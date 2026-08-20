Levnější energie až na tři roky dopředu. E.ON přichází s novými ceníky

Energetické trhy v posledních měsících opět ukazují, že zůstávají citlivé na geopolitické události, vývoj počasí i další faktory ovlivňující ceny komodit. Právě proto E.ON dlouhodobě nakupuje energie s předstihem a rozkládá nákupy v čase. Tento přístup umožňuje lépe chránit zákazníky před krátkodobými cenovými výkyvy a promítat výhodnější nákupní ceny do koncových nabídek.
„Situace na energetických trzích se může velmi rychle měnit. Proto energie nakupujeme odpovědně a s dostatečným předstihem. Díky tomu jsme dokázali zlevnit ceníky pro nové zákazníky, i když trend trhu je v současné době opačný. Oproti předchozím nabídkám zaplatí zákazník za 1 MWh dodávky v řádech stokorun méně. Domácnosti tak mohou vstoupit do topné sezony s větší jistotou a bez obav z případných cenových výkyvů,“ říká Peter Škrabák, vedoucí prodeje energií pro domácnosti ve společnosti E.ON Energie.
Návrat k online tarifům
Nejvýhodnější novinkou v nabídce pro domácnosti je Online tarif s tříletou fixací. Zákazníci mohou získat dodávku elektřiny za cenu od 2 854 Kč za MWh včetně DPH a plyn od 1 157 Kč za MWh včetně DPH. Součástí nabídky jsou také bonusy až 4 500 Kč k elektřině a až 7 500 Kč k plynu.
Vedle klasických fixovaných produktů přichází E.ON také s novou variantou produktu Komplet s postupně klesající cenou. Zákazník tak získává garanci, že bude v každém dalším roce platit za dodávku energií méně než v roce předchozím. A bude mít v ceně komodity každý rok i služby elektrikáře ve výši 5 000 Kč. Nově se tento princip vztahuje na celé tříleté smluvní období.
„Chceme zákazníkům nabídnout nejen zajímavou cenu, ale především jistotu. Řada domácností dnes hledá stabilitu a chce mít své náklady pod kontrolou i pro další roky. Právě proto jsme nabídku nastavili tak, aby kombinovala výhodnou cenu s dlouhodobou předvídatelností,“ doplňuje Peter Škrabák.
Nové ceníky jsou dostupné od poloviny srpna a přechodem na ně si zákazníci zajistí ceny energie ještě před topnou sezonou, kdy bývá situace na energetických trzích tradičně pod větším tlakem.
Nové ceníky mohou domácnostem ušetřit tisíce korun ročně
Výhodnost nových tarifů potvrzují také modelové příklady spotřeby. Ve srovnání s běžnými ceníky na trhu na dobu neurčitou může průměrná domácnost díky novému Online tarifu na tři roky ušetřit od jednotek až po desítky tisíc korun ročně podle typu spotřeby.
Například domácnost v bytě, která elektřinu využívá ke svícení, vaření a ohřevu vody se spotřebou 4 MWh ročně, zaplatí za energie přibližně o 3 700 Kč méně ročně. Rodinný dům s elektrickým vytápěním a spotřebou 8,7 MWh může uspořit téměř 10 tisíc Kč za rok. U domácností s vyšší spotřebou elektřiny dosahuje roční úspora více než 17 tisíc Kč.
|Jak elektřinu využíváte
|Spotřeba (MWh/rok)
|Roční platba s novým ceníkem E.ON Online tarif s tříletou fixací (Kč)
|Předpokládaná roční úspora oproti běžným tarifům s nefixovanou cenou na trhu (Kč)
|Byt, svícení a vaření
|1,52
|14 750
|1 470
|Byt, vaření a ohřev vody
|4,0
|23 826
|3 723
|Rodinný dům s elektrickým vytápěním
|8,7
|38 844
|9 964
|Rodinný dům s vyšší spotřebou
|15,0
|60 382
|17 369
Podobně vychází i srovnání u plynu. Byt, kde se plynem ohřívá voda a vytápí se spotřebou 15 MWh ročně může podle modelového výpočtu ušetřit téměř 6 900 Kč korun ročně. V případě rodinného domu vytápěného plynem se spotřebou 24 MWh ročně dosahuje úspora více než 11 000 Kč za rok. „Nové ceníky přicházejí ve chvíli, kdy se řada domácností připravuje na topnou sezonu. Díky našemu odpovědnému nákupu energií si teď mohou zajistit výhodnou cenu, ušetřit oproti běžným nabídkám na trhu a zároveň získat jistotu na celé tři roky. Ať už se bude situace na energetických trzích vyvíjet jakkoli, jejich cena zůstane po celou dobu fixace stejná,” přidává Peter Škrabák.
Podnikatelé mohou využít levnější ceny plynu
Zajímavou příležitost přinášejí nové ceníky také pro živnostníky a drobné podnikatele. Právě v segmentu plynu se E.ONu podařilo připravit výhodnější akviziční nabídku než v předchozím období, a to navzdory tomu, že vývoj cen na energetických trzích byl během letošního roku spíše růstový. Podnikatelé mohou získat atraktivnější cenu než doposud a zároveň si zajistit jistotu nákladů na celé tříleté období.
Zdroj: E.ON