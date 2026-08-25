LG ELECTRONICS NA VELETRHU IFA 2026 PŘEDSTAVUJE ŘEŠENÍ FIT & MAX

Všechny tři kategorie produktů představí LG společně ve speciální zóně Fit & Max Solution na svém veletržním stánku. Spotřebiče budou vystaveny v expozicích připomínajících stylové moderní kuchyně a prádelny a názorně ukážou, jak Fit & Max umožňuje hladké začlenění do domácnosti bez kompromisů v kapacitě či výkonu, které spotřebitelé potřebují.
Fit Space, Max Life
Obytné prostory se v Evropě zmenšují, zatímco nároky na domácí spotřebiče stále rostou. Spotřebitelé chtějí produkty, které dokážou chytřeji využívat prostor, lépe zvládat domácí práce a zjednodušit každodenní rutinu. Při nákupu hrají stále důležitější roli také ceny energií a energetická účinnost.
Při výběru spotřebiče museli zákazníci dosud hledat rovnováhu mezi dvěma prioritami: najít model, který se vejde do jejich prostoru, a zároveň splní jejich každodenní potřeby. Řešení Fit & Max od LG obě hlediska spojuje. Spotřebitelé si tak už nemusí vybírat mezi tím, jak spotřebič zapadne do prostoru, a jeho výkonem.
Fit Space kombinuje flexibilitu instalace s inovativním designem a umožňuje, aby spotřebiče přirozeně splynuly se svým okolím. Speciálně navržené mechanismy dveří a pantů i instalační systémy jednotlivých produktů pomáhají minimalizovat nevzhledné mezery a zbytečné přesahy, a vytvářejí tak čistý vzhled a jednotnější, lépe využitelný prostor.
Max Life zaručuje, že přizpůsobení prostoru neznamená kompromis v uživatelském zážitku. Každý spotřebič je zkonstruován tak, aby maximálně využil svůj půdorys a nabídl kapacitu, výkon, energetickou účinnost i komfort, jaké spotřebitelé očekávají. Fit Space a Max Life tak společně pomáhají optimalizovat domácí prostředí, aniž by se slevovalo z výkonu nebo pohodlí.
Chladničky: přizpůsobené vašemu životnímu stylu, s maximem čerstvosti
Díky kombinaci technologie Zero Clearance, tenkých dveří Thin Door a plochého čelního panelu mohou chladničky Fit & Max stát těsně u zdi nebo přiléhat k okolnímu nábytku a působit elegantním dojmem. Za prostorově úsporný, integrovaný design chladniček Fit & Max získala LG ocenění iF Design Award 2026 a Red Dot Award 2026.
Uvnitř nabízejí chladničky díky technologiím Dual FRESHConverter+™ a Full Convert Drawer™ až tři nastavitelné teplotní zóny, takže uživatelé mohou přizpůsobit podmínky skladování různým druhům potravin. Funkce AI Fresh™ se během tří týdnů učí, jak domácnost chladničku využívá, a na základě těchto dat optimalizuje chlazení, aby byly podmínky skladování konzistentnější a stabilnější. Návštěvníci expozice LG na veletrhu IFA se mohou s flexibilním nastavením teploty blíže seznámit v zóně Fit & Max Solution.
Pračky: méně místa v prádelně, více času pro vás
Koncept Fit & Max rozšiřuje LG na celou řadu péče o prádlo, která zahrnuje praní, sušení i ošetřování oděvů. Zásuvná instalace a plochý minimalistický design umožňují spotřebičům přesně lícovat s okolním nábytkem a minimálně zasahovat do místnosti. Vzniká tak uspořádaná prádelna, která šetří místo.
Přestože jsou spotřebiče Fit & Max pro péči o prádlo prostorově úsporné, na kapacitě nešetří. Kombinují vylepšenou vnitřní konstrukci s přesným invertorovým řízením motoru s přímým pohonem, které minimalizuje vibrace a maximalizuje vnitřní prostor. To umožňuje větší buben a vyšší kapacitu praní bez nárůstu vnějších rozměrů2. Funkce AI Wash™ a AI Dry™ rozpoznají vlastnosti náplně a automaticky upraví nastavení cyklu, čímž šetří čas, energii i pozornost, které praní a sušení vyžadují.
Myčky nádobí: splynou s kuchyní, nabídnou maximální mycí výkon
Myčky LG Fit & Max se vyznačují zarovnaným designem, který pomáhá zachovat čisté, souvislé linie okolní kuchyňské linky. Za elegantním exteriérem nabízejí mimořádně praktický hodinový cyklus Wash & Dry3 i funkci AI SenseClean™, která rozpozná míru znečištění každé náplně a automaticky optimalizuje účinnost mytí. Tyto technologie umožňují rychlejší a pohotovější péči o nádobí, ulehčují nezbytnou každodenní povinnost a dopřávají spotřebitelům více času na život mimo kuchyň.
„Spotřebitelé by neměli být nuceni volit mezi spotřebičem, který se vejde do jejich prostoru, a spotřebičem, který nabídne potřebnou kapacitu a výkon,“ řekl Baek Seung-tae, prezident divize LG Home Appliance Solution Company. „Fit & Max obě tyto priority spojuje v jediném řešení. Rozšířením tohoto přístupu do dalších kategorií spotřebičů chceme zákazníkům usnadnit výběr produktů, které přirozeně zapadnou do jejich domova a zároveň jim v každodenním životě přinesou vyšší hodnotu.“
Návštěvníci veletrhu IFA 2026 si mohou rozšířené řešení Fit & Max prohlédnout na stánku LG v hale 18 výstaviště Messe Berlin, kde budou chladničky, spotřebiče pro péči o prádlo a myčky nádobí vystaveny společně ve speciální zóně Fit & Max Solution.
Zdroj: LG Electronics
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