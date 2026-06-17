Léto s drinky jako od barmana. Stock přináší nové trendy koktejly v plechovce.

Segment RTD (ready to drink) si získává stále větší popularitu díky spojení kvality, pohodlí a jednoduchosti. Spotřebitelé dnes hledají drinky, které nabídnou kvalitní chuťový zážitek bez nutnosti míchání nebo zdlouhavé přípravy. Nové koktejly od Stocku proto přirozeně zapadají do trendu lehkých aperitivo momentů, festivalové atmosféry i moderního social lifestyle. Stačí je jen vychladit a vzít kamkoliv s sebou.
Míchané drinky v plechovce patří mezi nejvýraznější trendy letního osvěžení. Oblibu si získávají především díky tomu, že přinášejí chuť koktejlů inspirovaných barovou kulturou v praktickém formátu, který si můžete vychutnat kdykoliv a kdekoliv. Vybrané příchutě jsou navíc dostupné i v nealkoholické variantě, takže si atmosféru letních koktejlů může užít opravdu každý.
Amundsen Pornstar Martini: Moderní koktejl s chutí marakuji
Výrazná chuť exotické marakuji a jemně sladké tóny vytvářejí moderní koktejl s tropickým charakterem a neodolatelnou atmosférou letních večerů. Amundsen Pornstar Martini zaujme intenzivní ovocnou chutí, jemnou perlivostí a dokonale vyváženým sweet & fresh profilem, který si nejlépe vychutnáte dobře vychlazený během party, festivalů nebo posezení s přáteli na terase.
Amundsen Cosmopolitan: Ikonická chuť moderního léta
Oblíbený koktejl v ready to drink variantě přináší osvěžující spojení brusinek a citrusových tónů s jemnou perlivostí. Amundsen Cosmopolitan potěší každého, kdo si rád vychutnává elegantní ovocné chutě a letní atmosféru plnou zábavy. Ideální na večerní posezení, letní oslavy i setkání s přáteli.
Amundsen Blue Lagoon: Tropická vlna osvěžení
Spojení svěžích citrusových tónů a exotického ananasu přináší letní drink, který vás přenese do atmosféry tropických večerů a nekonečné pohody. Amundsen Blue Lagoon zaujme jemnou perlivostí, ovocnou svěžestí a perfektně vyváženou chutí, která nejlépe vynikne dobře vychlazená. Ideální společník na horké dny u bazénu, letní party i spontánní setkání s přáteli.
Republica Mai Tai: Karibská nálada v každém doušku
Rumový koktejl Republica Mai Tai spojuje chuť ananasu, pomeranče a sodovky do osvěžující kombinace inspirované exotickými plážemi a letní pohodou. Každý doušek přináší tropickou atmosféru a příjemnou svěžest, která se skvěle hodí na cestování, grilování i dlouhé letní večery pod širým nebem.
Dynybyl Gin & Tonic Strawberry: Jahodová svěžest plná letní pohody
Spojení ginu, toniku a sladkých jahodových tónů vytváří osvěžující drink, který si vás získá jemnou chutí a ovocným charakterem. Dynybyl Gin & Tonic Strawberry je ideální volbou na slunečné dny, odpočinek na terase i letní setkání s přáteli. Nejlépe chutná dobře vychlazený.
Dynybyl Gin & Tonic Cherry: Ovocný twist na klasický gin & tonic
Výrazná chuť šťavnatých třešní dodává klasickému spojení ginu a toniku nový rozměr. Dynybyl Gin & Tonic Cherry přináší harmonickou kombinaci jemné perlivosti, ovocné svěžesti a příjemně letní atmosféry. Perfektní společník na večerní posezení, spontánní oslavy i chvíle odpočinku během horkých dnů.
Společnost STOCK Plzeň-Božkov navíc jako první a jediná na trhu získala pro své míchané drinky označení kvality od Czech Bartenders Association, které potvrzuje chuťový profil inspirovaný profesionálně míchanými koktejly a důraz na kvalitu celé kategorie míchaných drinků.
Míchané drinky společnosti STOCK Plzeň-Božkov najdete v nejznámějších obchodních řetězcích po celé České republice.
O společnosti STOCK Plzeň-Božkov
RTD segment na český trh přináší společnost STOCK Plzeň-Božkov, přední výrobce a distributor lihovin, který je součástí skupiny Stock Spirits Group. Společnost působí na trhu více než 100 let a dlouhodobě si drží pozici lídra v segmentu lihovin v České republice. V jejím portfoliu se nachází více než 120 značek, včetně tradičních a oblíbených jmen jako Božkov, Fernet Stock, Amundsen či Pražská vodka. STOCK Plzeň-Božkov zároveň zastupuje i řadu mezinárodně úspěšných značek – například nejprodávanější importovaný rum na českém trhu Captain Morgan, světově nejsilnější značku skotské whisky Johnnie Walker, likér Baileys, bourbon Jim Beam nebo koňak Courvoisier. Od roku 2021 společnost distribuuje také prémiové značky z portfolia Diageo a jejich luxusní řady "Reserve", včetně rumu Zacapa, ginu Tanqueray nebo bourbonu Bulleit.
Zdroj: Stock