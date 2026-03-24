LG se opět stává partnerem celostátní profesní Soutěže Mladých chlaďařů

Letošní ročník soutěže se uskutečnil ve dnech 18.–19. března 2026. Hlavním cílem těchto akcí je propojit teoretickou výuku s praxí a zvýšit atraktivitu oboru HVAC (vytápění, ventilace a klimatizace) pro mladou generaci. Soutěž je určena žákům závěrečných ročníků oboru. Rozhodující je především jejich technická zručnost. Nejúspěšnější účastníci získají šanci kvalifikovat se do národního kola odborných soutěží mladých profesionálů CzechSkills. Zatímco v letošním roce probíhá měření sil na úrovni České republiky, vítězové získávají potenciální vstupenku do evropského finále, které se koná ve dvouletých cyklech.
Výsledky soutěže
Mezi jednotlivci zvítězil žák SOU plynárenského Pardubice Matěj Kysela a soutěž škol a trofej Zlatý kompresor získali reprezentanti též SOU plynárenského z Pardubic.
Spojení moderní techniky a talentovaných škol
LG jako partner usiluje o to, aby žáci během svého profesního růstu přicházeli do kontaktu s technikou odpovídající současným standardům trhu. Právě proto společnost podporuje talentované studenty z klíčových odborných institucí. Do letošního ročníku se zapojí zástupci škol, SŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí, SŠ polytechnická Brno, Jílová, SŠ technická a dopravní Ostrava-Vítkovice, SOU plynárenské Pardubice (nový účastník ročníku).
Podpora odborné úrovně sektoru
Popularizace technických oborů je podle LG nezbytným krokem k udržení vysoké odborné úrovně celého odvětví. „Naším cílem pro rok 2026 je podpořit aktivity, díky kterým studenti poznají moderní techniku v reálném provozu ještě během studia. Chceme ukázat, že obor chladicí techniky je perspektivní, technologicky zajímavý a nabízí skvělé možnosti uplatnění. Jsme rádi, že můžeme studenty v jejich rozvoji a úsilí podpořit,“ říká Michaela Drdová, Product Marketing Specialist ve společnosti LG Electronics CZ, s.r.o.
Zdroj: LG Electronics s.r.o.