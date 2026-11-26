Shrnutí zprávy:
- LG OLED65B6ELC disponuje obrazovkou OLED s úhlopříčkou 65 palců (165 cm) a rozlišením 4K. Každý bod obrazu svítí sám a v černých místech zhasne.
- Funkce Pixel Dimming řídí jas jednotlivých částí obrazu, technologie Ultra Luminance zvyšuje jas ve světlých místech HDR obrazu.
- Díky technologii ?8 AI Super Upscaling 4K dopočítá obraz do rozlišení 4K, aby na velké obrazovce působil ostřeji.
Ve tmavém pokoji je na televizoru vidět každá nedokonalost. Plochy, které mají být černé, slabě prosvítají. Obraz ztrácí hloubku a detaily ve stínech zanikají.
Obrazovka OLED v televizoru LG OLED65B6ELC skládá obraz z bodů, které svítí samy. Bod, který má být černý, se úplně vypne. Funkce Pixel Dimming navíc hlídá jas jednotlivých částí obrazu, aby světlá místa neprosvítala do tmavých vedle nich.
Světlo vychází přímo z bodů, a obraz proto drží kontrast i barvy, i když se díváte z boku. Na gauči tak nemusíte bojovat o místo uprostřed.
Kde je černá, tam se nesvítí
Vypnutý bod nesvítí, a proto nespotřebovává elektřinu na světlo. Odběr televizoru se mění podle toho, co zrovna ukazuje. Tmavá scéna spotřebuje méně než světlá. dTest naměřil ve výchozím nastavení roční spotřebu 108,62 kWh a za spotřebu dal televizoru známku „velmi dobře“.
Světlo tam, kde ho obraz potřebuje
Technologie AI Brightness Control dělá přesný opak. Ve vybraných světlých částech HDR obrazu jas zvyšuje. Televizor přehraje formáty Dolby Vision, HDR10 a HLG. Dolby Vision nastavuje jas a barvy pro každou scénu zvlášť, takže detaily zůstanou vidět ve světlých místech i ve stínech.
Ostřejší obraz i u vysílání ve Full HD
Televizní vysílání běží většinou ve Full HD. To má zhruba 2,1 milionu bodů, čtyřikrát méně, než kolik jich má obrazovka. Bez dalšího zpracování by každý bod signálu musely pokrýt čtyři body obrazovky. Technologie ?8 AI Super Upscaling 4K chybějící obrazové informace dopočítá a obraz převede na 4K. Vysílání i starší filmy pak na 65 palcích působí ostřeji.
Připojení a instalace
Televizor naladí pozemní (DVB-T2), kabelové (DVB-C) i satelitní (DVB-S2) vysílání. Do čtyř konektorů HDMI připojíte herní konzoli, přehrávač nebo soundbar. Má také port USB, Wi-Fi 5 a Bluetooth. Aplikace streamovacích služeb najdete v systému webOS 26. Televizor můžete postavit na stojan nebo pověsit na zeď. Montážní otvory podporují VESA 300 × 200 mm.
Co říkají zákazníci a testy
Na Heureka.cz televizor aktuálně doporučují oba zákazníci, kteří ho po ověřeném nákupu hodnotili. Jeden z nich jako výhodu uvedl „perfektní poměr cena/výkon“.
Spotřebitelská organizace dTest zařadila televizor do Testu televizorů 2026. V celkovém hodnocení získal hodnocení „dobře“.
LG Electronics je globálním lídrem v oblasti inovací technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74.000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkách LG NEWSROOM | LG Global.
Zdroj: LG Electronics
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60281.