LG Electronics představí na IFA 2026 oceněnou řadu AI televizorů

Základem řady AI televizorů LG pro rok 2026 je procesor ?11 AI Gen3, nejvýkonnější televizní čip LG. Nejprve se objevil v letošní řadě LG OLED evo.
Procesor ?11 AI Gen3 zpracovává obraz rychleji a přesněji. Výkon NPU vzrostl 5,6násobně, posílily i CPU a GPU. Zvládá také AI Dual 4K Upscaling, který dvěma metodami převádí obsah v nižším rozlišení do ostřejšího 4K, a zvuk pomocí AI Sound Pro rozšiřuje na virtuální kanály 11.1.2.
Procesor ?11 AI ocenil server Tom’s Guide v rámci AI Awards 2026. Podle redakce ceny míří na "nejlepší produkty s umělou inteligencí, které řeší praktické problémy, místo aby jen přiživovaly humbuk". Tom’s Guide vyzdvihl potlačení barevných pruhů: “Zatímco většina televizorů, s nimiž jsme ho srovnávali, zobrazila červené světlo jako pruhy, televizor LG OLED vykreslil scénu přirozeně.”
Personalizovaná AI v každodenním sledování
Kromě obrazu se umělá inteligence v televizorech LG pro rok 2026 stará o to, aby divák nemusel nic hledat ani nastavovat.
- Voice ID pozná uživatele po hlase a přepne na jeho profil s doporučeními podle toho, co dosud sledoval. Na dotaz "Doporučíš mi nějaký film?" nabídne tipy odpovídající jeho vkusu.
- AI Chatbot rozumí běžně formulovanému popisu problému. Když divák řekne "obraz je moc tmavý", chatbot najde konkrétní nastavení, které to způsobuje, a krok za krokem provede uživatele opravou.
- AI Concierge sleduje návyky uživatele a sám nabízí obsah, vyhledávací dotazy a funkce systému webOS 26. Spouští se tlačítkem AI na dálkovém ovladači a informace zobrazuje v kartách, takže divák nemusí odejít z toho, co právě sleduje.
LG Shield: ochrana v několika vrstvách
Vše, co se na televizoru LG AI TV odehraje, chrání LG Shield, vlastní integrovaný bezpečnostní systém LG pro webOS. Využívá sedm bezpečnostních technologií: bezpečné algoritmy, bezpečné ukládání a přenos dat, ověřování uživatele, kontrolu integrity softwaru, bezpečnou aktualizaci a detekci bezpečnostních událostí.
Tato ochrana brání úniku dat, neoprávněnému přístupu a zásahům do systému televizoru.
LG Shield uspěl v soutěži CES 2026 Innovation Awards v kategorii kybernetické bezpečnosti. Televizory LG navíc budou po dobu až pěti let dostávat bezplatné aktualizace systému webOS, takže uživatelé získají přístup k novým funkcím i po zakoupení televizoru.
AI televizory LG na IFA 2026
"Chceme, aby se domácí zábava nové generace s umělou inteligencí dostala ke všem a aby skutečný zážitek z AI televizoru nabídla celá naše řada. Od kvality obrazu přes zabezpečení až po vysoce personalizované prostředí má každá funkce s umělou inteligencí rozšířit to, co se na televizoru LG dá dělat. Na IFA 2026 to lidé uvidí v praxi," uvádí Park Hyoung-sei, prezident společnosti LG Media Entertainment Solution Company.
Televizory LG AI TV si návštěvníci IFA 2026 mohou vyzkoušet na stánku LG v hale 18 berlínského výstaviště Messe Berlin.
Zdroj: LG Electronics
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Kristína Gáliková
LG Electronics
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