LG spouští podzimní cashback: za televizor vrátí část ceny až do výše 50.000 Kč

Autor:
  12:22
Sledovat Metro na Googlu

Praha 6. října 2026 (PROTEXT) - Nejnovější televizory LG s technologií Micro RGB i modely, které nejlépe dopadly v testu dTestu, teď můžou vyjít levněji. Pokud si od 30. září do 2. listopadu 2026 koupíte jeden ze 30 vybraných televizorů a napíšete na něj recenzi, LG vám vrátí 2000 až 50.000 korun podle modelu. Žádosti se podávají od 14. října do 30. listopadu 2026.

S podzimem přicházejí dlouhé večery, kdy se víc sedí doma u filmů a seriálů. Kdo zvažuje nový televizor, může od LG dostat část ceny zpátky. Stačí v době akce koupit některý z vybraných modelů a napsat na něj recenzi.

Letošní novinky i vítězové testu

Akce se týká i nejnovějších modelů. Patří k nim televizory řady RGB s technologií Micro RGB evo, kterou LG letos uvedlo na trh. Podsvícení v nich tvoří drobné červené, zelené a modré LED, díky kterým obraz zobrazí širší škálu barev.

Do akce patří také televizory, které obstály v nezávislém testu. Spotřebitelská organizace dTest zveřejnila v zářijovém čísle výsledky testu 27 televizorů s úhlopříčkou 65 a 75 palců. Nejlépe dopadl LG OLED65G66LS s 81 %, hned za ním skončil OLED65G64LW s 80 %. Oba získaly hodnocení velmi dobře. Za poslední dva roky ho od dTestu dostaly jen tři televizory a všechny patří do řady LG OLED G. Do promo akce spadá také model LG 65MRGB88B6B, který v testu získal hodnocení dobře.

Kolik se vrátí

Kolik peněz se vrátí, určuje model. Do akce patří 17 televizorů OLED s úhlopříčkou 55 až 97 palců, za které LG vrací 2000 až 50.000 korun, a 9 modelů řady MRGB od 55 do 100 palců se stejným rozpětím. 2000 korun, vrací LG za čtyři 55palcové modely. Za modely 65LX7B6LA, 55LX7B6LA a 27LX6TDGA je to 5000 korun.

50.000 korun, dostanou kupující tří největších obrazovek: 97palcového OLED97G64LW, 100palcového 100MRGB96B6 a 115palcového 115QNED93B6.

Postup má tři kroky

  1. Od 30. září do 2. listopadu 2026 kupte televizor ze seznamu u jednoho ze zapojených prodejců. Jsou to Alza.cz, Datart, PLANEO a oficiální e-shop LG.cz.
  2. Do 28 dnů od nákupu napište na televizor recenzi na webu prodejce nebo na srovnávači Heureka.cz či Zboží.cz. Pokud prodejce recenze nesbírá, poslouží www.lg.com/cz. Recenze nemusí být pochvalná, ale bez ní žádost neprojde.
  3. Na www.lgcashback.com/cz pošlete žádost, nejdříve 14 dní po nákupu a nejpozději 30. listopadu 2026. Přiložte sken účtenky, fotku štítku se sériovým číslem televizoru a snímek své recenze.

Kvůli dvoutýdenní lhůtě se formulář otevře až 14. října. Kdo nakoupí první den akce, podává žádost právě tehdy. Kdo nakoupí poslední den, má na recenzi i žádost čas do 30. listopadu. LG potvrdí registraci e-mailem a po jejím schválení pošle peníze na účet nejpozději do 42 pracovních dnů. Zapojit se mohou soukromé osoby s trvalým pobytem v Česku nebo na Slovensku. Nákup na firmu se nepočítá.

Seznam modelů s přesnými částkami a úplná pravidla najdete na www.lgcashback.com/cz. Vyplatí se do nich nahlédnout ještě před nákupem. Televizor, který v seznamu není, do akce nespadá, a LG nezaručuje, že každý prodejce bude mít všechny modely. Nakupovat se dá ještě osm dní po posunu hodin, do 2. listopadu.

 

Zdroj: LG Electronics

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59488.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...

„I am Jane Doe.“ Ženy na sítích masově chrání oběť znásilnění z Cornellu

Já jsem Jane Doe, říkají ženy, aby zabránily odkrytí identity znásilněné oběti...

Hromadné znásilnění pod vlivem omamných látek a alkoholu, které se stalo před dvěma lety v USA, se opět dostává do pozornosti veřejnosti. Bývalá studentka podala žalobu na Cornellskou Univerzitu. Co...

Volkswagen ID.3 dospěl. Neo vrací tlačítka, přidává retro budíky a baví v zatáčkách

Tlačítka jsou zpět! Volkswagen ID.3 Neo je elektromobil, který baví

Volkswagen ID.3 prošel důkladnou proměnou a nově se jmenuje ID.3 Neo. Nejde jen o facelift se změněnými světly. Němci zapracovali na interiéru, ovládání, efektivitě i jízdním projevu. A hlavně...

7. října 2026

V domě vybuchla propan-butanová láhev a vypukl požár. Pro popáleného letěl vrtulník

ilustrační snímek

Dramatické odpoledne zažívají v Bukově na Žďársku. V jednom z rodinných domů tam dnes explodovala propan-butanová láhev. Následný požár zaměstnává hned několik jednotek hasičů, kteří vyhlásili druhý...

7. října 2026  15:42,  aktualizováno  15:54

Praha má u Vltavy novou tramvajovou zastávku, místním výrazně zkracuje pěší docházku

Praha otevřela nový pár tramvajových zastávek Hodkovičky. (7. října 2026)

Praha otevřela novou tramvajovou zastávku. Hodkovičky na Praze 4 tak od středy slouží cestujícím. První spoj ve směru Modřany tady zastavil ve 14:47.

7. října 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Vyrobte si přehradu, zvou organizátoři jablonecké akce

ilustrační snímek

Poznejte jedinečnost Jablonce nad Nisou zábavnou formou a odneste si vlastnoručně vyrobenou dekoraci.

7. října 2026  15:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyšší šance předejít císařskému řezu. Fyzioterapie pro těhotné usnadňuje porod

Vedoucí nově otevřeného centra porodní asistence ve Fakultní nemocnici Brno...

Žen, které se v těhotenství potýkají s bolestmi, stále přibývá. Podle odborníků se na trendu podílí vyšší věk, ve kterém mají děti, méně pohybu, sedavé zaměstnání, nebo naopak problémy způsobené...

7. října 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Z logistického praporu v Rakovníku je armádní pluk. Plánuje přes tisíc příslušníků

Z armádního praporu je pluk. Slavnostní nástup u příležitosti vzniku Pluku...

Je to malý krok pro člověka, ale velký krok pro Armádu České republiky a město Rakovník. Právě zde dislokovaný prapor nasaditelných sil završil další etapu svého téměř sedmiletého rozvoje a od 1....

7. října 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Policisté pátrají po vězni, který odešel z pracoviště ve Velvarech na Kladensku

ilustrační snímek

Kladenští kriminalisté pátrají po 36letém vězni, který v pondělí dopoledne odešel z nestřeženého pracoviště ve Velvarech na Kladensku. Muž není nebezpečný,...

7. října 2026  13:54,  aktualizováno  13:54

Výstava v rožnovském skanzenu představí výpěstky i staré odrůdy

ilustrační snímek

Výstava Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex představí v rožnovském Valašském muzeu v přírodě letošní úrodu ovoce, zeleniny, obilovin a...

7. října 2026  13:50,  aktualizováno  13:50

Česká zbrojovka představuje zcela novou pistoli CZ DUTY

7. října 2026  15:28

V Kralupech nad Vltavou skončila obnova náměstí J. Seiferta včetně kolonád

V Kralupech nad Vltavou skonÄŤila obnova nĂˇmÄ›stĂ­ J. Seiferta vÄŤetnÄ› kolonĂˇd

V Kralupech nad Vltavou na Mělnicku skončila v části Lobeček obnova náměstí Jaroslava Seiferta včetně kolonád a vodního prvku. Přibyla místa k sezení a pro...

7. října 2026  13:44,  aktualizováno  13:44

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

V Hodkovičkách vznikla nová tramvajová zastávka. Kde je a které linky ji obslouží?

Vybudováním zastávky Hodkovičky, která je umístěna zhruba v polovině...

Konečně je hotovo. Tramvajová trať mezi Belárií a Černým koněm má novou zastávku Hodkovičky. První cestující tu vystoupí už ve středu 7. října odpoledne.

7. října 2026  15:07

Výstava v Jindřichově Hradci představí fotografie herečky Andrey Růžičkové

ilustrační snímek

Výstava Křehká je tvoje síla představí v Muzeu Jindřichohradecka fotografickou tvorbu herečky Andrey Růžičkové. Vernisáž bude v sobotu v 16:00 v Soukenické...

7. října 2026  13:26,  aktualizováno  13:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.