Liberecký kraj opravuje silnici do Kryštofova Údolí

Filip Trdla, mluvčí Libereckého kraje: „Rekonstrukce silnice třetí třídy v okolí Hamrštejna v ulici Rynoltická, nedaleko bývalého očního sanatoria začala v červenci loňského roku, přičemž stavební práce by měly pokračovat do dubna roku letošního. Samozřejmě bude záležet také na klimatických podmínkách, protože rekonstrukce jsou závislé také na počasí.“
Silnice nyní prochází kompletní rekonstrukcí.
Filip Trdla, mluvčí Libereckého kraje: „Úsek je to dlouhý pouze 477 metrů, ale je tam obtížné vybudovat novou opěrnou zeď v délce 270 metrů, takže celkové náklady činí 40 milionů korun včetně DPH. Hradí je Liberecký kraj za svého rozpočtu.
Rekonstrukce probíhá za kompletní uzavírky, auta proto musí jinudy.
Filip Trdla, mluvčí Libereckého kraje: „Musí využít objízdnou trasu přes Chrastavu a ti, kteří nevyužívají osobní automobily, tak mohou využít náhradní autobusovou dopravu, a to buď přes Machnín, kde staví linka X16 i u železniční stanice, a to ve všední dny, a pokud jedou o víkendu, tak míří spoje přímo do Kryštofova Údolí.“
Také v letošním roce bude Liberecký kraj mohutně investovat do oprav svých silnic.
Daniel David (SLK), náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Pro letošek máme v rozpočtu 960 milionů na opravy a rekonstrukce silnic, z toho asi 310 milionů, které jsou z evropských zdrojů. Měli bychom letos začít 35 stavebních akcí a dalších 11 akcí nám pokračuje z loňského roku.“
Řidiči tak na řadě míst opět musí počítat s dopravními komplikacemi.
Zdroj: POLAR televize Ostrava