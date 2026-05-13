LG Electronics zveřejnila finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2026

Autor:
  16:04
Soul/Praha 13. května 2026 (PROTEXT) - Společnost LG Electronics Inc. oznámila za první čtvrtletí roku 2026 konsolidované tržby ve výši přibližně 15,5 miliardy USD a provozní zisk 1,1 miliardy USD. Tržby dosáhly nejvyšší úrovně za první čtvrtletí v historii společnosti a meziročně vzrostly o 4,3 procenta. LG zároveň dosáhla třetího nejvyššího provozního zisku za první čtvrtletí, který meziročně posílil o 32,9 procenta.

K silným výsledkům přispěly stěžejní obory podnikání společnosti, mezi něž patří domácí spotřebiče a televizory, jež si udržují vedoucí postavení v prémiovém segmentu a navzdory přetrvávající ekonomické nejistotě vykazují robustní celkovou výkonnost. Divize automobilových řešení LG, která je jedním z hlavních pilířů strategie expanze v segmentu B2B, si v prvním čtvrtletí udržela stabilní růst. Významným milníkem je skutečnost, že divize automobilových řešení a divize domácích spotřebičů LG poprvé společně překročily v čtvrtletních tržbách hranici 6,5 miliardy USD.

Kvalitativní růst založený na ziskovosti pokračoval i napříč sektorem B2B, platformovým byznysem a aktivitami D2X (Direct to Everything). Tržby v segmentu B2B v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 1 procento a mezičtvrtletně o 19 procent na přibližně 4,3 miliardy USD, což odpovídá 36 procentům celkových tržeb. Tržby z předplatitelského byznysu, který zahrnuje produkty i služby, vystoupaly na zhruba 420 milionů USD, tedy o 15 procent více meziročně a o 8 procent více mezičtvrtletně.

Výsledky a výhled za 1. čtvrtletí 2026 podle jednotlivých divizí

Divize domácích spotřebičů (Home Appliance Solution, HS) 
Divize HS vykázala tržby ve výši přibližně 4,55 miliardy USD – historicky nejvyšší čtvrtletní hodnotu – a provozní zisk 375 milionů USD. Růst táhla úspěšná dvoukolejná strategie zaměřená současně na prémiový i masový segment a také pokračující rozvoj předplatitelského a online byznysu. Navzdory rostoucím cenám surovin a dopadům amerických cel udržela divize domácích spotřebičů LG provozní marži na úrovni 8,2 procenta.

S výhledem na druhé čtvrtletí plánuje LG další růst tržeb prostřednictvím rozšíření produktového portfolia a cílení na klíčové trhy globálního Jihu. Zaměří se rovněž na zajištění ziskovosti díky optimalizaci dodavatelského řetězce a posílení nákladové konkurenceschopnosti. Společnost bude současně nadále rozvíjet budoucí růstové oblasti, včetně byznysu domácích robotů a robotických komponent.

Divize mediální zábavy (Media Entertainment Solution, MS) 
Divize MS zaznamenala tržby ve výši přibližně 3,4 miliardy USD a provozní zisk 243 milionů USD. Ziskovost se výrazně zlepšila meziročně a vrátila se do kladných hodnot i ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Solidní výsledek táhl silný prodej prémiových produktů, růst platformového byznysu webOS a průběžné úsilí o zefektivnění marketingových nákladů a snižování fixních nákladů.

Ve druhém čtvrtletí se LG zaměří na ziskovost a bude proaktivně reagovat na poptávku spojenou s významnými globálními sportovními událostmi. Současně bude pokračovat v rozšiřování partnerství a investicích do obsahu s cílem urychlit růst platformového byznysu webOS.

Divize automobilových řešení (Vehicle Solution, VS) 
Divize VS dosáhla historicky nejvyšších čtvrtletních tržeb i provozního zisku – tržby činily přibližně 2,4 miliardy USD a provozní zisk 137 milionů USD. Růst tržeb táhla premiumizace infotainmentových řešení v automobilech a jejich rozšířené nasazení v širším spektru modelů, zejména u evropských automobilek. Provozní marže poprvé přesáhla 6 procent. Tento mimořádný výsledek, opírající se o stabilní růst plynoucí ze solidního objemu zakázek, pevně etabluje divizi jako spolehlivého hráče v segmentu B2B a jako jeden ze základních pilířů širšího portfolia LG.

Divize Eco Solution (ES) 
Divize Eco Solution, která zahrnuje klimatizace, chillery a tepelná čerpadla, vykázala tržby ve výši přibližně 1,85 miliardy USD a provozní zisk 165 milionů USD. Tržby i provozní zisk meziročně poklesly v důsledku oslabené spotřebitelské poptávky na lokálních trzích, kterou ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, a vyšších personálních nákladů.

LG plánuje rozšířit aktivity, jež nejsou založeny na hardwaru, například instalaci a údržbu. Zároveň posiluje prodej regionálně specifických produktů, mezi něž patří kompaktní jednotky v Severní Americe a tepelná čerpadla v Evropě. Zaměří se také na zajištění budoucích růstových příležitostí na trhu chladicích řešení pro datová centra s umělou inteligencí, a to rozšířením nabídky vzduchem chlazených řešení o novou generaci technologií kapalinového chlazení.

O společnosti LG Electronics 

Společnost LG Electronics je globálním lídrem v oblasti inovací technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74 000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů, až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkách LG NEWSROOM | LG Global.

 

Zdroj: LG Electronics

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Kdo je černým koněm hokejového MS 2026? Bookmakeři mají jasno, Čechům se nevěří

Finále MS v hokeji Švýcarsko – Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. David...

Mistrovství světa v hokeji 2026 se blíží a sázkové kanceláře už mají jasno o největších favoritech turnaje. U bookmakerů dominuje Kanada a domácí Švýcarsko, zatímco českému týmu experti příliš...

13. května 2026  18:18

Hradec Králové prověří, zda by zavedení vyhrazených pruhů MHD zlepšilo dopravu

ilustrační snímek

Město Hradec Králové prověří, zda by zavedení vyhrazených silničních pruhů pro městskou hromadnou dopravu (MHD) zlepšilo dopravu ve městě. Nechá si k tomu za...

13. května 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

Vzácná onemocnění ve VFN odhalují včas, pomáhá specializované centrum

ilustrační snímek

Netypické příznaky vzácných onemocnění lékaři často špatně diagnostikují, brzká specializovaná péče je přitom klíčová. Lékaři upozorňují, že ač má některé onemocnění pouze jeden člověk v Česku, nejde...

13. května 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek více peněz než loni

ilustrační snímek

Zlínský kraj letos rozdělí na obnovu památek přes 13,3 milionu korun, více než loni. Peníze pomohou například při opravách kostelů, zámků, venkovských...

13. května 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nehoda u zavřeného mostu v ústeckém Mojžíři omezila dopravu na I/62

ilustrační snímek

Nehoda kamionu s osobním autem u uzavřeného mostu v ústeckém Mojžíři dnes omezila dopravu na hlavním tahu mezi Děčínem a krajským městem. Řidiče i spolujezdce...

13. května 2026  15:50,  aktualizováno  15:50

Zlínský kraj připomínkuje návrh akceleračních oblastí pro výstavbu elektráren

ilustrační snímek

Zlínský kraj připomínkuje návrh akceleračních oblastí pro výstavbu větrných a solárních elektráren. Kraj své podněty odešle ministerstvu pro místní rozvoj ve...

13. května 2026  15:46,  aktualizováno  15:46

Hlavní tah na Benešovsku zastavil střet dodávky s auty, zraněných je více

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na...

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na silnici I/3 u obce Nespeky na Benešovsku. Složky IZS na místě provádějí záchranné a vyprošťovací práce. Čtyři zranění byli...

13. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:21

Tajná policie, svatba v Polsku i řev Bruce Dickinsona. Dokument o Iron Maiden míří do kin

Světová premiéra snímku Iron Maiden: Burning Ambition v Londýně. Zleva: Dave...

50 let na scéně, vyprodané arény a miliony fanoušků po celém světě. Iron Maiden slaví jubileum dokumentem Burning Ambition, který nabízí nejen koncertní smršť, ale i řezavě intimní pohled do života...

13. května 2026  17:17

Na víkendovou výstavu Minerály Brno přijedou vystavovatelé ze 14 zemí

ilustrační snímek

Na brněnské výstaviště přijede o víkendu 270 vystavovatelů ze 14 zemí, aby prezentovali svoji nabídku na výstavě Minerály Brno. Kromě nákupů sběratelských...

13. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Na mistrovství floristů v Děčíně vznikají květinové dekorace inspirované světem

Na mistrovstvĂ­ floristĹŻ v DÄ›ÄŤĂ­nÄ› vznikajĂ­ kvÄ›tinovĂ© dekorace inspirovanĂ© svÄ›tem

Na 55. ročníku mistrovství floristů ČR s názvem Děčínská kotva tvoří 34 soutěžících květinové dekorace a kytice inspirované světem. Tři kategorie účastníků...

13. května 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Třebíč investuje asi dva miliony korun do mobiliáře v parcích

ilustrační snímek

Třebíč téměř za dva miliony korun (bez daně) rozšíří mobiliář na vycházkových trasách. Přibudou lavičky, piknikové sety, ukazatele i fotopointy. Instalace...

13. května 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Námořní muzeum se přestěhuje do budovy bývalé školy v Čelákovicích u Prahy

ilustrační snímek

Námořní muzeum ve Veletově na Kolínsku, které přibližuje historii Čechů a Slováků na mořích a oceánech světa, se letos přestěhuje do Čelákovic v okrese...

13. května 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.