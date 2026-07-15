Letošní finalisté soutěže Muž roku 2026 představeni v Lávkaparku!

Dvanáct finalistů 27. ročníku soutěže mužské krásy a elegance Muž roku 2026 v čele s prezidentem soutěže Davidem Novotným se sešlo v krásném prostředí Lávkaparku ve Vraném nad Vltavou na tradičním předfinálovém soustředění.
Program dvoudenního setkání byl velmi nabitý. Finalisté během pobytu nafotili s fotografem Jiřím Hermanem ml. snímky do kalendáře ve společenských oblecích od pánské módy značky Feratt, ve volnočasové módě C&A i ve spodním prádle STYX a Pietro Filipi od Trenýrkárny, obuv od CCC. Součástí programu byl také mediální trénink pod vedením lektorky a moderátorky Štěpánky Duchkové. S Danielou Křehlovou se finalisté intenzivně věnovali nácviku chůze, choreografie módní přehlídky i přípravě na finálový galavečer. Nechyběl ani test z anglického jazyka připravený jazykovou školou Berlitz.
Mladí muži zvládli všechny soutěžní povinnosti s nasazením a dobrou náladou. „Sešla se skvělá parta. Ubytování je krásné, kolem příroda, bazén i Vltava. Připadáme si tu jako na letním táboře. Zkušenosti z tréninků navíc využijeme i v běžném životě,“ shodli se finalisté.
Dvoudenní program vyvrcholil slavnostním společenským večerem, během kterého prezident soutěže David Novotný představil finálovou dvanáctku přítomným hostům.
Mezi hosty nechyběli herečky Jitka Sedláčková s partnerem Pavlem Töpferem, Regina Rázlová, Regina Řandová, Barbora Fišerová či Kateřina Kornová se synem Filipem. Pozvání přijali také moderátorka Štěpánka Duchková, modelky Jitka Kocurová a Jana Doleželová, režisérka Eva Toulová, zástupci projektu Spolu s Hasiči Fawad Nadri a Arnošt Baluška, majitelka a jednatelka Knihy Dobrovský Petra Dobrovská, majitelka Aurum Clinic Ivana Němečková, majitelé Lázní Fénix Marta Šuba a Dušan Kučera, houslistka Markéta Muzikářová, zpěvačky Jana Vaculíková a Jana Fabiánová nebo senátor a mykolog Václav Láska, který představil svou knihu Láska je na houby. Dorazili také majitelé společnosti Mia Cosmetic Andrea a Aleš Liemannovi, majitel jazykové společnosti Berlitz Michal Nadzon, Marie Hanclová jednatelka společnosti Techno Life a řada dalších významných hostů.
O hudební program se postarali Marcela Březinová, Jan Bendig, Šárka Rezková a Heidi Janků.
Finalisty přišli podpořit také Muž roku 2023 František Knobloch a vítěz světové soutěže Man of the Year 2022 Dominik Chabr.
O účesy a líčení finalistů se postarali kosmetik Pity a kadeřník Vítek Romanec s dekorativní kosmetikou Mia Cosmetic a vlasovou kosmetikou Coloredesign a MeOro. Celým společenským večerem provázela moderátorka Lenka Špillarová.
Prezident soutěže David Novotný po skončení soustředění neskrýval spokojenost. „Jsem rád, že se hostům v Lávkaparku ve Vraném nad Vltavou líbilo. Finalisté odvedli obrovský kus práce a během dvou dnů zvládli opravdu mnoho. Velké poděkování patří všem partnerům a podporovatelům soutěže. Bez jejich pomoci by nebylo možné Muže roku pořádat. Byla by to škoda, protože čeští reprezentanti pravidelně dosahují skvělých výsledků na světových soutěžích a obsazují přední příčky,“ uvedl David Novotný.
Kdo se 21. srpna na finále Muž roku 2026 v Náchodě představí?
1. Václav Zeman, controller, 24 let,
2. Jakub Bolek, Realitní a finanční manažer, 30 let,
3. Daniel Maldonado, technický specialista medicínských přístrojů, 24 let,
4. Oliver Laryea, podnikatel, 26 let,
5. Jan Sumarta, Fotbalista a osobní trenér, 22 let,
6. Michal Šedivý, Instruktor na lyžích, student, 21 let,
7. David Ryba, Fitness trenér, 27 let,
8. Jindřich Svoboda, IT specialista, 27 let,
9. Tomáš Valinský, Fitness trenér, 37 let,
10. Ondřej Pešek, OSVČ, 23 let,
11. Tomáš Hek, Pohybový specialista, office manager 38 let,
12. Lukáš Barvíř, Majitel fitness centra, sportovní masér, 29 let
Zdroj: Muž roku