Liaocheng High-tech Zone: Zahájení spolupráce se zahraničními investory na podpoře rozšíření a doplnění průmyslového řetězce high-end zařízení

Liao-čcheng (Čína) 16. května 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - Dne 6. května vyrazil Eddie, zástupce generálního ředitele společnosti Taixing Industry (Thailand) Co., Ltd., spolu se svým týmem na návštěvu Liaocheng High-tech Zone. Podrobně probírali výzkum, vývoj i výrobu nových zemědělských inteligentních zařízení a domluvili se na předběžném záměru spolupráce. Očekává se, že roční hodnota produkce projektu dosáhne 300 milionů jüanů. To odráží pozoruhodné úspěchy Liaocheng High-tech na poli optimalizace podnikatelského prostředí a přilákání zahraničních investičních projektů v posledních letech.