Léto plné fandění s BILLOU: Přes 50 000 kuponů na dresy i tisíce úsměvů

Fotbal patří dlouhodobě mezi nejsledovanější sportovní události na světě a tradičně spojuje fanoušky napříč generacemi. Zatímco jedni prožívali každý zápas, druzí využili šampionát jako příležitost sejít se s rodinou nebo přáteli u dobrého jídla. A právě na tyto společné chvíle se BILLA během uplynulých týdnů zaměřila.
"Sledování sportovních utkání není jen o minutách na hřišti nebo na stadionu. Je především o emocích, společně stráveném čase a zážitcích, které sdílíme s rodinou nebo přáteli. Proto jsme chtěli zákazníkům nabídnout nejen inspiraci pro jejich večery u sportovního přenosu, ale také něco navíc, co jim bude dělat radost po delší dobu. Velmi nás těší, že kombinace jednotlivých aktivit měla mezi zákazníky tak pozitivní odezvu," říká Lucía Popíková, vedoucí týmu věrnostních programů a CRM společnosti BILLA ČR.
BILLA zrealizovala hned několik skvělých akcí, které oslovily zákazníky napříč generacemi. Děti si mohly během nákupů sbírat nálepky na oblíbené plyšové Mimoně a vytvořit si vlastní tým fotbalových parťáků. Pokud doma svoji hračku ještě nemají, mohou stále nálepky za nákupy sbírat. Kampaň běží až do 11. srpna a plyšové Mimoně nebo fotbalový míč si zákazníci mohou na prodejnách vyzvednout až do 25. srpna 2026. Na své si přišli také dospělí nebo aktivní sportovci.
Díky speciální akci BILLA dále rozdala více než 50.000 kuponů, díky nimž si zákazníci mohli objednat personalizovaný fotbalový dres se jménem a číslem podle vlastního výběru. Originální dres jim dále může dál sloužit při trénincích, dalších sportovních aktivitách nebo rekreačním sportování.
Letošní mistrovství světa tak ukázalo, že fotbal dokáže spojovat nejen na stadionech, ale i u společného stolu. Kombinace tematické nabídky produktů, inspirace pro společné sledování zápasů a věrnostních aktivit vytvořila zákazníkům příležitost užít si atmosféru světového šampionátu i při každodenních nákupech.
Zdroj: BILLA ČR