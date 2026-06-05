LG Family Days: Velké slevy až 40 % na televizory a domácí spotřebiče

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  13:35
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Praha 5. června 2026 (PROTEXT) - Společnost LG Electronics vyhlašuje spuštění letní akce LG Family Days, v rámci které si mohou zákazníci pořídit vybrané televizory a domácí spotřebiče se slevou až 40 %. Akce probíhá na oficiálním e-shopu www.lg.com/cz a je určena jak stávajícím, tak nově registrovaným členům LG.

V průběhu akce LG Family Days mají zákazníci možnost vybírat z rozsáhlé nabídky televizorů, včetně prémiových modelů OLED a QNED, i domácích spotřebičů, jako jsou chladničky, pračky, sušičky, myčky nádobí či vestavné spotřebiče. Na veškeré toto zboží se vztahuje sleva až 40 % oproti běžné ceně.

Televizory s oceněním dTest

Několik modelů z nabídky akce LG Family Days získalo prestižní ocenění od nezávislého spotřebitelského magazínu dTest - jednoho z nejdůvěryhodnějších zdrojů testování elektroniky v České republice. Pro zákazníky je toto ocenění zárukou, že investují do televizoru skutečně prověřené kvality.

Mezi nimi například:

65” LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025 – vlajková loď pro náročné 

Pro ty, kteří chtějí to nejlepší, je tu LG OLED evo AI C5 v úhlopříčce 65 palců. Technologie OLED evo přináší vyšší jas než standardní panely - barvy září i za denního světla. Nejvýkonnější procesor alpha 9 AI Gen8 obraz nejen vylepšuje, ale ale dokáže ho inteligentně převést do obrazové kvality 4K. Skutečná černá v každém pixelu a 100% věrnost barev vytvářejí filmový obraz, který vás vtáhne přímo do děje. Model získal ocenění dTest.

55” LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025 – velká úhlopříčka, velký zážitek

Pětapadesáti palcový televizor LG OLED AI B5 promění obývací pokoj v domácí kino. Technologie OLED zajišťuje dokonalou černou v každém pixelu, takže kontrast a detaily ve scénách nočního města nebo hvězdné oblohy jednoduše ohromí. Procesor alpha 8 AI Gen2 obraz chytře vylepšuje v reálném čase a funkce AI Picture Pro ho automaticky optimalizuje pro film, sport i hry. Certifikace 100 % objemu i věrnosti barev pak zaručuje, že uvidíte přesně to, co režisér zamýšlel. Tento model získal ocenění dTest

48” LG OLED AI B5 4K Smart TV 2025 – kompaktní formát, žádné kompromisy

Ne každý žije ve velkém obývacím pokoji a to vůbec nevadí. LG OLED AI B5 v úhlopříčce 48 palců je ideální volbou pro ložnici nebo pracovnu, přičemž na kvalitě obrazu neslevuje ani o kousek. Stejná OLED technologie s dokonalou černou, certifikace 100 % objemu i věrnosti barev a procesor alpha 8 AI Gen2 zaručí skvělý obraz ať sledujete těsně u obrazovky, nebo z druhého konce pokoje. Také tento model získal ocenění dTest.

Jak slevu uplatnit?

Postup je jednoduchý a skládá se ze tří kroků:

  1. Přihlaste se ke svému účtu LG na webu www.lg.com/cz, nebo si bezplatně vytvořte nový účet.
  2. Vložte vybrané produkty z akční nabídky do nákupního košíku.
  3. Jednorázová sleva nebo slevový kupón budou automaticky aplikovány na Váš nákup

Upozornění: Akci nelze kombinovat s žádnou jinou slevou a to ani se slevou od LG asistenta ani se slevou za registraci.

Termín a dostupnost

Akce LG Family Days probíhá do 21. června 2026 na www.lg.com/cz. Zákazníkům, kteří dosud nemají zřízen účet LG, nabízí společnost po registraci rovněž uvítací slevu 5 % na první nákup .

 

O společnosti LG Electronics 

LG Electronics je globálním lídrem v oblasti inovací technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74 000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů, až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkáchLG NEWSROOM | LG Global.

 

Zdroj: LG Electronics

 

 

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