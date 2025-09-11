Liberec spouští rekonstrukci Vítězné ulice, důležitá komunikace bude uzavřena do konce roku

Jaroslav Zámečník (SLK), primátor Liberce: „Celkem tam bude 36 legálních parkovacích míst. Kolmé stání, které je na straně polikliniky, tak to by ani podle norem už stejně být nemohlo, takže tam by bylo pouze podélné stání. Ten nový stav tedy bude podélné stání po obou stranách, zachováme stromořadí, nahrazujeme v ulici Vítězná 54 nových stromů a v ulici Durychova dalších 8 stromů.“
Za celý projekt město zaplatí 71 milionů korun.
Jaroslav Zámečník (SLK), primátor Liberce: „Eurovia slíbila, že nastoupí 10. září, tzn. 10. září začnou práce a měly by být dokončeny do 31. 12.“
Jiří Janďourek (SLK), náměstek primátora Liberce: „Myslím, že tam budou už nějaké práce, které překročí do příštího roku, ale budou se týkat spíše chodníků, úpravy parků, protože součástí rekonstrukce Vítězné nebude jenom ta ulice Vítězná, ale bude to i část Štefánikova náměstí, budou tu úpravy odvodnění dešťových vod.“
Projekt toho ale zahraje mnohem víc.
Jiří Janďourek (SLK), náměstek primátora Liberce: „Zároveň budeme opravovat ten nevzhledný plot u bývalého pavilonu Bitex. Přidáme tam původní schodiště, kudy se vstupovalo do zahrady k sochám. Zároveň budeme opravovat i prostor toho parku. Ten projekt je daleko širší, než jen oprava samotné ulice.“
Kromě toho nechá město v oblasti třeba také vysázet tisíce cibulovin a trvalek a stovky keřů.
