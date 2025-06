Pokud Vám chybí inspirace, tak na oficiálním turistickém portálu města Sušice www.susicko.cz jí najdete spoustu. Přímo pro červenec a srpen je tam připravena souhrnná informace o tom, na co se na Sušicku můžete těšit, a to pod odkazem https://www.susicko.cz/aktuality/leto-na-susicku. S dětmi se můžete pustit klidně hned do plnění Letní výzvy, kterou si na této stránce můžete stáhnout, a užít si léto plné zážitků v Bráně Šumavy.

Není to ale zdaleka jediná aktivita pro rodiny s dětmi, kterou jsme pro Vás na letošní prázdniny přichystali. Zapojit se můžete také do velké letní soutěže Pečeť panství sušického. Poznáte objevené i neobjevené zámky a zámečky na Sušicku. Děti se tak mohou stát rytířem či komtesou panství sušického a na památku získat speciální (leč trošku moderní) pečeť. Soutěž probíhá od 27.06. do 31.08. 2025. Stačí si vyzvednout pracovní sešit a nasbírat alespoň tři razítka na zapojených zámcích. Nebo navštivte všech šest zámků zapojených do soutěže a vyberte si na Informačním centru Sušice speciální odměnu.

Soutěžit můžete také s elektronickou verzí soutěže v mobilní aplikaci Sušicka přes platformu Uneeqly, kterou znáte z celé řady našich předchozích soutěží. Abyste mohli hrát, tak potřebujete pouze chytrý telefon s datovým připojením. Do něj si stačí stáhnout aplikaci Uneeqly a pak už jen vyrazit. Celá hra je pro vás ZDARMA. Na každém zámku nezapomeňte v aplikaci označit bod a odpovědět správně na otázku. Za tři získané body si vyzvedněte na infocentru pečeť a za šest bodů pak odměnu pro komtesu či rytíře.

V aplikaci toho najdete ale mnohem víc. Kalendář akcí nebo třeba dva nové mobilní audioprůvodce po městě Sušici. Jsou dostupné v pěti jazycích. Provedou vás buď po nejstarší historii města kolem hradeb, kostelů či sklárny nebo Vám ukážou, jak můžete vnímat naše město všemi smysly a představí Vám celou řadu významných sušických osobností.

Pokud máte raději prohlídky města s živým průvodcem, tak pro Vás máme dobrou zprávu. Letos přidáváme do nabídky prohlídek novou prohlídkovou trasu v názvem Sušice všemi smysly. Tato netradiční procházka městem vám představí Sušici trošku jinak, budete ochutnávat, poslouchat, dotýkat se – prostě poznáte město z jiných úhlů. Představíme vám místní umělce, zajímavé podniky i přírodu. A těšit se můžete i na malý dáreček na památku. Celou nabídku letošních komentovaných procházek městem najdete na https://www.susicko.cz/zazitky/letni-nabidka-prohlidek-susice

Všechny prohlídky startují na informačním centru, kde pro Vás budeme v červenci a srpnu každý den včetně svátků. Na letošní sezónu jsme pro Vás připravili novou řadu informačních materiálů, které Vám poradí, kam na Sušicku s dětmi, na kole, na túru, za zážitky, za deště atd. Také tu na Vás čekají nové mapy Sušicka s celou řadou tipů na výlety po okolí města Sušice. A k dispozici již také máme oblíbené trhačky s jízdními řády zelených cyklobusů na Šumavu. Přijít si můžete i pro přehled akcí na daný měsíc. A informace o tom, že máme otevřeno každý den se může hodit i třeba pro případy, že zapomenete dětem nakoupit pohledy a známky na tábor a je zrovna neděle …

V létě nás toho čeká opravdu hodně. Pokud chcete zůstat v obraze a nejste zrovna fanoušky sociálních sítí, můžete se přihlásit k odběru našeho týdeníků Tipy a novinky z podhůří Šumavy, který posíláme každý čtvrtek přímo na e-mailové adresy přihlášených. Najdete v něm novinky z veřejné dopravy, změny otevíracích dob turistických cílů, důležité zprávy z regionu i Šumavy či tipy na víkendové akce. Součástí je také vždy miniseriál s historickým okénkem. Navíc zrovna nyní běží pro odběratele týdeníku soutěž o let vrtulníkem a další zajímavé ceny (trička nebo třeba vstupenky na prohlídky). Stačí být přihlášen k odběru týdeníku a na soutez@susicko.cz napsat e-mail s předmětem „vrtulník“, ve kterém nám napíšete, kde nejraději vyhledáváte tipy na výlety, a to do 14. 07. 2025. Těšíme se na Vaše odpovědi!

Přeji Vám všem krásné prázdniny plné zážitků a těším se s Vámi na viděnou u nás na Informačním centru na rohu náměstí za radnicí.

Ing. Dagmar Jíchová

Vedoucí Informačního centra Sušice a manažerka Destinace Sušicko, z.s.