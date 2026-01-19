Letos skončí oprava silnice do Hlinska pod Hostýnem

Bronislav Malý, ředitel, Ředitelství silnic Zlínského kraje: „Mezi Bystřicí pod Hostýnem a Hlinskem rekonstruujeme úsek dlouhý tři a půl kilometru. Je to stavba, jedna z pěti, na které máme možnost čerpat finanční prostředky z evropských fondů.“
Minulé dva roky se tu řidiči potýkali s úplnou uzavírkou a tento úsek museli objíždět přes obec Slavkov pod Hostýnem. Na konci listopadu 2025, kdy se otevřela další část silnice, skončila i úplná uzavírka. V intravilánu Bílavska však budou letos dopravu řídit semafory, takže řidiči musí počítat se zdržením.
Bronislav Malý, ředitel, Ředitelství silnic Zlínského kraje: „Navazujeme vlastně na stavbu města, které tam bude rekonstruovat kanalizaci, a my už nechceme používat ty objízdné trasy, proto bude provoz probíhat po této silnici druhé třídy, akorát bude kyvadlově řízená doprava s tím, že nákladní vozidla, zejména tranzitní, jsou odkloněna na delší objízdnou trasu.“
Oprava silnice v Bílavsku začne, jakmile to dovolí počasí, a je naplánována do konce září 2026. Skončí tak rozsáhlá rekonstrukce komunikace druhé třídy, jejíž cena se vyšplhala na 235 milionů korun, ale 85 procent z této částky získal Zlínský kraj z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Zdroj: POLAR televize Ostrava