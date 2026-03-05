Li Peng ze společnosti Huawei: Cesta do éry agentního internetu s 5G-A a AI

  8:40
Barcelona 5. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Na veletrhu MWC Barcelona 2026 přednesl senior viceprezident společnosti Huawei a prezident divize ICT Sales & Service Li Peng hlavní projev zaměřený na to, jak mohou operátoři s využitím 5G-A a umělé inteligence uspíšit svůj vstup do éry agentního internetu. Podle jeho slov mají operátoři s nastupující konvergencí sítí a AI příležitost předefinovat hodnotu konektivity upgradem na „5G-A x AI". To jim umožní zpeněžit nejen přenos dat a uživatelské zkušenosti, ale také služby umělé inteligence.

Skokově rostoucí hodnota odvětví: Přichází éra agentického internetu s hodnotou 10 bilionů dolarů

V posledních několika letech prošlo odvětví mobilních komunikací postupným vývojem od 4G k 5G a někteří operátoři již začali zavádět 5G-A. Sítě, výkonnější než kdykoli předtím, přinášejí inteligentní aplikace do všech druhů zařízení.

Jak uvedl Li: „V letošním roce vstupujeme do éry agentního internetu. Sítě již nebudou propojovat jen lidi. Propojí také stovky miliard agentů." Vzhledem k tomu, že sítě již nebudou zprostředkovávat pouze komunikaci mezi lidmi, ale i komunikaci agentů, bude rozmach agentních aplikací v příštím desetiletí znamenat také zvýšení požadavků na konektivitu. To přiměje operátory přesunout se od nabídky přenosu dat k poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou a otevře nový trh v hodnotě deseti bilionů dolarů."

Upgrade obchodního modelu: Vyšší hodnotou značek a služeb k zajištění nových zdrojů příjmů

Vývoj síťových kapacit povede také ke změnám v obchodních modelech operátorů. V průběhu sedmi let od zahájení komerčního provozu 5G uvedlo více než 300 operátorů po celém světě nové balíčky služeb pro monetizaci přenosu dat, což jim pomohlo zvýšit příjmy i počet uživatelů.

S postupným zdokonalováním sítí 5G však bude pro úspěch operátorů stále důležitější monetizace zkušeností. 5G SA a 5G-A poskytují rozmanitější síťové zdroje, které více než 30 předních operátorů využilo k zavedení balíčků založených na zkušenostech a monetizaci rychlosti, latence a dalších parametrů.

Díky dynamickému plánování zdrojů mohou operátoři překročit rámec best-effort (nezaručených) služeb a přejít k deterministickým zkušenostem. To znamená kromě posílení reputace značky také zvýšení ochotu uživatelů připlatit si za prémiové služby. Prostřednictvím služeb, jako je zobrazení vlastního loga a víceúrovňové navyšování rychlosti, dokážou operátoři zaručit výkon sítě v kritických momentech a zlepšit vnímání kvality sítě ze strany uživatelů.

Konvergence konektivity a služeb AI: Uvolnění nového potenciálu růstu díky AI službám pro spotřebitele, domácnosti a podniky

Li také popsal, jak budou operátoři moci transformovat své hlavní služby a zvýšit spokojenost spotřebitelů pomocí AI modelů.

• AI pro spotřebitele: V první řadě je tu možnost integrovat AI do tradičních telefonních služeb. Na celém světě dnes využívá telefonní služby 5,4 miliardy uživatelů, kterým může umělá inteligence zpřístupnit služby, jako je přepis, překlad a AI asistenti. Mnohé z těchto funkcí se již ve velkém měřítku komerčně využívají v Číně a Jižní Koreji. Kromě toho stále více operátorů uvádí na trh AI telefony, které slouží jako brány do éry AI agentů. Prostřednictvím těchto zařízení mohou vylepšit své B2C služby, které představují pro většinu z nich největší zdroj příjmů.

• AI pro domácnosti: Kromě nedávných iniciativ operátorů zaměřených na upgrade domácího širokopásmového připojení na ultra-gigabitové připojení dochází také k implementaci AI umožňující služby inteligentních domácností. Například asistenti pro zrychlení dokážou zaručit deterministické rychlosti pro klíčové služby, jako jsou hry a živé vysílání. Síťoví asistenti mohou lidem pomoci optimalizovat domácí Wi-Fi síť a řešit její poruchy prostřednictvím hlasových příkazů. AI asistenti v oblasti životního stylu jsou ale navíc pro operátory i slibnou cestou, jak vytěžit novou hodnotu z tradičních služeb. Díky integraci AI s video a úložnými službami lze například automaticky generovat rodinná alba v cloudu a sdílet je mezi zařízeními.

• AI pro podniky: V průmyslových scénářích lze konvergenci 5G-A a AI využít k transformaci klíčových pracovních postupů a významnému zlepšení efektivity výroby. Například v oblasti flexibilní výroby budou továrny vybavené AI schopny reagovat na poptávku během několika sekund, naplánovat nové výrobní série během několika minut a dodat nové produkty během několika hodin.

Nová vize: Podpora operátorů v modernizaci portfolií pomocí služeb AI

„Do budoucna nám zbývá ještě mnoho příležitostí, které čekají na své využití prostřednictvím 5G-A a AI. Operátoři mají přitom ideální podmínky ke zkoumání technologií budoucnosti, jako je masivní IoT a embodied AI," uvedl Li. Operátorům zároveň doporučil tři cesty, jak těchto příležitostí využít. Za prvé by operátoři měli všechny služby, zařízení a frekvenční pásma převést na 5G-A, aby vytvořili prosperující síťové ekosystémy. Za druhé by operátoři měli zavést AI do oblastí označovaných jako B.O.M. (business, operations, management – obchod, provoz a řízení). Tím získají základ pro diverzifikované služby O&M (Operations & Maintenance – provozu a údržby). To poskytne základ pro diverzifikované služby O&M. Za třetí by pak operátoři měli začlenit inteligenci do své infrastruktury a podpořit tak vývoj budoucí síťové architektury.

„Společnost Huawei je připravena v úzké spolupráci pomoci operátorům maximálně využít 5G-A a AI a vyvinout se v poskytovatele služeb AI," uzavřel Li. „Můžeme společně s operátory vylepšit jejich hlavní služby prostřednictvím platformy pro spolupráci více agentů. Můžeme jim také pomoci vybudovat sítě zaměřené na AI pro efektivnější provoz. Společně dokážeme odhalit celé spektrum nových příležitostí a položit pevný základ pro sítě budoucnosti."

Mobilní veletrh MWC Barcelona 2026 se bude konat od 2. do 5. března ve španělské Barceloně. Společnost Huawei bude po celou dobu prezentovat své produkty a řešení na stánku 1H50 v hale Fira Gran Via 1.

Éra agentních sítí se rychle blíží a komerční využití 5G-A ve velkém měřítku nabírá na obrátkách. Společnost Huawei aktivně spolupracuje s operátory a partnery po celém světě na využití plného potenciálu 5G-A a přípravě podmínek pro přechod na 6G. Vyvíjíme také AI-centrická síťová řešení, která umožňují realizovat inteligentní služby, sítě a síťové prvky (network elements, NE), urychlují rozsáhlé nasazení autonomních sítí úrovně 4 (AN L4) a využívají AI k modernizaci našich klíčových aktivit. Společně s dalšími hráči v oboru vytvoříme špičkové sítě založené na hodnotách a AI výpočetní páteře ve službách plně inteligentní budoucnosti.

Více informací najdete na adrese https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923742/image1.jpg

KONTAKT: xuziwei6@h-partners.com

 

Policie hledá seniorku z Horní Cerekve, naposledy ji viděli ve středu

