LEXXUS NORTON: 33 let, miliardové objemy a značka, která definuje nejen prémiový realitní trh v Česku

  16:10
Praha 16. února 2026 (PROTEXT) - Společnost LEXXUS NORTON vstupuje do jubilejního roku 2026, kdy si připomíná 33 let od svého založení, s výsledky, které potvrzují její postavení nejdéle působící značky v segmentu prémiových rezidenčních nemovitostí na českém realitním trhu. Rok 2025 zároveň potvrzuje pokračující období historicky nejsilnějších obchodních výsledků společnosti.

5 miliard korun v transakcích potvrzuje dominanci v prémiovém segmentu

V roce 2025 LEXXUS NORTON realizoval transakce v celkovém objemu 5 miliard korun, což představuje meziroční růst o 14 %. Podstatnou část tohoto objemu tvořily vysoce diskrétní off-market transakce v prémiovém a ultra-prémiovém segmentu, často v hodnotách vyšších desítek milionů korun a v několika případech nad 100 milionů korun. Společnost dlouhodobě obsluhuje klienty s nejvyššími nároky – odpovídá tomu nadstandardní úroveň klientské péče a osobní přístup napříč celou organizací. Dle statistik společnosti se až 80 % majitelů prémiových nemovitostí vrací a opakovaně využívá služby pronájmu, prodeje či nákupu dalších nemovitostí do jejich portfolia.

Know-how, efektivita a loajalita klientů jako konkurenční výhoda

LEXXUS NORTON dnes pracuje s rozsáhlou databází více než 120 000 aktivních klientů, investorů a institucionálních partnerů. Významnou část obchodů tvoří opakované spolupráce a doporučení, což potvrzuje vysokou míru klientské retence a dlouhodobé důvěry.

Tři pilíře, které definují strategii LEXXUS NORTON

Dlouhodobý úspěch stojí na jasně definované strategii postavené na třech pilířích:

Prémiové rezidenční nemovitosti a individuální klientela

Komplexní poradenství a prodej developerských projektů

Investiční a leasingová řešení pro klienty hledající dlouhodobou hodnotu

 

„Prémiový segment není jen o nemovitostech, ale především o důvěře a vztazích. Naší ambicí není pouze reagovat na trh, ale aktivně ho formovat – prostřednictvím hluboké expertizy, osobního přístupu a skutečně prvotřídní klientské péče. Právě to je důvod, proč s námi klienti zůstávají dlouhodobě,“ říká Simona Otavová, předsedkyně představenstva LEXXUS NORTON.

Prémiová péče a partner pro developery všech velikostí

Podobně silně se v roce 2025 vyvíjel úspěch na trhu developerských projektů. V nabídce LEXXUS NORTON se v průběhu roku objevilo 8 nových projektů různých velikostí. Například nový projekt UBM Czechia, Rezidence na Plzeňce se 164 jednotkami, kde je po 10 měsících od zahájení prodeje vyprodáno 73 % jednotek. „Partnerství s LEXXUS NORTON je pro nás klíčové. Jejich odborné znalosti a profesionální přístup hrají zásadní roli při úspěšné realizaci našich projektů. Astrid Garden, Arcus City, Timber Praha i Rezidence na Plzeňce jsou toho jasným důkazem,“ říká Josef Wiedermann, Managing Director UBM Development Czechia.

LEXXUS NORTON aktuálně nabízí v Praze a blízkém okolí 23 developerských projektů, celkově má v nabídce přes 1 800 jednotek na prodej. Celkem 7 projektů z nabídky získalo vloni odborná ocenění na prestižních soutěžích jako je například Best of Realty, a to za architekturu, udržitelnost nebo inovativní pojetí. 

 

Dle analytiků společnosti LEXXUS NORTON bylo na pražském trhu v loňském roce prodáno 7 800 bytů v developerských projektech, což znamená nové historické maximum. Dosavadní rekord z roku 2021, kdy se prodalo 7 450 bytových jednotek, byl tak překonán. Výsledky zároveň potvrzují dlouhodobě silnou pozici společnosti LEXXUS NORTON, která má za sebou více než 310 prodaných projektů a v současnosti nabízí přes 1 800 bytových jednotek v rezidenčních developerských projektech, čímž patří mezi klíčové aktéry pražského rezidenčního trhu.

Na konci ledna 2026 jsme spustili prodej projektu Rezidence Dejvice, za kterým stojí společnost IMMO Building zaměřující se na butikový development. “LEXXUS NORTON s potěšením řadíme mezi naše klíčové dlouhodobé partnery. Spolupracujeme spolu osm let a společně jsme realizovali 10 developerských projektů a prodali přibližně 200 bytů a rodinných domů. Ceníme si zejména jejich klientského přístupu a profesionality,“ říká Jaroslav Žahourek, jednatel Immo Building.

Stabilní tým jako základ výkonnosti

Významným faktorem úspěchu je také stabilita týmu. Společnost dlouhodobě vykazuje nízkou fluktuaci makléřů, což je v realitním segmentu spíše výjimečné. Důraz na odbornost, interní rozvoj a dlouhodobou spolupráci se promítá do kvality služeb i kontinuity vztahů s klienty i developery. Někteří makléři jsou se společností spjati i více, než 15 let, stále ale přibíráme nové kolegy.

Výhled do roku 2026: investice, inovace a další posilování značky

V roce 2026 plánuje LEXXUS NORTON výrazně posílit investice do marketingu, budování značky a edukace realitního trhu. Součástí této strategie je také další rozvoj technologických nástrojů a příprava nových platforem, které mají klientům nabídnout ještě vyšší míru komfortu, transparentnosti a investičního přehledu. Jednou z prvních letošních aktivit bylo již v lednu 2026 představení zcela nového webu, navrženého jako špičkový digitální nástroj pro prémiový realitní segment – s důrazem na uživatelskou zkušenost, kvalitní prezentaci nemovitostí a efektivní podporu obchodních výsledků.

“Rok 2026 vnímáme v LEXXUS NORTON nejen jako významný milník, ale především jako prostor pro další rozvoj, inovace a dlouhodobé investice do kvality služeb, které posouvají standardy pražského realitního trhu,“ uzavírá Simona Otavová.



LEXXUS NORTON

Jsme realitní kancelář se silným zaměřením na developerské projekty a high-end segment realitního trhu. Už více než tři desetiletí sledujeme nejen trh s nemovitostmi, ale i trendy v bydlení, a tak jsme připraveni najít to pravé místo, které bude přesně odpovídat vašemu stylu a vkusu. Umíme pomoci také s prodejem nemovitosti a usnadnit celý jeho zdlouhavý proces. Díky mnoha spokojeným klientům, ale také výborným vztahům s největšími pražskými developery, bankami a dalšími institucemi jsme si dokázali vybudovat dominantní postavení na českém trhu. Jsme hrdým držitelem ocenění CIJ AWARDS: Best Local Real Estate Agency.

 

 













16. února 2026  16:14

