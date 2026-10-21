Lexxus Norton vydává Residential Market Report 2026 - pražský rezidenční trh

Ceny pražských novostaveb meziročně vzrostly přibližně o 9 % a průměrná nabídková cena dosáhla 187 tisíc Kč za m2. Zásadně se ale mění také struktura trhu: velké rodinné byty ubývají a jejich cena za metr čtvereční se přibližuje malým investičním dispozicím. Vyplývá to z nového Market Reportu LEXXUS NORTON, který analyzuje vývoj pražského rezidenčního trhu včetně prémiového segmentu.
https://www.lexxusnorton.cz/market-report
Zdroj: LEXXUS NORTON
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59719.