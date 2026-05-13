Léto ve Stubaitalu: rozmanitá dovolená mezi ledovcem, horami a údolím

Vídeň 13. května 2026 (PROTEXT) - Pohyb, příroda a fantastické zážitky ve všech nadmořských výškách

Když rtuť teploměru stoupá a dokonce i v nížinách panují letní vedra, nabízí vysokohorské údolí Stubaital vítanou alternativu: svěží horský vzduch, stinná přírodní místa a působivé výhledy ve všech nadmořských výškách. V místech mezi ledovcem, horami a údolím je na výběr pestrá škála různých letních aktivit, od sportů přes relax až po objevování přírody. Novinkou pro léto 2026 je Elfercoaster, celoroční bobová dráha s prvky horské dráhy, která rozšiřuje nabídku lanovek Elferbahnen v turistickém centru Neustift a slibuje další akční zážitky.

Stubaital je v letních měsících skutečným přírodním rájem – údolí situované pouhých zhruba 20 minut jízdy z Innsbrucku slibuje chladný horský vzduch, průzračná jezera a působivé výhledy ve všech nadmořských výškách. Ve čtyřech místních turistických centrech jsou v provozu pohodlné lanovky, které vozí návštěvníky z údolí až do nadmořských výšek přes 3000 metrů, kde čekají naučné stezky, hřiště a unikátní přírodní lokality. Na své si zde přijdou také milovníci cyklistiky: cyklotrasa Stubai Radroute č. 19 je trvale sjízdná a spojuje údolí s rozmanitými úseky směrem do Innsbrucku nebo přes hranici do Itálie. 

Daleké výhledy ze Stubaiského ledovce v závratné nadmořské výšce   

Na Stubaiském ledovci bude toto léto mimořádně rozmanité. Vyhlídková plošina „TOP OF TYROL“ v nadmořské výšce 3210 metrů nadchne impozantními scenériemi, zatímco kaple Schaufeljoch nabízí ideální prostředí pro klidné rozjímání. Ledovcová oblast zároveň propojuje zážitky z pobytu v přírodě s aktivním pohybem: pěší túry po ledovcové stezce, komentované prohlídky ledovcového světa i sportovní aktivity jako via ferraty a vysokohorské túry slibují pestrý program ve vysokohorském prostředí. V lezeckém parku Fernau najdou vhodné trasy a tréninkové úseky jak začátečníci, tak zkušení lezci. Na horském zážitkovém hřišti s dřevěným mamutem a modelem rolby si rodiny užijí skvělou zábavu uprostřed horské krajiny. 

Aktivní léto ve středisku Schlick 2000

Turistické centrum Schlick 2000 v obci Fulpmes nabízí rozmanité naučné stezky a rodinné volnočasové aktivity v pohoří Kalkkögel. Panoramatické trasy, jako je stezka k vyhlídkové plošině StubaiBlick nebo stezka Sunnenseit’n s visutým mostem, spojují působivé výhledy s unikátními přírodními místy - například vyhlídkou Gletscherblick nebo pastvinami Gschmitz. Nabídku doplňuje stezka kolem jezer kombinující poklidné chvíle v přírodě s vodními scenériemi a nekonečnými výhledy. Pro rodiny je připravena mimo jiné stezka se skluzavkami, obří kuličková dráha, cesta ke stromovým domkům a naučná stezka – to vše slibuje napínavá dobrodružství v přírodě. Sportovně založení návštěvníci najdou další výzvy na zážitkovém hřišti Alpin-Erlebnispark se cvičnou via ferratou, na trase via ferraty Ochsenwand nebo při túrách na vrchol Hoher Burgstall

Aktivity a objevování na horském vrcholu Elfer 

Horský vrchol Elfer v turistickém centru Neustift nabízí aktivní pohyb, zážitky v přírodě a působivé výhledy. Od léta 2026 rozšíří zdejší atrakce moderní bobová dráha Elfercoaster s prvky horské dráhy, která přinese další dávku adrenalinu. Jako jedno z nejznámějších startovišť pro lety paraglidistů slibuje Elfer rekreačním i sportovním letcům ideální termické podmínky a impozantní panoramatické výhledy. Také pěší turisté a sportovní nadšenci zde najdou pestrou nabídku včetně naučných stezek s označením odhadované časové náročnosti, túr do údolí Pinnistal, několika via ferrat a dvou spíše náročných bike trailů. Zajímavá místa, jako je přírodní lokalita „Gratzengrübl“ nebo rozštěpený kámen v Pinnistalu, dodávají jednotlivým trasám unikátní charakter. Největší sluneční hodiny v alpském regionu s konstrukcí, po které se dá chodit, slouží zároveň jako působivý vyhlídkový bod na údolí Stubaital a atraktivní prvek při večerních jízdách lanovkou. 

Rodinný ráj v lůně přírody u lanovek Serlesbahnen

Provozovatel lanovek Serlesbahnen připravil pro návštěvníky rodinný ráj s řadou aktivit v přírodě. Na zážitkovém hřišti Serlespark s jezery a herními zónami i v jeho okolí je řada rozmanitých příležitostí ke hrám, odpočinku i objevování. Velmi oblíbená je bobová dráha, kde si děti i rodiče užijí ještě více zábavy. Naučná stezka King Serli je zároveň okružní turistickou trasou spojující herní prvky s pohybem v přírodě. Kromě toho můžete vyrazit na bezbariérovou okružní procházku s řadou laviček kolem jezer a vyhlídkových míst Koppeneck, Serlesblick a Karwendelblick. To vše doplňuje kostelík Serleskirchl a vláček Serleszug pendlující ke klášteru Maria Waldrast – oboje dokazuje, že si zde přijdou na své návštěvníci s různými zájmy.   

Nové impulsy a široká škála možností v údolí Stubaital   

Také dole v údolí se neustále rozvíjí infrastruktura a nabídka atrakcí a aktivit pro návštěvníky. Nová cyklotrasa Stubai Radroute č. 19 je nyní trvale sjízdná a v oblasti Klaus Äuele vznikl moderní Kids Bike Park, který potěší všechny rodiny cyklistických nadšenců. Stubaital je zároveň mimořádně rozmanitý: ve všech nadmořských výškách, ode dna údolí až po vysokohorský ledovcový svět, najdou turisté, cyklisté i trailoví běžci ideální podmínky. Jako destinace vhodná pro rodinnou dovolenou nabízí Stubaital speciální programy pro děti a výhody pro všechny hosty – ty zajistí návštěvnická Stubai Super Card. Tato karta umožňuje bezplatné využívání všech čtyř lanovek i veřejné dopravy v údolí a kromě toho zahrnuje například vstupy na koupaliště nebo jízdy na bobové dráze v Mieders. 

Chytrá doprava a flexibilní mobilita ve Stubaitalu 

Ekologická cesta do údolí Stubaital začíná s pohodlným vlakovým spojením. Z Innsbrucku pak zajišťují spoje veřejné dopravy s novým čtvrthodinovým intervalem rychlé a spolehlivé spojení do Stubaitalu. Pro úsek mezi tyrolským hlavním městem a údolím mohou hosté navíc využít bezplatný voucher na příjezd a odjezd. V rámci Stubaitalu digitální návštěvnická karta slouží jako jízdenka na veřejnou dopravu, podporuje udržitelnou mobilitu a umožňuje snadný transport po celou dobu pobytu.   

Ať už dole v údolí, u horských jezer nebo v nadmořských výškách přes 3000 metrů – Stubaital nabízí široké spektrum zážitků pro aktivní hosty i rodiny.   
               
Více informací: http://www.stubai.at/cs 

 

 

