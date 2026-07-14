Letošní hlavní dopravní omezení v Havlíčkově Brodě, tady si dejte pozor

Libor Honzárek (TOP P9), místostarosta Havlíčkova Brodu: „Po dobu dvou let, až do července příštího roku bude stavěn most nový.“
V Průběhu léta se řidiči setkají také s uzavírkou v ulici Beckovského. Zde budou probíhat práce na inženýrských sítích.
Libor Honzárek (TOP P9), místostarosta Havlíčkova Brodu: „Během prázdnin dojde také k uzavírce v ulici Beckovského. Bude prováděna úprava plynoinstalace. Plynaři budou opravovat potrubí, na které se připravovali roky, ale tam by to nemělo mít velký dopad.
Jedním z velkých dopravních omezení bude také oprava silnice I/38 hned na kraji Havlíčka Brodu. Zde by měly provoz řídit semafory.
Libor Honzárek (TOP P9), místostarosta Havlíčkova Brodu: „V průběhu srpna bude částečně uzavřena i silnice I/38 směrem ke Kolínu, a to úsek do Skuhrova.“
Zdroj: POLAR televize Ostrava