolesti, moderní metody si s těmito situacemi hravě poradí. „Z medicínského hlediska neexistuje obecný důvod, proč by se oční operace neměly v létě provádět. Moderní refrakční i nitrooční zákroky se plánují celoročně a roční období nemá zásadní vliv na bezpečnost ani na kvalitu hojení. Rekonvalescenci ovlivňuje individuální stav oka, typ zákroku a dodržování pooperačního režimu, ne kalendář. Pacienti se občas zbytečně bojí, že operace znamená ‚ztracené léto‘ – přitom většina omezení trvá jen několik dní až týdnů podle typu zákroku,“ uvádí doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno. „Nejčastějším mýtem je, že oční operace v létě není vhodná. To platilo dříve, kdy se prováděly laserové operace povrchu oka, po nichž nesměl člověk na sluníčko dva měsíce. Dnes se většina operací dělá jiným způsobem a sluneční záření nevadí,“ doplňuje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha.
Léto si užijete naplno, stačí pár jednoduchých tipů
Čerstvě operované oko je v prvních dnech o něco citlivější než oko zdravé – na to ale stačí pamatovat jen krátce a žádnou z běžných letních situací není potřeba dramatizovat. „Po operaci mohou být oči citlivější na světlo a oslnění, protože povrch oka se hojí. Sluneční brýle proto pacienti často vnímají nejen jako ochranu před UV zářením, ale i jako úlevu. Žádná speciální opatření ale nejsou potřeba, kvalitní brýle se stoprocentní UV ochranou jsou ve většině případů zcela dostačující. Klimatizace v autě, hotelu nebo v letadle pak může urychlovat vysychání slzného filmu – v létě proto doporučujeme opravdu důsledně používat zvlhčující kapky a vyhýbat se přímému proudu studeného vzduchu,“ vysvětluje docentka Skorkovská. Kapání zvlhčujících kapek je ale zapotřebí i v jiných ročních obdobích. U většiny moderních metod přitom žádná zvláštní opatření vůči slunci nutná nejsou. „U nitrooční operace je UV filtr přímo v implantované nitrooční čočce. U laserových operací dioptrií metodami femtoLASIK a ReLEx SMILE Pro není zapotřebí žádné zvláštní omezení. Jediné omezení je u metody PRK, která se provádí jen tehdy, pokud jinou metodu nelze ze zdravotního důvodu použít – tam by se pacient měl chránit před slunečním zářením dva měsíce slunečními brýlemi a kšiltem,“ doplňuje primářka Valešová. Metoda PRK je však nejstarší generací laserových zákroků a v porovnání novějšími generacemi (NeoLASIK HD a NeoSMILE PRO) se provádí pouze u jednotek případů, takže toto omezení se týká jen opravdu minimálního počtu pacientů. Obavy z operace mívají i alergici na pyl. I ty jsou však zbytečné – pyly samy o sobě hojení nekomplikují. Rozhodující není ani tak roční období, ale aktuální stav oka. Jde o to, aby byla alergie pod kontrolou, protože okolí oka s alergickým zánětem je podrážděné. Nejhorší pylová sezóna je navíc pro většinu alergiků na jaře, v létě už bývá situace klidnější.
Bazén, moře, jezero: Kdy znovu do vody?
Koupání patří k nejčastějším dotazům. I tady platí dobrá zpráva – voda sama o sobě většinou nevadí a k oblíbeným letním radovánkám se pacienti vracejí rychle. Je jen vhodné počkat, dokud se oční povrch nezahojí; délka pauzy závisí na typu zákroku. „Po operaci metodou ReLEx SMILE Pro se pacienti mohou vrátit do bazénu už za týden, po ostatních operacích zhruba za měsíc. U operací sítnice, které obsahují uvnitř oka plyn, které jsou však poměrně výjimečné, bývají pravidla přísnější a vždy individuální,“ uvádí primářka Valešová. U přírodní vody, například v rybnících či jezerech, a u potápění lékaři doporučují individuální konzultaci s operatérem.
Letadlem i do ciziny: Po většině zákroků nic nebrání cestování
Kabinový tlak v komerčních letadlech není pro hojící se oko po většině zákroků problém, proto samotný let není po refrakčních operacích či po operaci šedého zákalu kontraindikován. Existuje ale jedna důležitá výjimka. „U některých operací, které obsahují uvnitř oka plyn – to jsou již zmíněné operace sítnice – je létání zcela nevhodné. Takových operací ale provádíme ročně jen minimum, takže drtivé většiny pacientů se to netýká. Mnohem častější jsou operace šedého zákalu a refrakční operace dioptrií – a u těchto zákroků létání vůbec nevadí. Jen bych doporučila vzít si do příručního zavazadla zvlhčující kapky, kdyby nízká vlhkost v kabině letadla zesílila pocit suchosti, řezání nebo kolísání ostrosti vidění,“ vysvětluje MUDr. Valešová. Kapky vám pomohou diskomfortu předejít. U dálkových cest do tropů lékaři doporučují naplánovat zákrok s větším časovým předstihem – ne kvůli destinaci samotné, ale aby měl pacient dostatek času na pohodlné zotavení a mohl si exotickou dovolenou bez brýlí naplno užít. „Pokud pacient plánuje aktivní tropickou dovolenou s koupáním, potápěním nebo delším pobytem mimo civilizaci, doporučujeme větší časovou rezervu mezi operací a odletem než u běžné evropské cesty. Z medicínského pohledu je možná nejdůležitější omezená dostupnost následné péče – pokud se objeví nečekané potíže, nemusí být specializovaná oční péče vždy snadno dostupná. Obecně platí: čím exotičtější destinace a čím aktivnější program, tím méně vhodné je plánovat operaci na poslední chvíli,“ uzavírá docentka Skorkovská. Opět se ale jedná o výjimečné případy. A pokud se někdo na exotickou dovolenou chystá vydat, měl by si naplánovat a podstoupit zákrok s dostatečným časovým předstihem, aby si dovolenou mohl co nejlépe užít bez dioptrií. Faktem také je, že mnoho lidí vyhledává exotickou dovolenou spíše v zimních měsících, aby si užili moře a teplé počasí v době, kdy je u nás chladno. I pro tyto lidi je proto ideální podstoupit oční zákrok v létě, aby byli na zimní dovolenou v tropech připraveni.
Léto tak rozhodně není důvod operaci odkládat – naopak může být ideálním startem do života bez brýlí.
Zdroj: www.neovize.cz