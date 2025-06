Léto na čerpacích stanicích ORLEN bude ve znamení osvěžujících ledových nápojů

Letní nabídka na čerpacích stanicích ORLEN přinese osvěžení v podobě až osmi nových ledových nápojů. Zákazníci se mohou těšit na lahodné Frappé slaný karamel, osvěžující Espresso Tonic s ibiškem nebo s maracujou, a dvě varianty džusů – Green Energy s kombinací pomeranče, špenátu a ananasu, a Mango Boost s pomerančem a mangem. Pro milovníky limonád budou k dispozici citrónová, ibišková nebo mango varianta.

„V segmentu prodeje nepalivových produktů a občerstvení v posledních letech zaznamenáváme rychlý růst. Naším cílem je zvýšit jeho podíl na celkovém objemu prodejů v síti ORLEN do roku 2035 na 40 %. Abychom tento růstový potenciál využili naplno a co nejefektivněji, sladili jsme řízení aktivit v tomto segmentu do jednoho kompetenčního centra. Posílení synergie také zvýší naši konkurenceschopnost na všech trzích. Mám radost, že kompetenčním centrum pro všech sedm zemí našeho nadnárodního řetězce ORLEN se stala Praha. Je to uznání kvalitní práce a know-how našich zaměstnanců. Jsem nadšená, že mohu převzít vedení tohoto skupinového centra a těším se na maximální využití příležitostí, které nabízí,“ říká Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědná za maloobchod v Česku, Maďarsku a na Slovensku a za rozvoj maloobchodního nepalivového segmentu ve skupině ORLEN.

Koncept prodeje občerstvení s názvem Stop Cafe je klíčovým pilířem nepalivového segmentu značky ORLEN. V Česku je dostupný na 357 ze 441 čerpacích stanic ORLEN v Česku, tedy na 80 procentech čerpacích stanic. V celé mezinárodní síti s více než 3 500 čerpacími stanicemi je konceptem Stop Cafe vybaveno bezmála 2500 čerpacích stanic. Vedle osvědčených bestsellerů, jako jsou hotdogy a káva, zahrnuje nabídka přes tisíc produktů od balených produktů až po hotová jídla v tradičních, vegetariánských i veganských variantách. V následujících měsících pražské kompetenční centrum představí další produktové novinky zaměřené na moderní životní styl a zdravé stravování, včetně nových kategorií snídaní a pečiva, hotových jídel a nové strategie pro produkty privátní značky. Tyto novinky budou reagovat na aktuální trendy a potřeby zákazníků a nabídnou nejen zdravé, ale i pestré možnosti výběru.

ORLEN – mezinárodní síť pohonných hmot, energií a občerstvení

Síť čerpacích stanic ORLEN je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, vlastněné mezinárodní skupinou ORLEN, která provozuje více než 3 500 čerpacích stanic ve střední Evropě v sedmi zemích - v Polsku, Česku, Německu, Litvě, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku. Síť ORLEN v Česku zahrnuje celkem 439 čerpacích stanic s tržním podílem na objemu prodaných paliv 28,5 %. Jak počtem čerpacích stanic, tak objemem prodaných paliv je síť ORLEN lídrem českého trhu. Oblíbenost značky ORLEN u českých spotřebitelů potvrzuje fakt, že síť čerpacích stanic ORLEN již šestkrát získala titul Nejdůvěryhodnější značka v České republice a třikrát cenu Obchodník roku.

ORLEN na svých čerpacích stanicích nabízí prvotřídní pohonné hmoty Efecta s prokazatelnými čisticími účinky a prémiová paliva Verva, která vedle péče o motorovou soustavu mají maximálně vylepšeny výkonnostní parametry. Součástí nabídky jsou také alternativní paliva zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), syntetické palivo HVO100 a bateriová a vodíková elektromobilita. Elektrickou energii poskytuje ORLEN na 294 dobíjecích bodech, vodíkové stanice provozuje na pražském Barrandově a v Litvínově-Záluží.

ORLEN také nabízí široký sortiment doplňkového prodeje, služeb a občerstvení pod značkou Stop Cafe. Vydává i vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS a provozuje dvě mobilní aplikace – věrnostní aplikaci ORLEN a aplikaci pro péči o vůz Mycí digi linka.