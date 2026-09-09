LG prezentuje na veletrhu IFA 2026 ekosystém chytré domácnosti AI Home

Ve stánku LG si návštěvníci mohou vyzkoušet domácí prostředí LG AI Home postavené kolem řešení LG ThinQ™ ON a platformy LG ThinQ, spolu s rozšířeným řešením Fit & Max, imerzivní mediální zábavou s LG OLED evo AI a prémiovým prostorem vyhrazeným pro řadu LG SIGNATURE. Společnost LG na veletrhu IFA provozuje také soukromý prostor určený pro konzultace s obchodními partnery, čímž posiluje spolupráci s lokálními maloobchodníky i firemními zákazníky a rozšiřuje své obchodní příležitosti v Evropě.
LG AI Orchestra a propojený ekosystém AI
Návštěvníky při vstupu do stánku vítá instalace LG AI Orchestra – kinetická LED obrazovka s rozměry 16 × 4 metry, kde robot LG CLOiD vystupuje jako dirigent propojeného ekosystému AI, který plynule spojuje spotřebiče, prostory a služby. Instalace AI Orchestra ukazuje, jak různé produkty, technologie a služby LG – od domácích spotřebičů, TV a vzduchotechniky (HVAC) až po robotiku – fungují v dokonalé harmonii s cílem poskytnout ucelený zážitek z propojené chytré domácnosti. Tato poutavá expozice ztělesňuje vizi LG "Zero Labor Home" (Domácnost bez námahy), jejímž cílem je redukovat domácí práce a poskytnout zákazníkům více času na to, na čem jim opravdu záleží.
AI Home přizpůsobený každodennímu životu
V zóně AI Home společnost LG odhaluje, jak její řešení LG ThinQ ON spolu s platformou LG ThinQ AI spojují spotřebiče, prostory a služby do jednoho soudržného systému. Autentické domácí prostředí umožňuje návštěvníkům přímo zažít schopnost umělé inteligence od LG porozumět uživatelům i specifikům jednotlivých prostor a přinášet tak relevantní a na míru optimalizované funkce.
ThinQ Claw, který zažívá svou veřejnou premiéru na letošním veletrhu IFA, je AI asistent založený na textovém chatu integrovaném přímo v ThinQ ON. Spojením interakce v přirozeném jazyce s pochopením kontextu doporučuje relevantní kroky a pomáhá zjednodušit každodenní život. Napříč celou zónou AI Home mohou návštěvníci sledovat, jak poskytuje personalizovanou podporu na základě stavu domácnosti, preferencí uživatele a denních rutin.
Letos LG rozšiřuje pohodlí AI Home ze soukromých rezidencí i do komerčních prostor. LG ThinQ Pro, integrované B2B řešení pro správu objektů, umožňuje centralizované řízení a monitorování spotřebičů i HVAC systémů, což přispívá k efektivnějšímu provozu prostor. Dalším vystaveným řešením na bázi AI je systém řízení energie v domácnosti (HEMS) poháněný platformou Homey – smart home platformou vyvinutou společností Athom, kterou LG odkoupilo v roce 2024. Ukázka předvádí, jak Homey HEMS dokáže koordinovat výrobu, skladování a spotřebu energie v celé domácnosti.
Řešení Fit & Max optimalizované pro evropské obytné prostory
Rozšířené řešení Fit & Max od LG, vyvinuté pro potřeby evropských zákazníků, nabízí vestavné spotřebiče, které přirozeně zapadnou do obytných prostor a zároveň poskytují velkou kapacitu a každodenní pohodlí. Design Fit & Max, původně aplikovaný na vybrané modely chladniček LG, se nyní rozšiřuje i na pračky, sušičky a myčky nádobí.
Zóna Fit & Max ukazuje, jak tato produktová řada maximalizuje prostor bez kompromisů v kapacitě – chladničky nabízejí elegantní vestavný vzhled s flexibilním skladováním a pračky a sušičky přinášejí velkorysý objem bez zvětšení svých rozměrů.
Návštěvníci si mohou prohlédnout i nové myčky nádobí Fit & Max včetně modelů, které zvládnou kompletně umýt a vysušit nádobí za pouhou jednu hodinu. Zpřístupnění vysoce efektivního bydlení širšímu okruhu spotřebitelů Zóna Energy Leadership zdůrazňuje řadu spotřebičů poháněných klíčovými technologiemi LG, včetně řešení Dual Inverter Heat Pump™ (tepelné čerpadlo) a invertorových kompresorů. Mezi vystavenými produkty LG je i pračka, která spotřebuje až o 70 procent méně energie, než je minimální požadavek pro energetickou třídu.
A podle současných evropských norem energetické účinnosti. Po jejím boku stojí vysoce účinné chladničky, sušičky a myčky nádobí, které nabízejí špičkový výkon při nižší spotřebě energetických zdrojů. Co je důležité, LG rozšiřuje své klíčové úsporné technologie – dosud dostupné zejména u vlajkových modelů – napříč širším portfoliem produktů, aby pomohlo zpřístupnit energeticky úsporné spotřebiče většímu počtu evropských spotřebitelů.
Doručení dokonalého vizuálního zážitku
Zóna Media Entertainment vyzdvihuje koncept prémiové mediální galerie, který spojuje bezkonkurenční zobrazovací technologie LG s rozmanitými obsahovými zážitky. V centru expozice se nachází bezdrátový televizor Wallpaper OLED TV s technologií True Wireless – model "LG OLED W6", obklopený televizory různých velikostí. Společně plynule propojují obraz, čímž vytvářejí podmanivou show ve stylu mediální galerie, která působí jako jediné soudržné umělecké dílo.
Mezi displeji předvádějícími bezkonkurenční kvalitu obrazu LG jsou modely 2026 LG OLED evo AI a Micro RGB evo AI, oba poháněné oceňovaným procesorem ?11 AI Processor 4K Gen3, který přináší nevídaný jas a přesnost barev. Prostřednictvím těchto špičkových obrazovek si návštěvníci mohou vychutnat imerzivní zážitek ze sledování definovaný nejlepší kvalitou obrazu na trhu a technologiemi AI. Micro RGB evo přináší mimořádné podání barev díky svému displeji "High Purity RGB Spectrum Display", certifikovanému společností TÜV Rheinland pro svou vynikající čistotu barev.
Společnost LG zároveň rozšiřuje svůj zábavní ekosystém představením prvního monitoru UltraGear na světě, který podporuje rozlišení FHD i ultravysokou obnovovací frekvenci 1 000 Hz, jakož i bohaté obsahové zážitky prostřednictvím vlastní smart TV platformy webOS. Tento mimořádný zážitek ze zábavy doplňují speciálně vytvořené zóny životního stylu předvádějící v akci přenosnou obrazovku "StanbyME 2 Max" a specializovaný poslechový prostor pro domácí audiosystém "Sound Suite".
Zóna LG SIGNATURE představuje nadčasový design a pokročilou AI technologii ultraprémiové značky životního stylu od LG. Chladnička LG SIGNATURE je vybavena hlasovým rozpoznáváním pomocí AI, které rozumí mluvenému jazyku a dokáže doporučit vhodné režimy chlazení pro různé druhy potravin. Spojením interní AI kamery s technologií AI Gourmet™ dokáže třicetipalcová vestavná trouba LG SIGNATURE rozpoznat různé pokrmy a navrhnout optimální režim přípravy, čímž pomáhá přinášet intuitivnější a luxusnější kulinářský zážitek v domácnosti.
"Na veletrhu IFA 2026 ukazujeme, jak náš rozšířený ekosystém AI Home dokáže plynule propojit AI spotřebiče, domácí řídicí jednotky a inteligentní služby s cílem poskytnout výjimečně pohodlné a personalizované zákaznické zážitky," uvedl Baek Seung-tae, prezident společnosti LG Home Appliance Solution Company.
"Díky unikátním produktům a řešením přizpůsobeným evropskému životnímu stylu a obytnému prostředí budeme i nadále upevňovat svou vedoucí pozici na evropském trhu s prémiovými domácími spotřebiči."
Návštěvníci veletrhu IFA 2026 si mohou na vlastní oči prohlédnout rozšířený ekosystém LG AI Home, řešení Fit & Max i energeticky úsporné spotřebiče a vychutnat si prémiovou zábavu a stylové zážitky ve stánku společnosti v hale 18 na výstavišti Messe Berlin.
Zdroj: LG Electronics
Kontakt:
Kristína Gáliková
LG Electronics
E-mail: kristina.galikova@acomware.cz