Léto ve skladu: Bezpečnost, efektivita a chytrá opatření pro horké dny

Vysoké teploty kladou zvýšené nároky na chlazení techniky. „Zanesené chladiče a přehřáté baterie mohou v létě způsobit zbytečné problémy,“ varuje Ivo Kocum, produktový manažer STILL ČR, a doplňuje: „Chladiče je dobré čistit pravidelně, ale nedoporučujeme to provádět tlakovou vodou, mohlo by dojít k poškození lamel a k následnému snížení účinnosti.“ U vozíků se spalovacím motorem lze v létě softwarově nebo mechanicky zvýšit otáčky ventilátoru, aby se dalo přehřívání manipulační techniky v uzavřeném horkém prostředí předejít.
Péče si zaslouží také baterie. Zatímco vyšší teplota může mírně zlepšit jejich vlastnosti, nabíjení je rychlejší, a dokonce stoupne o něco i jejich kapacita, je nezbytné zabránit přehřívání, zejména u olověných baterií. Teploty nad 50 stupňů snižují jejich životnost a může dojít až k jejich nevratnému poškození. STILL ČR proto doporučuje vhodné umístění nabíjecích stanic, nejlépe mimo vyhřáté prostory ocelových hal. Pro lithium-iontové baterie pak STILL ČR řeší aktivní teplotní management, který zajišťuje bezpečnost i v extrémních podmínkách. V každém případě je ale třeba dodržovat určitá pravidla: „Baterie by neměly být ihned po nabití nasazeny do provozu, je nutné je nechat vychladnout, a to v létě platí dvojnásob,“ popisuje Kocum.
Letní horko může přinést i další problémy: „Na rozpálených venkovních plochách na přímém slunci trpí pneumatiky vozíků – horký asfalt totiž urychluje jejich opotřebení. Doporučujeme proto manipulaci s ohledem na to plánovat, a pokud je to možné, aby vozíky na těchto plochách jezdily mimo dobu největšího slunečního svitu,“ dodává Kocum.
Chladná hlava i v horku
Horko má vliv i na lidskou pozornost. „V létě je riziko nehod vyšší. Řidiči jsou unavení, ztrácí koncentraci. Pomáhají proto zastřešené kabiny nebo polokabiny, klimatizace či stínicí prvky, které snižují zátěž obsluhy,“ říká Kocum. STILL nabízí pro vozíky i další užitečné doplňky, třeba držáky na nápoje, potahy sedaček, na kterých se řidiči nepotí, nebo sluneční clony, které zvýší pohodlí pracující obsluhy.
Velký důraz se klade také na bezpečnostní technologie. Asistenční systémy s kamerami nebo akustickými výstrahami aktivně pomáhají zabránit kolizím. V intenzivním letním světle je vhodné upravit optická výstražná zařízení, zvýšit jejich viditelnost nebo je kombinovat se zvukovými.
Prevence na prvním místě
Vedoucí školicího střediska STILL ČR Antonín Ženíšek upozorňuje na důležitost osvěty a školení zaměstnanců: „Každý pracovník by měl rozpoznat příznaky přehřátí nebo úpalu. Důležitá jsou i místa pro odpočinek s možností ochlazení, dostupnost ochranných nápojů a vhodné pracovní oděvy.“ Zaměstnavatelé by měli zohlednit i věkovou strukturu týmu, starší zaměstnanci jsou náchylnější k negativním dopadům horka. Určitě je žádoucí nosit sluneční brýle při práci venku, a pokud se řidiči sami pohybují na slunci, určitě doporučujeme používat opalovací krémy jako prevenci před spálením pokožky.
Chytrá opatření pro vyšší efektivitu
Kromě bezpečnosti může správné plánování přinést i úspory. Některá opatření prakticky nic nestojí, a přitom přinesou výrazné zlepšení. Například zmiňované parkování vozíků ve stínu eliminuje kromě technických potíží také potřebu jejich větrání před použitím. Rychlejší nabíjení díky systému STILL QuickCharge, vhodné umístění konektorů nebo správné plánování směn mohou také znatelně zvýšit efektivitu provozu. Zvláštní pozornost si zaslouží i provozy s letní špičkou, jako je nápojářský průmysl, kdy pronájem vozíků s dostatečným předstihem zajišťuje nejen jejich dostupnost, ale i flexibilitu a bezpečnost.
Zdroj: STILL ČR