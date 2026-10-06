LG spouští podzimní cashback: za televizor vrátí část ceny až do výše 50.000 Kč

S podzimem přicházejí dlouhé večery, kdy se víc sedí doma u filmů a seriálů. Kdo zvažuje nový televizor, může od LG dostat část ceny zpátky. Stačí v době akce koupit některý z vybraných modelů a napsat na něj recenzi.
Letošní novinky i vítězové testu
Akce se týká i nejnovějších modelů. Patří k nim televizory řady RGB s technologií Micro RGB evo, kterou LG letos uvedlo na trh. Podsvícení v nich tvoří drobné červené, zelené a modré LED, díky kterým obraz zobrazí širší škálu barev.
Do akce patří také televizory, které obstály v nezávislém testu. Spotřebitelská organizace dTest zveřejnila v zářijovém čísle výsledky testu 27 televizorů s úhlopříčkou 65 a 75 palců. Nejlépe dopadl LG OLED65G66LS s 81 %, hned za ním skončil OLED65G64LW s 80 %. Oba získaly hodnocení velmi dobře. Za poslední dva roky ho od dTestu dostaly jen tři televizory a všechny patří do řady LG OLED G. Do promo akce spadá také model LG 65MRGB88B6B, který v testu získal hodnocení dobře.
Kolik se vrátí
Kolik peněz se vrátí, určuje model. Do akce patří 17 televizorů OLED s úhlopříčkou 55 až 97 palců, za které LG vrací 2000 až 50.000 korun, a 9 modelů řady MRGB od 55 do 100 palců se stejným rozpětím. 2000 korun, vrací LG za čtyři 55palcové modely. Za modely 65LX7B6LA, 55LX7B6LA a 27LX6TDGA je to 5000 korun.
50.000 korun, dostanou kupující tří největších obrazovek: 97palcového OLED97G64LW, 100palcového 100MRGB96B6 a 115palcového 115QNED93B6.
Postup má tři kroky
- Od 30. září do 2. listopadu 2026 kupte televizor ze seznamu u jednoho ze zapojených prodejců. Jsou to Alza.cz, Datart, PLANEO a oficiální e-shop LG.cz.
- Do 28 dnů od nákupu napište na televizor recenzi na webu prodejce nebo na srovnávači Heureka.cz či Zboží.cz. Pokud prodejce recenze nesbírá, poslouží www.lg.com/cz. Recenze nemusí být pochvalná, ale bez ní žádost neprojde.
- Na www.lgcashback.com/cz pošlete žádost, nejdříve 14 dní po nákupu a nejpozději 30. listopadu 2026. Přiložte sken účtenky, fotku štítku se sériovým číslem televizoru a snímek své recenze.
Kvůli dvoutýdenní lhůtě se formulář otevře až 14. října. Kdo nakoupí první den akce, podává žádost právě tehdy. Kdo nakoupí poslední den, má na recenzi i žádost čas do 30. listopadu. LG potvrdí registraci e-mailem a po jejím schválení pošle peníze na účet nejpozději do 42 pracovních dnů. Zapojit se mohou soukromé osoby s trvalým pobytem v Česku nebo na Slovensku. Nákup na firmu se nepočítá.
Seznam modelů s přesnými částkami a úplná pravidla najdete na www.lgcashback.com/cz. Vyplatí se do nich nahlédnout ještě před nákupem. Televizor, který v seznamu není, do akce nespadá, a LG nezaručuje, že každý prodejce bude mít všechny modely. Nakupovat se dá ještě osm dní po posunu hodin, do 2. listopadu.
Zdroj: LG Electronics
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59488.