Součástí programu bylo veřejné čtení návrhu Ústavy a tisková konference prezidenta Víta Jedličky za účasti právních odborníků Stephana Kinselly a Alessandra Fusilla. Mezi hlavními hosty vystoupil politický filozof a kritik totalitních ideologií a komunismu Hans Hermann Hoppe, čímž byla zdůrazněna ideová i mezinárodní váha události.
Setkání rovněž připomnělo klíčové milníky roku 2025, zejména jmenování Liberlanďana Petra Macinky místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí České republiky. Po argentinském prezidentovi Javieru Mileim se tak řadí mezi druhého nejvýznamnějšího Liberlanďana ve vysoké vládní funkci na světě, potvrzující globální dosah principů svobody, které Liberland prosazuje. Pozornost přitáhla i úspěšná oficiální návštěva předsedy vlády Justina Suna v Pákistánu.
Meritokratický systém založený na blockchainu přiděluje rozhodovací pravomoci podle skutečného přínosu a odpovědnosti, nikoliv politické popularity. Transparentní a decentralizovaná digitální infrastruktura umožňuje dobrovolnou účast, vysokou míru kontroly a přísně omezené pravomoci státu. Zavedením tohoto modelu se Liberland řadí mezi světové průkopníky ústavních a správních inovací v době digitálních technologií.
Zdroj: Liberland
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT