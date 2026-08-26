LG na veletrhu IFA 2026 zpřístupňuje úsporné bydlení širší veřejnosti

Nová řada péče o prádlo v zóně Energy Leadership ukazuje závazek LG posouvat hranice úspornosti. Vlajkové modely zahrnují pračku, která překračuje požadavky třídy A až o 70 %, a pračku se sušičkou, jejíž prací cyklus překračuje třídu A až o 30 % a kompletní cyklus praní a sušení až o 10 %.
Za těmito výsledky stojí klíčové technologie LG, jako je motor Direct Drive a přesné invertorové řízení. Ty během praní plynule upravují otáčky i výkon motoru, což výrazně snižuje spotřebu. Nejnovější sušičky LG pak využívají technologii Dual Inverter Heat Pump™, která efektivně recykluje teplo uvnitř spotřebiče a šetří energii, aniž by tím utrpěl výkon sušení.
Na veletrhu IFA 2026 LG rozšiřuje tyto technologie i do dostupnějších kategorií, včetně zcela nové sušičky třídy mass-premium plánované na konec letošního roku. Posunem z původní třídy B do třídy A dokládá LG snahu přinést úsporná řešení do více evropských domácností.
Vysoká účinnost napříč všemi typy chladniček
LG představuje širokou nabídku chladniček v energetické třídě A – od klasických kombinací s mrazákem dole až po americké modely Side-by-Side a French Door. Nejúspornější z nich překračují požadavky třídy A až o 35 %. Vyšší úspory dosahují díky lepší izolaci, efektivnějšímu motoru a chlazení, které se automaticky přizpůsobuje provozu.
Nejnovější chladničky navíc nabízejí režim AI Saving mode. Ten tři týdny analyzuje zvyklosti domácnosti a inteligentně snižuje chladicí výkon v obdobích, kdy se chladnička používá nejméně.
Nízká spotřeba jako nový standard myček nádobí LG
Vysoká úspornost je nyní hlavní předností celého portfolia myček LG. Téměř všechny nové modely dosahují energetické třídy A. Umožnila to nová kompaktní pohonná jednotka, která snižuje spotřebu vody (a tím i energii na její ohřev), a vylepšený Inverter Motor.
Špičkové modely využívají technologii Hybrid Air Dry, která zlepšuje cirkulaci vzduchu, zkracuje dobu sušení a přináší až o 30 % vyšší úsporu energie oproti standardu třídy A.
Pro každodenní použití je určena funkce AI SenseClean™, která šetří vodu i energii při mytí méně znečištěného nádobí. Místo univerzálního programu přizpůsobuje cyklus na základě 32 proměnných: upravuje teplotu, čas i počet oplachů pro maximální efektivitu.
Úspornost jako běžný standard pro každou domácnost
Zóna Energy Leadership společnosti LG na veletrhu IFA 2026 představí kompletní portfolio úsporných spotřebičů. Rozšířením prémiových inovací napříč všemi kategoriemi pomáhá LG měnit vysokou energetickou účinnost z drahého nadstandardu na běžně dostupnou výhodu pro zákazníky v Evropě i ve světě.
„V LG se soustředíme na dva cíle: dosahovat špičkové energetické účinnosti a zároveň zajistit, aby naše inovace byly dostupné pro co nejvíce domácností,“ uvedl Baek Seung-tae, prezident společnosti LG Home Appliance Solution Company. „Chceme přetvořit trh tak, aby špičkový úsporný provoz nebyl luxusní volbou, ale novým standardem pro všechny naše zákazníky.“
Rozšířené portfolio spotřebičů LG bude k vidění v zóně Energy Leadership v hale 18 na výstavišti Messe Berlin během veletrhu IFA 2026 (4.–8. září).
Zdroj: LG Electronics