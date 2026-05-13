LG Electronics zveřejnila finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2026

K silným výsledkům přispěly stěžejní obory podnikání společnosti, mezi něž patří domácí spotřebiče a televizory, jež si udržují vedoucí postavení v prémiovém segmentu a navzdory přetrvávající ekonomické nejistotě vykazují robustní celkovou výkonnost. Divize automobilových řešení LG, která je jedním z hlavních pilířů strategie expanze v segmentu B2B, si v prvním čtvrtletí udržela stabilní růst. Významným milníkem je skutečnost, že divize automobilových řešení a divize domácích spotřebičů LG poprvé společně překročily v čtvrtletních tržbách hranici 6,5 miliardy USD.
Kvalitativní růst založený na ziskovosti pokračoval i napříč sektorem B2B, platformovým byznysem a aktivitami D2X (Direct to Everything). Tržby v segmentu B2B v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 1 procento a mezičtvrtletně o 19 procent na přibližně 4,3 miliardy USD, což odpovídá 36 procentům celkových tržeb. Tržby z předplatitelského byznysu, který zahrnuje produkty i služby, vystoupaly na zhruba 420 milionů USD, tedy o 15 procent více meziročně a o 8 procent více mezičtvrtletně.
Výsledky a výhled za 1. čtvrtletí 2026 podle jednotlivých divizí
Divize domácích spotřebičů (Home Appliance Solution, HS)
Divize HS vykázala tržby ve výši přibližně 4,55 miliardy USD – historicky nejvyšší čtvrtletní hodnotu – a provozní zisk 375 milionů USD. Růst táhla úspěšná dvoukolejná strategie zaměřená současně na prémiový i masový segment a také pokračující rozvoj předplatitelského a online byznysu. Navzdory rostoucím cenám surovin a dopadům amerických cel udržela divize domácích spotřebičů LG provozní marži na úrovni 8,2 procenta.
S výhledem na druhé čtvrtletí plánuje LG další růst tržeb prostřednictvím rozšíření produktového portfolia a cílení na klíčové trhy globálního Jihu. Zaměří se rovněž na zajištění ziskovosti díky optimalizaci dodavatelského řetězce a posílení nákladové konkurenceschopnosti. Společnost bude současně nadále rozvíjet budoucí růstové oblasti, včetně byznysu domácích robotů a robotických komponent.
Divize mediální zábavy (Media Entertainment Solution, MS)
Divize MS zaznamenala tržby ve výši přibližně 3,4 miliardy USD a provozní zisk 243 milionů USD. Ziskovost se výrazně zlepšila meziročně a vrátila se do kladných hodnot i ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Solidní výsledek táhl silný prodej prémiových produktů, růst platformového byznysu webOS a průběžné úsilí o zefektivnění marketingových nákladů a snižování fixních nákladů.
Ve druhém čtvrtletí se LG zaměří na ziskovost a bude proaktivně reagovat na poptávku spojenou s významnými globálními sportovními událostmi. Současně bude pokračovat v rozšiřování partnerství a investicích do obsahu s cílem urychlit růst platformového byznysu webOS.
Divize automobilových řešení (Vehicle Solution, VS)
Divize VS dosáhla historicky nejvyšších čtvrtletních tržeb i provozního zisku – tržby činily přibližně 2,4 miliardy USD a provozní zisk 137 milionů USD. Růst tržeb táhla premiumizace infotainmentových řešení v automobilech a jejich rozšířené nasazení v širším spektru modelů, zejména u evropských automobilek. Provozní marže poprvé přesáhla 6 procent. Tento mimořádný výsledek, opírající se o stabilní růst plynoucí ze solidního objemu zakázek, pevně etabluje divizi jako spolehlivého hráče v segmentu B2B a jako jeden ze základních pilířů širšího portfolia LG.
Divize Eco Solution (ES)
Divize Eco Solution, která zahrnuje klimatizace, chillery a tepelná čerpadla, vykázala tržby ve výši přibližně 1,85 miliardy USD a provozní zisk 165 milionů USD. Tržby i provozní zisk meziročně poklesly v důsledku oslabené spotřebitelské poptávky na lokálních trzích, kterou ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, a vyšších personálních nákladů.
LG plánuje rozšířit aktivity, jež nejsou založeny na hardwaru, například instalaci a údržbu. Zároveň posiluje prodej regionálně specifických produktů, mezi něž patří kompaktní jednotky v Severní Americe a tepelná čerpadla v Evropě. Zaměří se také na zajištění budoucích růstových příležitostí na trhu chladicích řešení pro datová centra s umělou inteligencí, a to rozšířením nabídky vzduchem chlazených řešení o novou generaci technologií kapalinového chlazení.
Zdroj: LG Electronics