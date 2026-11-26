Deset let vedoucího postavení v oblasti specializovaných těžebních nákladních vozidel
Společnost LGMG vstoupila na trh s širokotrupovými sklápěcími nákladními vozy v roce 2012 s vozidly navrženými od základu pro těžební průmysl. Na základě terénního výzkumu došlo ke zlepšení užitečné nosnosti, konstrukční pevnosti, spolehlivosti a pohodlí obsluhy při dlouhých směnách.
V srpnu 2026 zveřejnila společnost Frost & Sullivan svou nezávislou studii globálního trhu s terénními širokotrupovými sklápěcími nákladními vozy s mechanickým pohonem, která potvrdila, že společnost LGMG vedla celosvětový prodej v této kategorii po dobu deseti po sobě jdoucích let.
Elektrický pohon kol pro těžkou přepravu
Model VTH150 uvádí společnost LGMG do segmentu těžebních nákladních vozidel s vysokou nosností a elektrickým pohonem kol. Jeho pohon PMSM je účinnější, kompaktnější a snáze se udržuje. LGMG dokáže svou technologii elektrického pohonu kol přenést z prototypové fáze do sériové výroby vlastními silami.
LGMG uvedla v roce 2019 na trh hybridní těžební nákladní vozidla a v roce 2020 zahájila výrobu plně elektrických modelů. Její nabídka nyní zahrnuje hybridní, plně elektrická i na metanol poháněná těžební zařízení.
Portfolio těžebních nákladních vozidel od LGMG využívá vlastní modulární elektrické pohony a systémy řízení vozidel, které přizpůsobují výkon měnícím se podmínkám. Tyto technologie mohou snížit spotřebu energie až o 20 % ve srovnání s konvenčními těžebními nákladními vozidly poháněnými palivem.
Společnost LGMG rovněž vyvíjí vlastní technologii podvozku s řízením typu „drive-by-wire" (po drátě) a spolupracuje se specialisty na autonomní řízení, aby předvedla bezobslužná přepravní vozidla v různých provozních podmínkách. Tyto projekty pomáhají dolům automatizovat přepravu a přesněji koordinovat pohyb nákladních vozidel.
Propojení přepravy, napájení a provozu dolů
Společnost LGMG bude i nadále vyvíjet elektrické pohony, elektronické řídicí systémy a bateriové systémy. Společnost rovněž rozvíjí mikrosítě, které kombinují solární energii, skladování energie a nabíjení, spolu s digitálními platformami pro řízení provozu dolů.
Cílem LGMG je propojit nákladní vozy, nabíjecí infrastrukturu a systémy řízení dolů, aby provozovatelé mohli efektivněji řídit své provozy, snížit provozní náklady a přejít na provoz s nižšími emisemi.
Zdroj: LGMG
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60273.