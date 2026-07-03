Léto v bezpečí: Kvalitní rodinná ochrana před sluncem nemusí stát jmění

Ať už lidé vyrážejí k moři, na hory, k vodě nebo tráví léto doma, ochrana pokožky by měla být samozřejmou součástí každého dne na slunci. Pravidelné používání vhodných opalovacích přípravků pomáhá chránit pokožku před spálením i dalšími nežádoucími účinky UV záření. Podle dermatologů je přitom důležité myslet na prevenci dlouhodobě, nejen během dovolené. „Naše kůže má sloní paměť. To znamená, že si pamatuje až několik desítek let to, jak se k ní chováme. Tedy pravidelnou péči, ale také každé spálení nebo pobyt na slunci bez správné ochrany. Protože přesně tyto chvilky se sčítají a výsledkem jsou pak buď vrásky nebo pigmentové skvrny, v horším případě mluvíme o vzniku zhoubného melanomu kůže. Každé spálení kůže, zejména v dětství, totiž pravděpodobnost vzniku melanomu prokazatelně zvyšuje,” varuje všeobecná a estetická dermatoložka Lucie Rajská.
Správně zvolená ochrana a její pravidelná aplikace jsou proto jedním z nejdůležitějších letních návyků. Důležité je zvolit přípravek odpovídající věku, typu pokožky i intenzitě pobytu na slunci a nezapomínat na jeho opakované nanášení během dne. „Jsou to právě návyky, které nás chrání a které si často neseme už z dětství. Správný opalovací přípravek proto není jen letní doplněk. Je to investice do zdraví, která se nám vyplácí v každém věku,“ doplňuje Lucie Rajská.
V nabídce Lidlu zákazníci najdou opalovací přípravky Cien Sun v různých variantách a úrovních ochrany. Sortiment zahrnuje produkty pro dospělé i děti, včetně sprejů, mlék či přípravků vhodných pro citlivou pokožku. Řada Cien Sun dlouhodobě získává pozitivní hodnocení v nezávislých spotřebitelských testech a patří mezi oblíbené privátní značky Lidlu.
Díky širokému výběru produktů si mohou zákazníci zvolit ochranu odpovídající jejich potřebám – ať už se chystají k moři, na hory, k vodě nebo tráví léto aktivně v přírodě. Opalovací kosmetika Cien Sun je dostupná ve vybraných prodejnách Lidl a představuje cenově dostupné řešení pro každodenní ochranu pokožky během letních měsíců. Produkty Cien Sun pořídíte ve všech prodejnách Lidl od 22. června. Ideální příležitost, jak se připravit na další letní dovolenou!
Cien Sun Sprej na opalování pro děti SPF 50+, 150 ml – 149,90 Kč
Vysoká ochrana SPF 50+ byla vyvinuta speciálně pro citlivou dětskou pokožku. Díky voděodolnému složení chrání i během koupání a vodních radovánek, takže je ideálním společníkem na pláž, k bazénu i na letní výlety.
Cien Sun Transparentní sprej na opalování SPF 30, 200 ml –129,90 Kč
Lehký transparentní sprej se rychle vstřebává, nezanechává bílé stopy a na pokožce není téměř cítit. Praktická aplikace a voděodolné složení z něj dělají ideální volbu pro aktivní letní dny i sportovní aktivity.
Cien Sun Opalovací mléko SPF 50, 250 ml –149,90 Kč
Opalovací mléko s vysokým ochranným faktorem SPF 50 poskytuje spolehlivou ochranu i při intenzivním slunečním záření. Je vhodné zejména pro citlivou pokožku a díky příjemné textuře se snadno roztírá a rychle vstřebává.
Cien Sun Gel po opalování s aloe vera, 250 ml – 99,90 Kč
Lehký gel po opalování s aloe vera a heřmánkem přináší pokožce po dni stráveném na slunci okamžité osvěžení a hydrataci. Rychle se vstřebává, nelepí a zanechává příjemný chladivý pocit.
Zdroj: Lidl Česká republika