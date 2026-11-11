LG odstartovalo Black Friday: Televize OLED i pračky až o polovinu levněji

Na domovské stránce LG jsou do 30. listopadu 2026 zlevněné vybrané televizory, domácí spotřebiče a monitory, včetně letošní řady OLED evo C6 nebo pracího setu pračky a sušičky. K vybraným spotřebičům navíc od 16. listopadu přibude balíček korejské pleťové kosmetiky belif.
Shrnutí zprávy:
- Black Friday na LG.cz platí do 30. 11. 2026, slevy dosahují až 50 %,
- V nabídce jsou mimo jiné televizory LG OLED evo C6 a prací set pračky na 10 kg se sušičkou na 9 kg,
- Sleva se zobrazí v košíku automaticky po přihlášení nebo registraci na LG.cz. Od 16. 11. 2026 do 4. 1. 2027 dostanete k vybraným spotřebičům korejskou kosmetiku belif jako dárek.
Letošní Black Friday na LG.cz se točí kolem domova: kolem večerů u filmu, prádla, které nezabere celý víkend, a času, který pak zbude na sebe.
Kino v obýváku
Letošní řada LG OLED evo C6 je na Black Friday zlevněná ve velikosti 42–83 palců. Obrazovka OLED rozsvítí každý bod obrazu zvlášť a nepotřebuje podsvícení. Větší model má úhlopříčku 210 centimetrů. Televize po koupi nezastará: systém webOS bude podle LG dostávat aktualizace až pět let. A kdo místo filmu sáhne po herní konzoli, ocení obraz až 165 Hz.
Prádlo bez sušáku
V zimě visí prádlo na sušáku klidně do druhého dne a vlhkost zůstává v bytě. LG WashTower spojuje pračku a sušičku do jednoho kompaktního řešení. Vypere až 12 kg prádla a usuší 10 kg. S funkcí TurboWash 360° je vypráno za 39 minut, pračka umí prát i párou a program pro alergiky sníží množství alergenů až o 99,9 %. U sušičky si v režimu EcoHybrid vyberete, jestli chcete šetřit energii, nebo čas, a kondenzátor se čistí sám. Praní můžete ovládat také v aplikaci LG ThinQ.
Čas, který zbyde na sebe
Co doma ušetří technika, můžete věnovat sobě. Na této myšlence LG postavilo druhou listopadovou akci. Od 16. listopadu dostanou zákazníci k vybraným spotřebičům balíček kosmetiky korejské značky belif, která patří stejně jako LG Electronics do skupiny LG Group. Přichází v době, kdy topení vysušuje vzduch v bytech a s ním i pleť. Belif staví na hydrataci, základu korejského trendu glass skin.
Balíčky jsou tři, od základního se sérem a hydratačním krémem Aqua Bomb až po verzi s očním gelem a noční maskou. Večerní péči o pleť tak zvládnete, zatímco se pere prádlo.
Jak nakoupit
Black Friday platí jen na oficiálním e-shopu lg.cz. Přihlásíte se k zákaznickému účtu nebo si ho založíte, vložíte produkt do košíku a sleva se ukáže sama. Platí na jeden kus od každého modelu a nedá se kombinovat s jinými akcemi e-shopu. O kosmetický balíček požádáte tak, že po nákupu vybraného spotřebiče napíšete recenzi na LG.cz a nejdříve za 14 dní až nejpozději za 4 týdny od nákupu se zaregistrujete na lgcashback.com/cz. Akce s kosmetikou platí do 4. ledna 2027.
Podmínky Black Friday najdete na www.lg.com/cz/promotions/black-friday/,
podmínky akce s kosmetikou belif na www.lg.com/cz/promotions/k-beauty/.
Zdroj: LG Electronics
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60021.