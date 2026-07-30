LG spojuje spotřebiče s kosmetikou belif. Získejte skincare za až 3000 Kč

Značka belif spadá přímo pod mateřskou společnost LG Group (divizi LG H&H). Jde o ukázkovou synergii dvou sesterských značek, které sázejí na inovace, preciznost a prémiovou kvalitu. Spotřebiče LG usnadňují každodenní péči o domácnost a vracejí to, co je dnes nejcennější: čas pro sebe a své blízké. Spolupráce s korejskou kosmetikou belif tuto filozofii přirozeně doplňuje.
belif: Korejská kosmetika s bylinkovou farmou ve Skotsku
Korejská kosmetická značka, která se specializuje na hydrataci a pokročilou péči o pleť, se při svém vzniku v roce 2010 postavila na pevný základ: žádné zbytečné přísady, jenom klinicky ověřené formule a hluboká péče opřená o staletou bylinkářskou tradici.
Základ každého produktu belif tvoří proprietární bylinná směs pěstovaná na farmě ve skotském Edinburghu. Byliny jako tymián, rozmarýn, levandule, šípek, eukalyptus a máta jsou zde pěstovány a šetrně sklízeny. Tato rostlinná složka je bohatá na antioxidanty, má protizánětlivé i regenerační účinky a tvoří základ, na němž stojí každá receptura belif.
K tomu se přidává výzkumné centrum v Soulu, kde tradice a moderní věda pracují ruku v ruce. Výsledkem jsou produkty, které v roce 2024 dosáhly pozice nejprodávanějšího kosmetického přípravku v americké Sephoře hned při svém uvedení na trh. Do roku 2025 se obě varianty vlajkového produktu The True Cream prodaly v celkovém počtu přes 16 milionů kusů.
Tři úrovně dárkových sad: Od základní hydratace po „glass skin“
Zákazníci LG, kteří si pořídí vybraný prémiový spotřebič, mohou získat dárkovou sadu belif ve třech úrovních přizpůsobených hodnotě zakoupeného produktu.
Essential Glow Pack (hodnota 1500 Kč) je vstupní branou do světa korejské péče. Obsahuje kultovní Super Drops Mini Serum a Aqua Bomb Gel Cream. Jde o hydratační základ pro každodenní rutinu a pro nováčky v korejské skincare je ideálním prvním setkáním s touto kosmetikou.
Premium Glow Pack (hodnota 2000 Kč) přidává k předchozím produktům ještě Aqua Bomb Eye Gel pro péči o oční okolí. Jde o oblast, na kterou se při péči o pleť často zapomíná, přitom prozradí věk dříve než cokoli jiného.
Ultimate Glow Pack (hodnota 3000 Kč) je vyhrazen pro zákazníky, kteří si pořídí nejvyšší prémiové řady. Čtyři produkty včetně Aqua Bomb Sleeping Mask vytvářejí kompletní noční rituál s efektem takzvané „glass skin“. Každá sada bude navíc zabalena v limitovaném balení s holografickou vrstvou.
Kampaň „Inovace, která pečuje o domov i vaši krásu“ je víc než jen dárková akce při nákupu spotřebiče. Je to signál, jakým směrem se LG chce vydat. Prémiová korejská technologie pro domácnost je zde spojená s prémiovou korejskou péčí o pleť. Oba světy sdílejí stejné hodnoty: preciznost, inovace a výsledky, na které se dá spolehnout. Sady belif jsou součástí limitované spolupráce LGECZ HS × LG H&H a jsou dostupné při nákupu vybraných prémiových produktů LG.
Zdroj: LG Electronics