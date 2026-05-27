Levné reklamní dárky z Číny nejsou levné

Praha 27. května 2026 (PROTEXT) - Éra drobných balíčků z druhého konce světa, kdy si zákazník objednal výrobek za pár korun a za několik dní mu dorazil domů téměř bez poštovného, se blíží ke konci. Evropská unie reaguje na masivní příliv levného zboží z mimoevropských e-shopů, který v posledních letech deformoval trh, zatěžoval celní systém, zvyšoval ekologickou stopu dopravy a vytvářel nerovné podmínky pro evropské prodejce.

Podle Evropské komise vstoupilo v roce 2024 na trh EU přibližně 4,6 miliardy nízkohodnotových zásilek do 150 EUR, tedy asi 12 milionů balíčků denně. Komise zároveň upozorňuje, že velká část tohoto zboží nesplňuje evropská pravidla a že problémem je nejen bezpečnost výrobků, ale také neférová konkurence a ekologická zátěž masového zasílání jednotlivých balíčků přes půl světa.

Od 1. července 2026 proto začnou v EU platit nová pravidla pro malé e-commerce zásilky ze třetích zemí. U zásilek do 150 EUR má být uplatňováno dočasné paušální clo 3 EUR na jednotlivé kategorie zboží v balíčku. Jinými slovy: model, kdy se levné zboží posílalo po jednotlivých kusech přímo spotřebitelům a obcházelo část běžných nákladů, se postupně zavírá.

Dopady se netýkají jen běžných spotřebitelů, kteří si objednávají levnou elektroniku, oblečení nebo domácí doplňky. Podobný model využívaly i některé firmy při nákupu reklamních předmětů, firemních dárků a drobného zboží s logem. Na první pohled šlo o lákavou úsporu. V praxi se ale často ukázalo, že nízká cena neobsahuje to nejdůležitější: kontrolu kvality, správnou technologii potisku, evropskou dokumentaci, možnost reklamace a jistotu, že výrobek skutečně reprezentuje značku.

„Levný balíček z Číny často vypadá výhodně jen do chvíle, než dorazí,“ říká Ing. Petra Kaidlová, spolumajitelka společnosti Promo Direct s.r.o. a odbornice na výběr reklamních předmětů. „Evropský prodejce musí řešit certifikace, bezpečnost výrobků, odpovědnost za dovoz, DPH, ekologické povinnosti, sklad, reklamace i kvalitu. Když někdo pošle jeden kus napřímo přes půl světa, část těchto nákladů se prostě ztratí z očí. Jenže nezmizí. Někdo je nakonec zaplatí – zákazník, místní prodejce nebo životní prostředí."

Podle Promo Direct se problém naplno ukazuje i u firemních dárků. Některé firmy si v minulosti zkusily objednat reklamní propisky, hrnky, textilní tašky nebo drobnou elektroniku přímo z Asie. Po doručení ale často narazily na nekvalitní materiál, loupající se potisk, gramatické chyby v logu či textu, odlišnou barvu, zápach plastu, chybějící dokumentaci nebo prakticky neřešitelnou reklamaci.

„Pak přijdou plakat k nám, abychom je na poslední chvíli zachránili. U reklamního předmětu nejde jen o to, že je levný. Firma na něj dává své jméno,“ doplňuje Kaidlová. „Když se klientovi po týdnu loupe logo z propisky, hrnek působí nedůvěryhodně nebo je v potisku chyba, není to úspora. Je to ostuda s logem.“

Když se levná propiska začne loupat v ruce

Podle Promo Direct se v posledních letech množí případy firem, které zkusily objednat reklamní předměty přímo z Asie, ale po doručení zjistily, že úspora byla spíš optická. Typickým příkladem jsou reklamní propisky s pogumovaným soft-touch povrchem, u nichž se levný povrch začne po krátké době lepit nebo loupat. Podobné problémy se objevují u nekvalitního potisku, zápachu materiálu, špatně zvolených barev, nedostatečné odolnosti nebo výrobků bez potřebné dokumentace.

„Reklamní předmět má značku reprezentovat. Když se klientovi po pár dnech loupe logo z propisky, odpadává potisk z hrnku nebo taška působí jako jednorázová cetka, není to reklama. Je to ostuda s logem," doplňuje Kaidlová. „U firemních dárků se často zapomíná, že nejde o anonymní zboží. Firma na něj dává své jméno."

Riziko přitom není jen estetické. U výrobků, které přicházejí do styku s potravinami, například u reklamních hrnků, lahví nebo boxů na jídlo, platí evropská pravidla pro zdravotní nezávadnost materiálů. U jiných výrobků může být důležité CE označení, technická dokumentace nebo odpovědnost dovozce za splnění požadavků evropského trhu.

Clo je jen viditelná část problému

Nové clo je podle Promo Direct spíš symbol než jediný důvod ke změně. Hlavní problém přímého dovozu je v tom, že firma na sebe fakticky bere roli dovozce, kontrolora kvality, reklamačního oddělení i garanta bezpečnosti produktu.

„To může dávat smysl velké společnosti s vlastním importním oddělením. Pro běžnou firmu, která potřebuje 300 hrnků s potiskem, 500 reklamních propisek nebo tašky na firemní event, je to zbytečné riziko,“ říká Kaidlová. „Často se řeší cena jednoho kusu, ale už méně se řeší, kdo ponese odpovědnost, když zboží neprojde kontrolou, dorazí pozdě nebo nebude odpovídat evropským pravidlům.“

Složitější situace může nastat také v dopravě. Logistické firmy v květnu 2026 varovaly, že nová pravidla pro nízkohodnotové zásilky mohou bez postupného náběhu způsobit zdržení na hranicích a komplikace v dodavatelských řetězcích.

Český dodavatel místo anonymního balíčku

Promo Direct staví svou službu právě na tom, že klient nemusí řešit celní řízení, komunikaci s asijskou továrnou, nejasnou dokumentaci ani nejistý výsledek potisku. Firma nabízí reklamní předměty s potiskem, firemní dárky, reklamní propisky, hrnky s potiskem, reklamní tašky, textil, kancelářské potřeby i zakázkovou výrobu. V online katalogu má přes 80.000 produktů a ve vlastní provozovně v Hlubočince u Prahy zajišťuje tisk, skladování i přípravu zakázek pro firemní klienty.

„Naše práce není jen prodat nejlevnější předmět z katalogu. Klientovi musíme poradit, jaký produkt se hodí pro jeho cílovou skupinu, jakou technologii potisku zvolit a co od výsledku reálně čekat,“ vysvětluje Kaidlová. „Jiný přístup vyžaduje levná rozdávací propiska, jiný firemní dárek pro klíčového zákazníka a jiný produkt určený pro potraviny, děti nebo dlouhodobé používání.“

Právě odborný výběr je podle ní rozdíl mezi reklamním předmětem a obyčejnou cetkou. U firemních dárků nejde jen o cenu za kus, ale o celkový dojem, použitelnost, životnost a to, zda předmět skutečně posiluje značku.

„Nejhorší reklamní předmět je ten, který příjemce okamžitě vyhodí. Nejlepší je ten, který používá roky,“ říká Kaidlová. „Kvalitní hrnek, pero, deštník, zápisník nebo taška mohou být u zákazníka dlouhodobě. Každé použití připomíná značku nenásilně a přirozeně. To žádný jednorázový levný balíček z druhého konce světa nenahradí.“

Udržitelnost není jen zelený symbol v katalogu

S rostoucím tlakem na odpovědné nákupy se firmy stále častěji ptají také na původ materiálů, recyklované složky, životnost výrobku a reálnou použitelnost. Roste zájem o reklamní předměty z rPET, recyklovaného papíru, bambusu, korku, nerezu, recyklovaného hliníku nebo kvalitního textilu.

„Udržitelnost neznamená dát na produkt zelený lístek a tvářit se ekologicky. Udržitelnost začíná tím, že výrobek má smysl, dlouho vydrží a neskončí za dva dny v koši,“ říká Kaidlová. Promo Direct dlouhodobě rozvíjí také ekologičtější provoz. Společnost využívá vlastní fotovoltaiku, třídí výrobní odpad a v sortimentu nabízí široký výběr udržitelnějších reklamních předmětů a firemních dárků z recyklovaných nebo obnovitelných materiálů.

Full-service bez celních překvapení

S blížící se změnou evropských pravidel bude podle Promo Direct pro mnoho firem výhodnější řešit reklamní předměty přes českého nebo evropského partnera. Klient získá jasnou koncovou cenu, českou fakturu, schvalovací náhled, doporučení vhodné technologie potisku, kontrolu nad výsledkem a dodavatele, který za zakázku nese odpovědnost.

„Firmy dnes nepotřebují další překvapení v podobě cla, zadržení zásilky nebo výrobků bez dokumentace. Potřebují vědět, kolik zaplatí, kdy zboží dostanou a že se za svůj firemní dárek nebudou stydět,“ uzavírá Kaidlová.

O společnosti Promo Direct

Promo Direct s.r.o. je český dodavatel reklamních předmětů a firemních dárků s potiskem. V online katalogu nabízí přes 80.000 produktů a ve vlastní provozovně v Hlubočince u Prahy zajišťuje potisk, skladování a přípravu reklamních dárků pro firemní zákazníky. Společnost působí v oboru více než 20 let a dodává reklamní předměty firmám v České republice i dalších zemích Evropské unie. Dlouhodobě se zaměřuje také na udržitelnější alternativy běžných reklamních předmětů.

Zdroj: Promo Direct s.r.o.

