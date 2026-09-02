LG Electronics představuje na IFA 2026 další generaci AI Home

Domácnost, která ví, co se u vás děje
LG AI Home si všímá kalendáře uživatele, jeho denního režimu, prostředí v bytě a toho, jak spotřebiče používá. Z toho odvodí, co nabídnout a jak jednotlivá zařízení sladit. Nastavení se proto mění podle toho, co se v domácnosti právě děje, ne podle pevného denního scénáře.
Na IFA 2026 si to návštěvníci vyzkoušejí v prostorách, které LG připravilo jako obývací pokoj, kuchyň a odpočinkovou zónu. V každé z nich uvidí, jak technologie LG reagují na jinou část běžného dne.
ThinQ Claw: domácnost se ovládá psaním zpráv
ThinQ Claw se ovládá tak, že mu uživatel napíše zprávu, podobně jako když píše člověku. Agent z ní pochopí, co po něm chce, propojí potřebné služby a zařízení a úkol dokončí. Postavený je na konceptu OpenClaw a LG ho upravilo přímo pro AI Home.
Když uživatel napíše, že čeká návštěvu, ThinQ Claw připraví kuchyňské spotřebiče. Když napíše, že jede domů, ještě před jeho příchodem zkontroluje teplotu a kvalitu vzduchu a upraví je. Umí také nabídnout program na večer. Zprávy si tedy nečte jako jednotlivé příkazy, ale spojuje si je do souvislostí.
Kromě spotřebičů pracuje ThinQ Claw i s kalendářem a dalšími připojenými službami. Uživatel nemusí v aplikaci předem nastavovat pravidla, co se má kdy spustit. Stačí, když do chatu napíše, co má v plánu nebo jak se věci mají. Agent si zároveň pamatuje, co má rád a co ne, takže se jeho návrhy postupem času zpřesňují. ThinQ Claw si návštěvníci budou moci vyzkoušet po celou dobu veletrhu v zóně LG AI Home.
Rozšířený ekosystém AI Home
Zóna AI Home běží na otevřené platformě Homey. Je to aplikace, přes kterou se dají na jednom místě ovládat zařízení různých značek. Vyvinula ji společnost Athom, kterou LG koupilo v roce 2024.
V Berlíně LG předvede i systém řízení energie v domácnosti (HEMS). Ten přes Homey propojuje chytré elektroměry, fotovoltaické panely, domácí baterie a nabíječky elektromobilů se spotřebiči LG. Potom řídí, kdy se energie vyrábí, kdy se ukládá do baterie a kdy se spotřebuje. Podle LG to pomáhá snížit účet za elektřinu. Tam, kde jsou v nabídce dynamické ceny elektřiny, dokáže spotřebu přesunout do hodin, kdy je proud levnější.
Evropskou premiéru má na IFA 2026 i LG ThinQ Pro. Je to verze AI Home pro bytové domy a komerční budovy. Správci umožňuje spravovat spotřebiče i technické zázemí budovy z jednoho místa. LG tím ukazuje, že AI Home nekončí u jedné domácnosti.
Celý ekosystém AI Home chrání bezpečnostní systém LG Shield. Vztahuje se na připojené spotřebiče, na služby i na data zákazníků.
AI Home na IFA 2026
„ThinQ Claw je další krok LG AI Home. Ukazuje, že umělá inteligence dokáže porozumět tomu, co zákazník chce a v jaké situaci se nachází, a podle toho mu zjednodušit den,“ řekl Baek Seung-tae, prezident společnosti LG Home Appliance Solution Company. „V AI Home budeme pokračovat funkcemi, které reagují na to, co zákazníci skutečně potřebují.“
Zónu LG AI Home najdou návštěvníci na stánku LG v hale 18 berlínského výstaviště Messe Berlin.
Zdroj: LG Electronics
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.