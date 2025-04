Liberecká ulice U Močálu je neprůjezdná

Martin Hettner, dopravní ředitel DPMLJ: "Je to stěžejní komunikace pro naši páteřní linku číslo 12, jedné z nejvytíženějších linek v liberecké MHD. My jsme připravili objízdnou trasu jak ve směru do Zeleného údolí z centra, tak zpět.“

Rekonstrukce ulice U Močálu přijde město na více než 30 milionů Kč.

Jiří Janďourek (SLK), náměstek primátora Liberce: "Do 28. června, to platí. My se budeme snažit ten termín dodržet. I v tomto případě vyměňujeme sítě. Jedná se o kombinaci sdružených oprav a finální úpravy. Musíme garantovat termín do 28. června, proto jsme taky v rámci soutěže počítali s poměrně tvrdými sankcemi na ten čas.“

Jiří Šolc (ANO 2011), náměstek primátora Liberce: "28. června skončí toto a od 1. července přijde zlatý hřeb letošního roku, kdy se na celé prázdniny zavře Milada Horáková v prostoru křižovatky s Melantrichovou.“

Řidiči se tak v této oblasti komplikací hned tak nezbaví.

Jiří Šolc (ANO 2011), náměstek primátora Liberce: "Veřejnost to vnímá tak, že se pořád někde něco kope. Na to se dá vždycky nahlížet ze dvou úhlů pohledu. Na jednu stranu někdo může říct ano, je to špatně, že se pořád někde něco kope. Ale na stranu druhou, kdyby se nekopalo, tak to vlastně znamená, že ta zásadní městská infrastruktura, která je schovaná pod našimi vozovkami, se vlastně neopravuje.“

Hlavním zdrojem současných dopravních komplikací v Liberci je přitom revitalizace teplárenské sítě.

