Letos skončí oprava silnice do Hlinska pod Hostýnem

Hlinsko pod Hostýnem 19. ledna 2026 (PROTEXT) - Rekonstrukci silnice druhé třídy číslo 438 mezi Bystřicí pod Hostýnem a Hlinskem pod Hostýnem završí letos oprava úseku v místní částí Bílavsko. Práce na celé stavbě rozdělené do několika etap začaly už v roce 2024, kdy Ředitelství silnic Zlínského kraje nechalo opravit úsek Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko. O rok později se pracovalo mezi Bílavskem a Hlinskem pod Hostýnem.

Bronislav Malý, ředitel, Ředitelství silnic Zlínského kraje: „Mezi Bystřicí pod Hostýnem a Hlinskem rekonstruujeme úsek dlouhý tři a půl kilometru. Je to stavba, jedna z pěti, na které máme možnost čerpat finanční prostředky z evropských fondů.“

Minulé dva roky se tu řidiči potýkali s úplnou uzavírkou a tento úsek museli objíždět přes obec Slavkov pod Hostýnem. Na konci listopadu 2025, kdy se otevřela další část silnice, skončila i úplná uzavírka. V intravilánu Bílavska však budou letos dopravu řídit semafory, takže řidiči musí počítat se zdržením.

Bronislav Malý, ředitel, Ředitelství silnic Zlínského kraje: „Navazujeme vlastně na stavbu města, které tam bude rekonstruovat kanalizaci, a my už nechceme používat ty objízdné trasy, proto bude provoz probíhat po této silnici druhé třídy, akorát bude kyvadlově řízená doprava s tím, že nákladní vozidla, zejména tranzitní, jsou odkloněna na delší objízdnou trasu.“

Oprava silnice v Bílavsku začne, jakmile to dovolí počasí, a je naplánována do konce září 2026. Skončí tak rozsáhlá rekonstrukce komunikace druhé třídy, jejíž cena se vyšplhala na 235 milionů korun, ale 85 procent z této částky získal Zlínský kraj z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

